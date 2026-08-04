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A group of workers at a desk on their laptops

深入探索 Splashtop Enterprise 的潜力

Trevor Jackins
阅读时间：4分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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在当今高度技术化的环境中，远程访问解决方案已成为无数组织的支柱。远程访问解决方案缩短了员工与工作之间的地理差距，提高了工作的效率和灵活性，促进形成了无缝的工作体验。在众多远程访问解决方案中，Splashtop Enterprise 作为远程办公、支持和 IT 管理的一体化平台脱颖而出。

在这篇博客中，我们将介绍 Splashtop Enterprise 的强大功能，并说明如何充分利用这款软件的潜力。无论是希望简化支持过程的 IT 管理员，还是正在考虑为团队提供安全、多功能远程访问解决方案的决策者，这篇博客适合阅读。

Splashtop Enterprise 的主要功能和优势

Splashtop Enterprise 作为一款强大、安全且多功能的远程访问解决方案，能够满足现代企业的各项需求。这是一款多合一解决方案，允许员工进行远程办公，可为 IT 团队提供远程支持和端点管理功能。

Splashtop Enterprise 对任何组织而言都是一款非常好用的工具，其主要功能和优势包括：

  • 高性能远程访问：Splashtop Enterprise 提供高质量远程访问，支持 4K 和 iMac Pro Retina 5K 流式传输，帧率高达 60fps，延迟低。Splashtop Enterprise 的编码和解码引擎已进行了优化，充分利用了 Intel、NVIDIA 和 AMD 的硬件加速技术，从而降低 CPU 利用率，能为应用程序提供更多资源。

  • 安全连接：在当今的数字时代，安全至关重要。通过入侵防护、SSL/AES 256 位加密、安全基础设施等各种安全功能，Splashtop 保证能提供更高的安全性

  • SSO/SAML 集成：为了让部署过程更流畅和实现集中身份验证，Splashtop Enterprise 与许多单点登录（SSO）身份提供商无缝集成。

  • 广泛的设备支持：借助 Splashtop，可以使用任意 Mac、Windows、iOS、Android 或 Chromebook 设备远程其他 Mac、Windows 或 Linux 计算机，实现真正的跨平台远程访问。

  • IT 管理与支持：Splashtop Enterprise 让 IT 能够为受管设备和最终用户设备提供有人值守和无人值守远程支持。它还具备多项端点管理功能，例如 Service Desk 渠道管理、工单/ITSM 集成、端点监控等！

  • 预定访问：能够预定访问时间促进了灵活性和定制性，可满足组织的独特需求。

  • 精细化权限：此功能允许基于角色和用户/用户组设置精细化权限，从而实现对组织内部访问权限的精细控制。

  • 会话中功能：Splashtop Enterprise 不仅支持远程访问，还具备许多可以提高远程办公生产力的功能。比如文件传输、聊天、多显示器支持、会话录制、远程麦克风、 USB 设备重定向等，可以进一步丰富远程办公体验。

此外，还具备 IP 限制、SIEM 集成、VPN 远程连接的连接器 Splashtop Connector 等附加功能，也可用于满足特定的业务需求。

无论是业务专员、技术员还是 IT 经理，Splashtop Enterprise 都具有符合特定需求和使用场景的功能。

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Splashtop Enterprise 的使用技巧

在初步了解 Splashtop Enterprise 功能的基础上，让我们一起深入了解一些实用技巧，以最大限度地发挥这款软件的潜力：

  1. 优化性能设置：Splashtop Enterprise 的高性能是其主要优势之一。但是，具体要求可能因设备、网络和任务性质而异。请务必根据特定要求微调设置以优化性能。

  2. 充分利用单点登录（SSO）：SSO 集成是一项很棒的功能，可以提高安全性，增强可用性。如果还未用过这项功能，请尝试与 SSO 身份提供商集成，以简化部署和用户身份验证流程。

  3. 充分利用广泛的设备支持：Splashtop 支持多平台，这对于拥有不同设备的组织来说是一个巨大的优势。请确保团队成员已在其首选设备上安装 Splashtop 应用，以便随时随地弹性办公。

  4. 预定远程访问：如果组织需要管理员远程访问其工作站的时间，则可使用预定访问功能。该功能有助于保持控制力，并确保在需要时随时进行远程访问，并保证远程访问不会超出授权时间。

  5. 设置精细化权限：管理员可以利用 Splashtop 的精细化权限功能，根据角色、特定用户或用户组设置权限，确保合适的人员访问正确的设备。

  6. 利用 Splashtop Connector：如果处于封闭的局域网系统，则可利用 Splashtop Connector 提供更加安全的访问，无需使用 VPN。用户无需使用代理即可访问组织网络上的系统。

Splashtop Enterprise 是一款多功能、灵活的工具。充分利用的前提是全面了解其各项功能，并根据组织的特定需求对进行调整。

Splashtop Enterprise 入门

Splashtop Enterprise 功能强大，旨在为各种规模的组织提供安全、高性能的远程访问。而且 Splashtop Enterprise 功能也很广泛，是需要随时随地办公、提供 IT 支持的团队的首选。

要充分发挥 Splashtop Enterprise 的潜力，不仅要了解其各项功能，还需要战略性地加以利用才能满足需求。按照我们分享的使用技巧，可以确保最大限度利用 Splashtop Enterprise 的优势。

想了解更多信息或优化 Splashtop Enterprise 设置？我们的专业销售团队随时准备为您提供帮助。立即联系我们，开始您的 Splashtop Enterprise 终极远程访问体验之旅！

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