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Splashtop Enterprise 演示：最终用户远程访问和远程IT支持功能

Splashtop Team
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop Enterprise 是一个多合一的远程访问和远程支持解决方案，为最终用户和技术人员提供了灵活的许可。

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使用 Splashtop Enterprise ，您可以获得：

  • 让员工在家办公的高性能远程访问

  • 预定远程访问

  • 基于群组的访问权限和管理

  • 与单点登录 (SSO) 集成以实现集中式身份验证

  • 能够通过按需远程访问为计算机和移动设备提供 “帮助台” 支持

  • 能够为计算机提供无人值守的远程支持

  • 远程计算机管理功能，例如管理 Windows 更新

  • 无人值守访问 Android 设备

Splashtop Enterprise for Remote Labs 使教育机构能够计划和管理对实验室计算机的远程访问，并使 IT 能够为学生和教职员工设备提供远程支持。

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