为什么自动化脚本在日常IT操作中至关重要
大多数IT团队都已经忙得不可开交。每天都充满了重复的终端工作、工单积压、不一致的结果、补丁更新、配置漂移和常规故障排除。
这些任务中有许多可以通过脚本和正确的执行工作流程自动化，但很多团队仍然依赖人工努力，因为他们缺乏一种可靠的方法来大规模运行和验证自动化。
然而，借助合适的自动化软件和脚本，这些重复的人工任务可以变得快速便捷，几乎不需要代理输入。考虑到这一点，让我们来看看自动化脚本，如何安全地构建它们，以及如何在业务和IT环境中使用它们。
IT中的自动化脚本是什么？
自动化脚本是设计来执行重复任务的小程序，能够以最小的手动努力完成，例如文件管理、API交互、更新、配置更改和基本故障排除。在端点环境中，难点很少在于编写脚本。它可以安全地在数十或数千台设备上运行，然后证明发生了什么变化、地点和时间。
自动化脚本 vs. 全自动化平台
自动化脚本是编码在 PowerShell、Python 或 Bash 等工具中的可重复操作。它们适用于常规任务和快速修复，因为它们轻便且易于调整。
另一方面，全自动化平台是为更复杂的工作流程或过程设计的更大、更全面的工具。它们通常提供更复杂的功能，例如配置管理、报告、供应/取消供应等。
脚本通常在现实世界中的存放位置
在实践中，脚本要么在端点上本地运行（手动运行，计划任务），要么通过端点管理平台集中协调。中央协调使得可以针对正确的设备进行目标定位、一致地运行脚本、捕获日志并报告结果，而无需依赖于单个技术人员的笔记本电脑或一次性流程。
然而，这在大规模情况下往往不起作用。当你需要为多个设备编写自动化脚本，并且需要管理权限、环境差异和脱机设备等变量时，单独的脚本可能并不那么有用。
终端设备群的最高价值自动化脚本使用案例
现在，让我们看看自动化脚本的使用案例。虽然每个企业都有不同的需求，但有几个常见的自动化应用可以帮助组织和IT团队在日常任务上节省时间。
常见的自动化脚本用例包括：
软件部署和移除：包括安装批准的应用程序、移除禁止的应用程序以及清理残留。
补丁邻近修复：这些是针对更新的简单问题的常见修复方法，例如重启卡住的服务、清除更新缓存以及解决常见的更新失败状态。
配置执行：这会检查设备，以确保它们始终遵循设定的策略，例如电源设置、防火墙规则和所需服务。
库存和证据收集: 收集信息，例如已安装的软件版本、操作系统版本、磁盘加密状态和本地管理员组成员。
健康检查和自愈：轻微错误检测和故障排除，包括检测漂移、重新应用所需设置，并通过验证步骤确认成功。
用户和访问卫生：包括更换本地管理员密码、删除失效账户并标准化最小特权设置。
如何编写不会引发新问题的自动化脚本
考虑到自动化脚本的用途，应该如何编写它们呢？脚本可能需要一些测试和微调以确保其按预期执行，但您可以关注以下要点以帮助确保脚本的可靠性：
1. 使脚本可预测
没必要把事情复杂化。一个简单、可预测的脚本，具有清晰的输入和输出（包括参数、返回码和一致的结果），将产生一个可多次安全运行的实用脚本。
2. 使脚本可观察
脚本也应该易于观察和记录，以保持对其影响的一切的记录。这些日志应包括操作前后的状态、时间戳和设备标识符，以便为故障排除和审计提供清晰的记录。
3. 确保脚本安全
网络安全 在您的脚本中不应被忽视。重要的是要包括护栏，如预检查、超时、错误处理和回滚。此外，它有助于包括最小特权原则和范围控制功能，并避免硬编码凭据，以确保敏感信息得到适当处理。
如何在多个终端上使脚本投入使用
自动化脚本可能很难为大量端点扩展，但这并非不可能。通过充分的准备，可以创建在多个端点上可靠运行的脚本，从而实现更大范围的自动化。
从单个用例和单一成功指标开始：明确你的目标，以及目标实现后的样子，有助于设定一个明确的目标。
文件先决条件： 这些包括操作系统版本、所需权限、依赖项和网络访问。掌握这些信息将帮助您管理关键变量。
