有时您需要快速获得IT支持，但您的设备上未预先安装遠端電腦支援代理。在这些情况下，如何仍然可以在需要时获得您所需的remote support？
按需远程支持是可能的，可以帮助员工和最终用户获得他们所需的支持和故障排除，而无需事先在设备上部署软件。那么，让我们来看看“无需预安装”的远程支持方法，它的优缺点，以及如何为您的IT支持找到最佳选项。
“无预安装”按需支持是什么意思？
“无需预安装”的按需支持是指任何不需要在支持请求发生之前进行高级部署的远程支持工具。这可以有几种形式，包括基于浏览器的远程支持或仅在支持会话期间下载并运行的一次性可执行文件，而不是留下持续运行的代理。
用户可能需要按需支持的原因有很多。例如，首次使用者可能在安装客户端之前需要帮助，承包商在为公司工作时可能需要支持，或者客户在打电话给公司 IT 团队时可能需要遠端技术支援。按需支持在自带设备（BYOD）环境中也很常见，在这种环境中，用户通常不希望在其个人设备上安装代理。
有些人把“安装”当作“下载”。在本文中，“无需预安装”意味着无需在设备间提前部署。一些最有效的按需支持选项仍在支持时使用下载和运行步骤。
有哪些主要方式可以在不预安装软件的情况下提供按需支持？
那么，最终用户如何在无需预先安装软件的情况下获得遠端電腦支援呢？有两种主要方式可以获得按需支持：基于浏览器和下载运行。
基于浏览器的按需支持
正如其名，基于浏览器的支持是从网络浏览器启动的远程支持会话。用户可以访问网页并快速连接到支持代理，分享他们的屏幕（有时是基本控制）以在需要时获得帮助。
这通常用于基本故障排除、操作指南和小问题的指导。然而，它存在一些限制，使其不太适合处理更复杂的任务。基于浏览器的支持可能会受到操作系统、设备权限和浏览器功能的限制，因此它并不是百分之百可靠的。
下载并运行按需支持
为了提供更一致和可靠的按需支持，用户可以在支持期间下载一个小程序。这使他们无需预先部署代理即可启动远程支持，尽管仍然需要下载。（请注意，这与预先在设备上部署持久代理不同，该程序仅用于一次性会话。）
下载并运行的支持是首选，当用户需要动手排查故障和更一致的远程控制体验时。它比基于浏览器的支持更强大。
预装代理用于无人值守访问
虽然这里的重点是无需预安装代理的远程支持，但值得注意的是，预安装代理也可以用于对无人值守远程设备的持久访问。这帮助 IT 团队在设备无人值守时，提供持续的维护和远程故障排除。
没有预先安装，快速按需支持的最有效方法是什么？
当您需要IT支持快速解决问题且未预先安装代理时，“下载并运行”通常是按需支持的最有�效方法。
下载运行支持通常比基于浏览器的支持提供更一致、可靠和稳健的故障排查体验。这有助于IT代理更高效地解决问题，提高首次解决率并减少重复工单。此外，虽然可能仍需要下载，但下载即运行的支持使用户可以快速启动支持会话，而无需在终端上部署代理。
虽然基于浏览器的按需支持有其用途，特别是在基本故障排除和演练中，但大多数按需会话将从下载并运行支持中获益最多。
如果您需要在一次会话中进行可靠的动手故障排除，并且允许下载，那么下载并运行按需支持通常是最有效的方法。
在不需要预安装的按需支持解决方案中，您应该寻找哪些特性？
鉴于无代理按需远程支持的用途和好处，如何为您的企业找到最佳解决方案？在比较解决方案时有几个因素需要考虑，但如果您牢记这些关键点，您就能找到最适合您业务需求的方案。
1. 用户加入会话有多快？
当用户需要按需支持时，他们不希望绕很多圈或遵循多个复杂步骤。考虑用户启动远程会话的容易程度，以及说明是否清晰。一个好的解决方案应该对用户友好，即使是第一次使用也能很好地运行。
2. 你能在一个会话中实际解决问题吗？
远程支持工具最重要的方面之一是其能够帮助IT代理第一次就解决问题。按需支持应该提供可靠的连接性和控制，并在设备重启时保持会话的稳定性。代理应具备所需的工具，以在一个地方处理常见故障排除工作流程并解决问题，而不是在多个工具之间切换。
3. 它能在封闭环境中工作吗？
如果无法连接到最终用户，远程支持就毫无用处。按需�支持应在各环境中工作，仅需要几个常见的操作系统权限提示即可由非管理员用户授予。这确保了解决方案能够绕过网络限制，不会造成摩擦或遇到权限阻碍。
4. 它是否满足安全性和治理期望？
IT 合规性不是可选的，企业通常必须符合严格的行业和政府安全标准。找到支持您的治理要求的解决方案至关重要，包括用户同意有人值守访问、技术员身份验证和访问控制，以及用于内部文档和审核的可靠日志记录。
Splashtop如何提供快速按需支持？
当您需要按需支持时，您需要一个可靠、高效且用户友好的解决方案。Splashtop Remote Support 旨在实现快速的按需支持，无需预先部署，让 IT 团队能够通过任何设备的远程访问稳定地协助和排查用户问题。
Splashtop 的按需支持如何工作
使用Splashtop启动远程支持会话很简单；只需技术人员和最终用户之间进行几个快速步骤：
技术人员引导用户到Splashtop SOS 下载页面（或发送带有链接的邀请消息）。
用户下载Splashtop SOS应用程序（用于会话的一次性可执行文件）并启动它。
SOS应用程序生成一个9位数的代码，用户将其与技术人员共享。
技术员在他们的设备上打开Splashtop Business应用，并选择SOS连接流程。
技术人员输入用户的9位数代码以开始远程连接。
从那里，远程会话开始。技术人员可以像在他们面前一样轻松方便地进行动手故障排除，实现��快速、高效的支持体验。当任一方断开连接或退出时，会话结束，从而保持最终用户设备的安全。
SOS应用需要安装吗？
Splashtop SOS应用程序是一个下载并运行的可执行文件，因此在支持时需要进行下载。然而，它不需要事先作为持久代理部署，除非用户运行SOS应用并分享新代码，否则无法再次访问设备。一旦SOS应用关闭，访问即停止，会话结束。如果用户下载了会话的SOS app文件，他们可以在之后删除它。
为什么这在真实的支持环境中有效
最终用户只需几个步骤即可启动Splashtop；他们下载并运行SOS应用程序，然后分享显示的代码。这是一个简单的过程，可以通过电话、聊天或电子邮件进行，使您能够快速启动支持会话。
由于其易用性，Splashtop 不需要预先部署，因此第一次使用的设备和客户设备可以在需要时立刻使用。同时，它提供了一套工具和功能，帮助代理商在第一次通话时解决问题，使其比仅限于浏览器的支持更加强大。
借助这种易用性和高效性的结合，Splashtop 是一个强大且高效的解决方案，适用于各种规模的 IT 团队和其他支持环境。
