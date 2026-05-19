如何为 Spiceworks Help Desk 安装 Splashtop SOS 插件

如果您想轻松从 Spiceworks 帮助台内部提供按需支持，则可试一试 Splashtop Remote Support 和 Splashtop 针对 Spiceworks 提供的专门插件。
什么是 Splashtop Remote Support？
通过 Splashtop Remote Support，可以为最终用户电脑（Windows 或 Mac）或移动设备（iOS 或 Android）提供快速支持。最终用户需要下载并运行一个简单的应用程序，并提供9位会话码。您可以在 Splashtop 应用程序中输入会话码，进行远程访问和查看用户设备。还可以远程控制用户的 Windows 或 Mac 电脑以及其他 Android 设备。
执行以下所有操作，免费试用 Splashtop，或可直接购买许可。将 SOS 与其他同类软件比较，会发现 SOS 是为电脑和移动设备提供远程支持最具成本效益的方式。
如何为 Spiceworks 帮助台安装 Splashtop 插件？
首先，确保您具备 Spiceworks Help Desk。如果没有，您可以免费获得。
然后搜索 Splashtop 插件。
单击 Install（安装）按钮进行安装。
如果我得到一个错误怎么办？
如果您看到错误 "我们无法看到您的Spiceworks桌面，这将使您无法安装此插件。 登录您的Spiceworks桌面应用程序，进入应用程序> App Center进行连接，然后马上回来获取这个插件"。 有几件事情你可以尝试解决。
如果您使用的是 Chrome 浏览器，请尝试使用其他浏览器，例如 Internet Explorer
与 Spiceworks 支持联系，他们可以为你执行其他一些故障排除步骤，以帮助确保你可以安装插件
如果最终使用其他浏览器安装插件，请不要担心。安装后，该插件将在 Chrome 中显示并正常运行。
我如何知道成功安装了适用于 Spiceworks 的 SOS 插件？
您将在 Spiceworks 的“管理应用程序”屏幕中看到 Splashtop 的列表。
你会看到这两个项目（下面用红色圈出）出现在你的门票顶部。
我们的下一篇文章将详细介绍启动远程支持会话。
立即开始
如果您正在寻找一个帮助台系统和远程支持解决方案的绝佳组合，只需简单下载几个文件并按照此页面上的说明操作，即可免费开始使用。
免费试用 Splashtop