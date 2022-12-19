先进的远程访问和教育支持

为什么选择Splashtop ，满足您的教育需求
释放学生的全部潜能
获得学校实验室的计算机和软件是许多学习课程的一个基本要素。 Splashtop Enterprise提供先进的远程访问，确保学生从任何设备、任何地方、甚至在他们自己的时间都能平等地访问。
提供卓越的IT支持
易于安装和使用，Splashtop ，使IT支持不再是一件麻烦事。 我们先进的支持功能使教育IT团队能够在任何设备上为用户提供快速和有效的支持。
降低许可成本
整合和简化你的IT工具集。 通过一个完整的远程访问和支持解决方案降低成本。 定制您的Splashtop Enterprise for Education订阅，以适应您的学生& 工作人员远程访问和支持技术员的许可需求。
集中化的IT管理
Splashtop 与你的机构现有的单点登录供应商整合。 IT部门可以从一个网络管理控制台管理用户、组、端点和访问。 此外，会话审计记录和报告支持您的安全和合规要求。
Splashtop Enterprise 功能
高性能远程访问
高级性能架构，高速远程访问，具有交互式高清音视频会话，帧率高达60 fps。
强大的安全性
安全是Splashtop"的业务和架构的本质。 所有登录都要经过强制性的设备认证和可选的双因素认证。 会议受到TLS和256位AES加密的保护。
全面的设备支持
从任何其他Windows、Mac、Linux、iOS和Android设备上访问和支持你的Windows、Mac、Linux、Android和iOS设备。
SSO / SAML集成
通过SSO/SAML 进行认证。Splashtop 支持与Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite和TrustLogin的SSO集成。
按需求分类的功能
用户访问管理和计算机分组
邀请具有指定团队角色的用户。将用户和/或端点合理分组，以更有效地管理。可以从个人层面或通过组设置指定用户/计算机访问权限。
预定访问模块
管理日程表和策略，规定用户和用户组可以访问特定端点的时间。
自动用户配置
利用跨域身份管理（SCIM）系统，促进用户账户的自动供应和取消供应。
USB 设备和触控笔重定向
将本地计算机上的 USB 设备（智能卡、安全密钥、手写笔、游戏手柄、HID 设备）重定向到远程计算机。重定向的设备可正常运行，就像直接插入远程计算机一样，目前仅支持 Windows 计算机。
麦克风输入
将本地麦克风用作远程计算机的输入设备。
无人值守的远程访问和控制
在任何地方工作! 在无人看管的情况下，随时远程访问你所有的Windows 、Mac、Android 、和Linux终端。
有人值守的远程访问和控制
对Windows 、Mac、iOS和Android 设备的按需支持就像一个9位数的代码一样容易。 在电脑、平板电脑和移动设备上获得出席机会。
定制品牌
提高品牌知名度！客户可下载您自定义的 SOS 应用，带有专属的品牌 Logo。了解更多。
高级支持工作流程
通过对技术人员和服务渠道的高级管理、改进的支持工作流程、SOS Call和高级集成，提升您的IT支持服务台。
与工单和 ITSM 集成
Splashtop SOS 与行业领先的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。在支持工单中直接启动远程支持会话，缩短问题解决时间。
一对多操作
从 Splashtop 网络控制台同时对多个端点即时执行或安排任务，以简化端点管理流程。包括批量部署、远程命令、PowerShell、自定义脚本执行、文件传输、系统重启和Windows 更新。适用于 Windows 和 Mac。
可配置的警报
设置自定义警报，以监测计算机状态、软件安装、内存使用情况等。配置警报通知为可通过电子邮件发送，或可在 Splashtop 网络控制台审查。
安全是我们的首要任务
安全基础架构
Splashtop 云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境。我们在开发、部署和生产环境中遵循行业最佳实践，实施全天候入侵检测和防御机制。了解更多关于我们如何保护设备、用户和数据安全的信息。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 报告。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。
客户满意评论
Splashtop 将允许我们为他们提供远程访问权限。 它还为我们的实验室打开了可能的 24 小时虚拟实验室场景，而这种场景以前没有被认为是必要的。
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District
客户满意评论
你会有更多来自韦恩州立大学的人来找你参加 Splashtop，因为他们一直在关注我们。 他们在我们的重启委员会里一直在问我过得怎么样。 我一直在告诉他们这行得通。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
客户满意评论
我们围绕 Splashtop 开设很多课程，因为秋季不会有面对面的课程。 我们开设远离社交的课程，这样学生就可以完成证书和学位。 如果没有 Splashtop，我们就无法做到这一点。”
Gerald Casey - Laney College CTE
客户满意评论
Splashtop 将允许我们为他们提供远程访问权限。 它还为我们的实验室打开了可能的 24 小时虚拟实验室场景，而这种场景以前没有被认为是必要的。
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District
客户满意评论
你会有更多来自韦恩州立大学的人来找你参加 Splashtop，因为他们一直在关注我们。 他们在我们的重启委员会里一直在问我过得怎么样。 我一直在告诉他们这行得通。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA