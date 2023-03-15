如何为 Spiceworks Help Desk 安装 Splashtop SOS 插件

如果你正在寻找一种简单的方法以从 Spiceworks Help Desk 提供按需支持，则 Splashtop SOS 和适用于 Spiceworks 的 Splashtop SOS 插件不失为一种好办法。

什么是 Splashtop SOS？

使用 Splashtop SOS，您可以在最终用户的计算机（Windows 或 Mac）或移动设备（iOS 或 Android）上为他们提供快速的支持。最终用户下载并运行一个简单的应用，并从屏幕上为您提供 9 位代码。您在 Splashtop 应用中输入它，就可以远程访问和查看他们的设备。您还可以远程控制他们的 Windows 或 Mac 计算机以及许多 Android 设备。

你可以执行以下所有步骤，并试用免费版 Splashtop SOS 或使用购买的许可。将 SOS 与竞争对手进行比较，你会发现这是为计算机和移动设备提供远程支持的最经济有效的方法。

如何安装用于 Spiceworks Help Desk 的 Splashtop SOS 插件？

首先，确保您具备 Spiceworks Help Desk。如果没有，您可以免费获得。

安装并运行后，请单击此处直接转到插件页面：https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918

或者，当你登录 Spiceworks Help Desk 时，从主下拉菜单中选择 App Center（应用中心）。

然后搜索 Splashtop SOS 插件。

单击 Install（安装）按钮进行安装。

如果我得到一个错误怎么办？

如果您看到错误 "我们无法看到您的Spiceworks桌面，这将使您无法安装此插件。 登录您的Spiceworks桌面应用程序，进入应用程序> App Center进行连接，然后马上回来获取这个插件"。 有几件事情你可以尝试解决。

如果您使用的是 Chrome 浏览器，请尝试使用其他浏览器，例如 Internet Explorer 与 Spiceworks 支持联系，他们可以为你执行其他一些故障排除步骤，以帮助确保你可以安装插件

如果最终使用其他浏览器安装插件，请不要担心。安装后，该插件将在 Chrome 中显示并正常运行。

我如何知道成功安装了适用于 Spiceworks 的 SOS 插件？

您将在Spiceworks"Manage Apps" 屏幕中看到Splashtop SOS的列表。

你会看到这两个项目（下面用红色圈出）出现在你的门票顶部。

我们的下一篇文章将详细介绍启动远程支持会话。

立即开始

如果您正在寻求帮助台系统和远程支持解决方案的完美结合，那么只需下载和按照本页上的说明操作，即可免费开始使用所有功能。

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