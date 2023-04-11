先进的远程访问和教育支持

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Student accessing lab computer remotely from outdoors using Splashtop

高级远程访问和教育支持

通过高级安全和集中控制，使教师和学生能够随处访问实验室计算机，为其提供完整的远程支持解决方案

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为什么选择 Splashtop 满足您的教育需求

充分发掘学生的潜能

访问学校实验室的计算机和软件是许多学习课程的基本要素之一。Splashtop Enterprise 提供高级远程访问，能够确保学生可以使用任意设备随处访问，甚至允许学生根据个人时间自由访问，实现对校内资源的平等访问。

提供卓越的 IT 支持

Splashtop 易于安装和使用，让 IT 支持不再烦忧。通过我们的高级支持功能，教育 IT 团队能够在任意设备上为用户提供快速、有效的支持。

降低许可成本

集成并简化 IT 工具集。通过完整的远程访问和支持解决方案降低成本。定制专属的 Splashtop Enterprise（教育版），以适应学生和教职员工远程访问和支持技术员的许可需求。

集中化 IT 管理

Splashtop 与机构现有的单点登录供应商集成。IT 可以从网络管理控制台管理用户、组、端点和访问。此外，会话审计记录和报告支持您的安全和合规要求。

Splashtop Enterprise 功能

高性能远程访问

高级性能架构，高速远程访问，具有交互式高清音视频会话，帧率高达60 fps。

强大的安全性

安全性是 Splashtop 运营和架构的关键。所有登录均需经过强制性设备认证和非强制的双因素认证。所有会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。

广泛的设备支持

使用任意 Windows、Mac、Linux、安卓和 iOS 设备访问并支持其他 Windows、Mac、Linux、iOS 和安卓设备。

SSO / SAML集成

通过 SSO / SAML 认证。Splashtop 支持与 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 的 SSO 集成。

按需求分类的功能

Secure remote access management icon

用户访问&组管理

分配用户角色，将端点分组，设置个人或组级别的访问权限。

Scheduled Access icon

预定访问模块

管理日程表和策略，规定用户和用户组可以访问特定端点的时间。

User management icon

自动用户配置

利用跨域身份管理（SCIM）系统，促进用户帐户的自动配置和取消配置。

USB device redirection icon

USB 设备和触控笔重定向

将本地计算机上的 USB 设备（智能卡、安全密钥、手写笔、游戏手柄、HID 设备）重定向到远程计算机。重定向的设备可正常运行，就像直接插入远程计算机一样。

Microphone passthrough icon

远程麦克风

将本地麦克风用作远程计算机的输入设备。

View only mode icon

无人值守的远程访问与控制

随处办公！在无人值守的情况下，随时远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。

Remote access, control, and monitoring icon

有人值守的远程访问和控制

按需支持 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备，仅需9位会话码。有人值守访问电脑、平板和移动设备。

Custom branding icon

定制品牌

客户可下载您自定义的 SOS 应用，带有专属品牌 Logo。了解更多信息

Advanced support workflow icon

高级支持工作流程

通过对技术员和服务渠道的高级管理、改进的支持工作流程、SOS Call 和高级集成工具，完善 IT 支持服务台。

Connected dots icon

与工单和 ITSM 集成

与行业领先的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成，包括 FreshserviceFreshdeskZendeskSpiceworks Help DeskJiraMicrosoft Teams

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

脚本与任务

为多个端点执行批量操作，包括远程命令、脚本、文件传输、系统重启和 Windows 更新。

Configurable Alerts icon

可配置的警报

为系统监控、软件更改、内存使用等设置警报，并通过电子邮件发通知。

我们非常重视安全性

Two IT security professionals reviewing data logs

安全基础架构

Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高级安全功能

Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。

IT professional reviewing cybersecurity threats

标准与合规性

Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。 Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。

数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。

了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。

客户满意评论

之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

客户满意评论

因为秋季不会有面对面课程，所以我们利用 Splashtop 开设了许多课程。我们的课程可以让学生在保持社交距离，同时还能获得证书和学位。如果没有 Splashtop，我们肯定无法实现这一点。”

Gerald Casey - Laney College CTE

客户满意评论

通过 Splashtop，我们能为学生提供远程访问。还有可能为校内实验室开设24小时虚拟场景，以前人们认为没有必要这样做。

Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District

Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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