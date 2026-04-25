Splashtop Enterprise 是一个多合一的远程访问和远程支持解决方案，为最终用户和技术人员提供了灵活的许可。
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Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo
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使用 Splashtop Enterprise ，您可以获得：
让员工在家办公的高性能远程访问
预定远程访问
基于群组的访问权限和管理
与单点登录 (SSO) 集成以实现集中式身份验证
能够通过按需远程访问为计算机和移动设备提供 “帮助台” 支持
能够为计算机提供无人值守的远程支持
远程计算机管理功能，例如管理 Windows 更新
无人值守访问 Android 设备
Splashtop Enterprise for Remote Labs 使教育机构能够计划和管理对实验室计算机的远程访问，并使 IT 能够为学生和教职员工设备提供远程支持。
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