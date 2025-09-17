当你需要管理一个大型终端生态系统时，保持每个设备和应用程序的更新可能是一个挑战。更新多个终端，尤其是远程设备和在自带设备 (BYOD) 环境中的终端，可能很困难，再加上单个更新失败可能会扰乱业务并暴露出漏洞。
这就是环状部署发挥作用的地方。这些部署通过分阶段引入补丁，先从少量设备开始，逐渐增加数量，以监控意外问题并尽量减少更新时的停机时间。
那么，让我们来探索环状部署的价值，为什么IT团队使用它们，以及Splashtop AEM如何让分环方式推出补丁变得简单。
什么是基于环的部署？
环状部署是在终端组之间分阶段推出补丁或更新。这使IT团队能够在部署更新时进行测试和监控，因此如果补丁存在问题或兼容性问题，他们可以在影响太多设备之前识别并回滚更新。
通常，环状部署遵循几个简单的阶段。首先是试点组，其中只有少量设备被更新，以识别即时问题。之后，“环”逐渐扩大到部门部署，在选定的部门中有更多设备更新。如果一切顺利，它会扩展到全面的生产部署，并广泛部署补丁。
如果在任何步骤中更新导致了不可预见的问题，可以在进一步设备更新之前进行分析和解决。因此，IT团队可以将导致意外问题的更新对业务的影响降到最低。
为什么�基于环的部署很重要
人们首先可能注意到环状部署的一个特点是：这是一个缓慢的过程，需要测试和分阶段推出。但是，及时修补和频繁更新也是主要的网络安全要求，因此较慢的更新似乎与之矛盾。
然而，基于环的部署对确保有效且安全的展开至关重要。如果同时部署过多更新而引发了意外问题，可能会导致显著的挫折和停机，因此彻底测试是关键。
环形部署有多种好处，包括：
风险缓解： 在较小、隔离的组中推出更新可以防止一个坏补丁影响整个员工队伍。
业务连续性： 基于环的部署通过先在非关键设备上测试更新来帮助保持关键系统的稳定。
操作信心： 不确定性和缺乏信任可能导致更新延迟，从而使设备易受攻击。您可以通过展示对IT流程的仔细控制和处理不可预见更新问题的能力来建立信任。
合规性：IT 合规性审计通常要求证明终端和应用程序已完全修补，并且补丁是经过谨慎展开的。使用基于环的部署向审计员展示了文档化的分阶段展开。
环形部署的最佳实践
然而，基于环的部署不仅仅是更新一些设备，检查是否出问题，然后更新其余的设备。这是一个需要监控、测试和谨慎、适度部署的过程。遵循这些补丁部署最佳实践将有助于确保有效和无缝的基于环的部署：
1. 从一个试点组开始
第一个测试环是最重要的，因为这是您尽早发现和解决潜在问题的机会。因此，选择一组小但多样化的测试设备进行最大种类的测试是很重要的。这应包括不同的操作系统、硬件和应用程序，以识别潜在的兼容性问题或其他导致问题的交互。
一旦验证了每台设备的补丁兼容性，就可以转向更大的部署环。
2. 扩展至中层组
当您的试点小组确定补丁在广泛的硬件和软件上运行良好时，可以扩展环以涵盖特定部门或地区。这是一个更大的测试环境，在设备上将被积极使用，因此密切监控日志对于补丁失败、应用问题或性能下降是重要的。
如果中间组顺利进行，这个信号表明补丁已准备好进行更广泛的部署。
3. 在扩展前监控和验证
当然，如果不监控每个环，基于环的部署是没有意义的。每次向每个环推出补丁时，都需要关注任何问题并确认补丁的成功率。使用一个带有仪表盘的解决方案，比如 Splashtop AEM，可以帮助此处，它简化了监控端点及其补丁的过程。
如果检测到任何问题，应立即解决，以防止补丁推进到下一个环。这包括识别问题的原因、找到解决方案以及在必要时回滚更新。这可能还需要根据问题原因延迟某些设备上的补丁。
4. 完成全组织范围内的推出
一旦您彻底测试并监控每个环来确认稳定性并确保补丁可无误安装，就该进行全面展开了。您可以开始向所有剩余设备，包括远程终端，部署补丁。
不过，这并不意味着你可以停止监控。请密切关注每个设备的补丁状态，确保记录你的成功和失败，以便进行审计。这将有助于确保每个设备都正确地打上补丁，并在验证IT合规性时保持记录。
Splashtop AEM 如何支持环形部署
当您想要在多个终端和分布式环境中部署和管理补丁时，您需要一个强大而稳健的终端管理解决��方案，提供对所有补丁的控制和洞察。Splashtop AEM（自主终端管理）就是这样的解决方案。
Splashtop AEM 提供对所有端点的安全和控制，包括自动化例行任务和跨分布式环境自动部署补丁的能力。它的一体化仪表盘使您能够对所有端点进行监控和洞察，包括补丁状态、库存报告和可定制的策略框架。
此外，Splashtop AEM 通过主动警报和补救措施来快速识别和解决问题，保持远程设备的安全。它提供使用 CVSS 和 CISA KEV 数据的 CVE 洞察，以帮助优先考虑风险和指导补救措施，确保您的端点和网络安全。
当您需要部署补丁时，Splashtop AEM 支持自动化补丁管理和基于环的部署，功能包括：
基于策略的控制： 按部门、地区或环境类型对设备进行分组，然后为每个组定制分阶段的推出策略。
实时可见性： 跟踪各环的补丁成功和失败情况，以确保每个设备均得到正确更新。
修复与回退： 如果补丁失败，触发智能操作，比如重启或回滚。
跨平台支持： 在操作系统（包括Windows和macOS）和第三方应用程序上应用分阶段推出。
合规报告：导出审核就绪的数据和日志，以在审核期间展示分阶段推广过程。
补丁部署应确保每个设备都安全并保持最新，因此更新设备不应成为一场赌博。使用基于环的策略，IT团队可以将风险降到最低并最大化稳定性，确保补丁在跨终端部署之前能够正常工作。使用Splashtop AEM，您可以结合补丁自动化、库存可视性和基于策略的推出，确保每次更新顺利进行。
采用环状部署，与Splashtop AEM一起通过免费试用今天就减少IT风险。