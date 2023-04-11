先进的远程访问和教育支持

为什么选择 Splashtop 满��足您的教育需求
充分发掘学生的潜能
访问学校实验室的计算机和软件是许多学习课程的基本要素之一。Splashtop Enterprise 提供高级远程访问，能够确保学生可以使用任意设备随处访问，甚至允许学生根据个人时间自由访问，实现对校内资源的平等访问。
提供卓越的 IT 支持
Splashtop 易于安装和使用，让 IT 支持不再烦忧。通过我们的高级支持功能，教育 IT 团队能够在任意设备上为用户提供快速、有效的支持。
降低许可成本
集成并简化 IT 工具集。通过完整的远程访问和支持解决方案降低成本。定制专属的 Splashtop Enterprise（教育版），以适应学生和教职员工远程访问和支持技术员的许可需求。
集中化 IT 管理
Splashtop 与机构现有的单点登录�供应商集成。IT 可以从网络管理控制台管理用户、组、端点和访问。此外，会话审计记录和报告支持您的安全和合规要求。
Splashtop Enterprise 功能
高性能远程访问
高级性能架构，高速远程访问，具有交互式高清音视频会话，帧率高达60 fps。
强大的安全性
安全性是 Splashtop 运营和架构的关键。所有登录均需经过强制性设备认证和非强制的双因素认证。所有会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。
广泛的设备支持
使用任意 Windows、Mac、Linux、安卓和 iOS 设备访问并支持其他 Windows、Mac、Linux、iOS 和安卓设备。
SSO / SAML集成
通过 SSO / SAML 认证。Splashtop 支持与 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 的 SSO 集成。
按需求分类的功能
用户访问&组管理
分配用户角色，将端点分组，设置个人或组级别的访问权限。
预定访问模块
管理日程表和策略，规定用户和用户组可以访问特定端点的时间。
自动用户配置
利用跨域身份管理（SCIM）系统，促进用户帐户的自动配置和取消配置。
USB 设备和触控笔重定向
将本地计算机上的 USB 设备（智能卡、安全密钥、手写笔、游戏手柄、HID 设备）重定向到远程计算机。重定向的设备可正常运行，就像直接插入远程计算机一样。
远程麦克风
将本地麦克风用作远程计算机的输入设备。
无人值守的远程访问与控制
随处办公！在无人值守的情况下，随时远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
有人值守的远程访问和控制
按需支持 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备，仅需9位会话码。有人值守访问电脑、平板和移动设备。
定制品牌
客户可下载您自定义的 SOS 应用，带有专属品牌 Logo。了解更多信息。
高级支持工作流程
通过对技术员和服务渠道的高级管理、改进的支持工作流程、SOS Call 和高级集成工具，完善 IT 支持服务台。
与工单和 ITSM 集成
与行业领先的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。
脚本与任务
为多个端点执行批量操作，包括远程命令、脚本、文件传输、系统重启和 Windows 更新。
可配置的警报
为系统监控、软件更改、内存使用等设置警报，并通过电子邮件发通知。
我们非常重视安全性
安全基础架构
Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。 Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。
客户满意评论
之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
客户满意评论
因为秋季不会有面对面课程，所以我们利用 Splashtop 开设了许多课程。我们的课程可以让学生在保持社交距离，同时还能获得证书和学位。如果没有 Splashtop，我们肯定无法实现这一点。”
Gerald Casey - Laney College CTE
客户满意评论
通过 Splashtop，我们能为学生提供远程访问。还有可能为校内实验室开设24小时虚拟场景，以前人们认为没有必要这样做。
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District