分布式劳动力使得IT库存管理比以往更加复杂。如果没有对硬件、软件和配置的准确实时可见性，您将面临合规风险、成本上升和安全漏洞。过时的资产列表可能导致资源浪费、设备遗忘以及由于设备暴露和未打补丁而带来的安全风险。
这种情况的后果可能不仅仅影响一两个设备。它可能使企业的网络面临风险，导致公司无法满足其 IT 合规性 要求，甚至更糟。
考虑到这一点，是时候审视库存管理、管理远程和分布式劳动力的最佳实践，以及Splashtop AEM（自主端点管理）如何简化远程和混合团队的库存管理。
分布式工作团队的库存管理最佳实践
鉴于库存管理的重要性，了解管理库存的技巧和窍门可能会有所帮助。以下是一些库存管理的最佳实践：
1. 集中设备和软件跟踪
如果你使用不同的工具来跟踪设备和软件，你会浪费时间在不同的列表中进行跟踪。孤立的电子表格和不相连的工具会让你很容易失去对所有跟踪内容的掌控，并且搜索起来也很麻烦。
相反，投资于一个集中化的解决方案，涵盖所有的终端和软件。例如，Splashtop AEM 包含一个实时库存仪表盘，涵盖所有的终端，将你需要的所有信息集中在一个地方。
2. 自动化资产发现和更新
手动输入每个资产和终端可能既耗时又容易出错。与其定期审�计资产，不如使用一种解决方案，持续扫描网络以跟踪终端，这样效率更高。
例如，Splashtop AEM 会在新设备连接时自动刷新库存数据。这有助于确保您的库存始终准确，同时减少本来需要花在手动审计和记录上的管理时间。
3. 使用标签和组组织资产
简单地列出所有资产是不够的——组织它们同样重要。您需要使用标签并将资产按部门、地区或角色等逻辑组进行分类。从那里，您还可以按组应用策略和过滤器，这可以通过轻松识别和优先处理端点来简化和改进补丁和修复。
4. 将库存与安全行动链接
当你对资产和终端有一个适当的库存时，管理它们会变得容易得多。将资产数据连接到补丁管理和配置控制软件，可以轻松支持你的远程设备，通过在不同终端上推送补丁和策略。
例如，Splashtop AEM 可用于从一个地方管理多个终端。这允许用户从库存视图中部署更新、强制执行设置，甚至卸载有风险或可疑的软件，从而简化管理。
5. 退役和回收资源
库存管理不仅让您看到拥有的资产，还帮助您识别哪些资产被遗忘或不再需要。适当的库存管理可以识别未使用的许可证、过时的硬件或闲置的设备，以便您可以利用或移除它们。
这有助于通过消除不必要的资产来降低成本，并通过移除可能造成漏洞的过时终端来改善您的 网络安全 状态。
Splashtop AEM 实际应用
如果你想要一个强大的解决方案，不仅提供库存报告，还提供资产管理，帮助你支持、更新和保护你的终端，Splashtop AEM 拥有你所需的一切。
Splashtop AEM 使你能够轻松监控、管理和简化跨终端的任务，即使在远程环境中也是如此。使用它，你可以通过与库存数据链接的自动更新，自动检测并推送操作系统和第三方软件的补丁，或在终端上自定义和执行策略。
如果 Splashtop AEM 检测到任何易受攻击或配置错误的终端，它可以通过智能操作自动推送自动修复，提供基于策略的补救措施。此外，Splashtop AEM 使用实时 CVE 数据来识别和优先处理威胁，以便你能快速应对潜在问题。
所有这些都可以通过一个统一的集中仪表盘完成，让你全面了解资产，并有能力从任何地方支持你的终端。
开始更好的库存管理
Splashtop AEM 为您的分布式劳动力提供强大、高效且用户友好的库存管理。无论您需要管理多个办公室、远程员工或BYOD劳动力的端点，Splashtop AEM 都为您提供支持每个设备的工具，配备详细的库存报告和主动警报。
Splashtop AEM 易于设置和部署，因此您可以在几分钟内连接端点。无需单独的资产管理工具，因为它支持从单一仪表盘管理一切。Splashtop AEM 为IT团队提供了监控端点、主动解决问题并减少工作量所需的工具和技术，包括：
自动修补操作系统、第三方和自定义应用程序。
基于 AI 的 CVE 漏洞洞察。
可定制的策略框架。
跨所有终端的硬件和软件库存跟踪
警报和修复功能，自动解决问题于萌芽状态。