先在实验室测试，然后在小型试点组中测试： 确保你拥有各种代表性设备，不仅仅是理想设备。��这些测试对于确保脚本能够在各种终端上正常工作至关重要。
添加验证步骤： 确保您收到所需的更改很重要，而不仅仅是脚本完成。验证步骤将帮助确保您每次都能获得想要的结果。
逐步推出：就像测试一样，您需要从小规模开始，然后逐步扩大到更大的群体。先从试点开始，然后是一个更广泛的群体，最后全面部署。
计划脱机设备和重试: 知道如何处理错过首次运行的设备是很重要的。包括对断开或重新连接设备的验证检查，有助于确保广泛的覆盖。
监控结果和异常： 您会想要跟踪成功率、常见失败和补救时间，以确保脚本按预期运行。
推广为维护的脚本库： 脚本库是跟踪和分发脚本的绝佳方式。图书馆应包括版本控制、所有权、变更历史和退休规则的记录。
自动化脚本失效的常见故障模式
当然，脚本也有可能出错。几个常见错误可能导致自动化脚本失败或适得其反，因此在设计脚本时了解应避免的事项很重要。
常见故障包括：
缺乏验证，因此无法确认脚本是否按预期工作，并且“完成”被误认为是“修复”。
该脚本假定权限或环境保持一致，因此无法调整变动或缺乏权限。
糟糕或有限的错误处理会导致部分更改和状态不一致，因为没有对意外错误进行调整。
缺乏变更控制导致脚本偏离或被复制到不受管理的变种中。
运行脚本没有分段，这意味着一个小错误可能会对所有端点产生重大影响。
没有报告功能，因此团队无法证明哪些内容在何时何��地发生了变化（这给审计带来了额外的挑战）。
Splashtop AEM 的作用：将脚本转化为可重复的操作
当您需要管理多个分布式端点（包括远程和自带设备环境）时，您需要一种能够大规模运行操作并从单个位置展示结果证明的解决方案。
Splashtop AEM（自主端点管理）是一种AI辅助的端点管理解决方案，帮助IT团队简化补丁管理，更快速地了解风险（包括CVE见解），并通过集中的自动化、报告和修复操作减少人工工作量。
从一次性修复到托管自动化
Splashtop AEM 帮助将脚本从一次性修复转变为可重复操作。团队可以通过集中执行和标准化成功验证来替代临时运行自动化，并在分布式端点上保持一致的报告。结果是减少漂移、更快的补救、更清晰的责任追踪，以准确了解执行了什么以及发生了哪些变化。
执行、可见性和控制实践
使用Splashtop AEM，可以更轻松地在终端上运行脚本并跟踪结果，从而支持验证和问责。您可以将执行范围限定到特定设备组，监控成功和失败状态，并保留故障排除和审计所需的证据。Splashtop AEM 还支持分阶段推出模式，例如基于环的补丁策略和目标部署，这有助于降低风险，同时提高完成率。
如何决定一个任务应该是脚本（或其他东西）
并不是所有任务都可以或应该被脚本化。自动化在减少工作量和提高一致性方面非常出色，但仍有许多情况下需要人情味。
在决定一个任务是否可以编写脚本时，需要考虑几个因素。这项任务是否足够频繁以至于成为了一个重复的过程？如果出�现问题，是否有可能导致严重损害？如果出错，影响会有多大？这些更改可以撤销吗？
您对这些问题的回答将决定脚本编写是个好主意，还是会引入不必要的脆弱性和风险。
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自动化脚本是IT团队减少重复工作并在终端设备群中保持一致性的最快方法之一。真正的价值体现在脚本的安全设计和可重复执行上，通过验证和报告来证明结果，而不仅仅是显示任务已完成。
Splashtop AEM通过集中执行、打补丁工作流、基于CVE的风险可视化和具备审计准备的报告来帮助团队实现自动化操作，这样你就可以自信地部署更改，并更快地在分布式端点上修复故障。
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