保持设备更新是网络安全的关键，这意味着需要修补操作系统和应用程序。虽然IT团队通常对操作系统更新有结构化的流程，但第三方应用程序可能更具挑战性。
现代终端设备上应用程序不胜枚举，包括浏览器、协作工具、PDF阅读器等等。这些问题如果不更新，可能会造成不必要的安全风险，同时也会导致生产力问题和支持单的增加。再加上管理分布在多个位置和混合办公环境中的设备的难度，IT 团队面临真正的挑战。
那么，组织和IT团队如何自动化第三方应用程序更新呢？让我们来看看如何有效地添加自动化，一个可靠的工作流程应该包含哪些内容，以及Splashtop AEM如何简化对托管设备的补丁管理。
托管设备上的第三方应用程序是什么？
第三方应用程序是安装在端点上并在操作系统核心更新工作流之外维护的软件。这可以包括网页浏览器、PDF阅读器、消息应用、协作工具、设计软件、实用程序和特定业务应用。
受管设备是指注册在IT管理平台上的端点，例如端点管理软件、远程监控与管理、移动设备管理或具有管理功能的远程支持平台。当IT能够使用集中式工具应用策略、部署软件、监控状态并执行维护操作时，设备即被管理。
为什么第三方应用程序更新难以管理
第三方应用程序很难大规模更新，因为它们来自各种供应商，每个供应商都有��自己的更新过程、安装程序格式、发布节奏和部署要求。即使应用程序包含更新提示，IT 团队也无法依赖每个用户在正确的时间一致地安装更新。
这会导致补丁过程的碎片化。一个应用可能会静默更新，另一个可能需要重新打包，还有一个可能需要测试后才能广泛部署。在分布式和混合办公环境中，这种复杂性使得确认哪些设备已更新和哪些仍需关注变得更加困难。
IT 团队需要一个可重复的流程，该流程可以识别过时的应用程序，将更新部署到正确的设备，确认成功安装，并标记失败以便后续跟进。
常见问题包括：
不同供应商之间的不一致更新机制
对已安装应用程序版本的有限可见性
手动打包和重新打包工作
难以确认哪些设备成功安装了更新
需要后续补救的安装失败
具有不同更新需求的混合操作系统环境
更新在工作时间运行时对用户的干扰
如何建立可靠的第三方应用更新工作流程
考虑到部署第三方应用程序的不同方法，如何才能可靠地测试和推出更新到所有终端？我们已将流程简化为几个简单的步骤，这样您可以保持应用始终更新：
清点已安装的应用程序： 首先，确保您清楚了解安装了哪些应用程序及其版本，以及它们所在的设备。
识别过时或存在安全漏洞的应用： 获得清单后，下一步是确定哪些应用需要补丁。IT 团队应根据安全风险、业务影响以及应用程序和设备的重要性来优先考虑更新。
定义更新策略： 确保您的更新策略清晰明确。这应该包括日程安排、自动批准规则、维护窗口、重启行为和目标设备组。
在广泛部署之前测试更新： 开始推出更新时，从一个小而多样化的设备组开始进行试点测试。这将有助于早期识别潜在问题，从而降低您扩展到更大群体时的干扰风险。
将更新部署到正确的设备： 确保最需要更新的设备优先获得更新。更新应根据设备组、部门、位置、操作系统或业务需求进行定位，以确保它们到达需要它们的端点。
追踪成功和失败状态：了解补丁何时正确安装及什么时候未安装成功是至关重要的。确保使用具有强大报告功能、补丁状态、设备层级可见性和补丁失败原因详情的补丁管理解决方案。
解决失败的更新： 需要跟进失败的更新，以确保它们已正确安装。这可以包括重试部署、运行脚本、重启设备，或在需要时启动远程支持会话。
评估和优化补丁策略： 您的自动化流程和补丁策略应定期进行审查，特别是在应用覆盖范围、设备组和业务需求随时间的变化中。这有助于确保一切尽可能顺利高效地运转。
自动化第三方应用程序修补工具的选择要点
在市场上多种补丁管理解决方案中，如何找到最适合您的业务的那个？我们整理了一份清单，其中列出了任何补丁管理工具应该具备的重要功能，以确保您所有的终端和应用程序都是最新的。
务必注意：
软件清单 显示管理设备上安装的应用程序和版本。
第三方应用程序覆盖，以支持整个环境中常用的应用程序（不仅仅是操作系统）。
基于策略的自动化，让IT部门可以定义何时、如何以及在哪里应用更新。
设备分组以支持按团队、位置、操作系统或风险级别进行阶段性部署。
补丁状态可视化 显示哪些更新成功，哪些失败，哪些仍在等待中。
故障报告，为IT团队提供充足的细节，以便在无需猜测的情况下解决问题。
远程修复帮助IT代理从任何地方修复更新问题。
跨平台支持 以支持组织管理的所有操作系统。
自定义应用程序部署或打包支持 用于专有或不受支持的应用程序（在支持的情况下）
符合审计要求的报告，包括支持运营审查和IT合规工作的记录。
Splashtop AEM 如何帮助自动更新第三方应用程序
有效的第三方应用程序更新需要一个强大且可定制的端点管理解决方案。使用 Splashtop AEM（自动化终端管理），IT 团队可以通过集中控制台管理支持设备的终端更新。这为他们提供了在分布式和混合操作系统环境中管理更新所需的可见性、自动化和控制力。
Splashtop AEM 支持为操作系统和第三方应用程序进行修补，并提供基于策略的自动化、库存可见性、补丁状态跟踪和修复工作流。这帮助IT团队减少手动补丁工作，从而可以更有效地在任何地方保持终端更新。
使用 Splashtop AEM，IT 团队可以：
跟踪和管理受管终端上过时的软件和应用程序。
通过基于策略的控制自动化操作系统和第三方应用程序更新。
根��据设备组、日程或推出要求应用更新。
查看设备间的补丁状态以确认更新已安装或识别失败。
调查并跟进失败的更新。
在需要动手排障时，使用远程访问和支持。
支持可重复的修补过程，而无需依赖用户手动管理更新。
无需手动打补丁即可保持管理设备更新
第三方应用程序更新需要的不仅仅是在新版本发布时简单地点击“安装”。它需要自动化、库存跟踪、基于策略的部署、可见性和修复，以确保每个应用程序都得到适当更新。
使用 Splashtop AEM，IT 团队可以管理和部署更新到所有受支持的受管理终端。这包括自动化、可见性、补救和报告，有助于从中央仪表盘简化修补程序和终端管理。因此，IT 团队可以在保持明确的操作审查和审计准备记录的同时，更加一致地更新终端。
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