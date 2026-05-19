如何为 Spiceworks Help Desk 安装 Splashtop SOS 插件

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如何安装用于 Spiceworks 帮助台的 Splashtop 插件

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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如果您想轻松从 Spiceworks 帮助台内部提供按需支持，则可试一试 Splashtop Remote Support 和 Splashtop 针对 Spiceworks 提供的专门插件。

什么是 Splashtop Remote Support？

通过 Splashtop Remote Support，可以为最终用户电脑（Windows 或 Mac）或移动设备（iOS 或 Android）提供快速支持。最终用户需要下载并运行一个简单的应用程序，并提供9位会话码。您可以在 Splashtop 应用程序中输入会话码，进行远程访问和查看用户设备。还可以远程控制用户的 Windows 或 Mac 电脑以及其他 Android 设备。

执行以下所有操作，免费试用 Splashtop，或可直接购买许可。将 SOS 与其他同类软件比较，会发现 SOS 是为电脑和移动设备提供远程支持最具成本效益的方式。

立即免费试用 Splashtop Remote Support
快速、安全、简单易用的远程支持软件
立即试用

如何为 Spiceworks 帮助台安装 Splashtop 插件？

首先，确保您具备 Spiceworks Help Desk。如果没有，您可以免费获得。

Screenshot of the Spiceworks application interface showing a dropdown menu

然后搜索 Splashtop 插件。

Splashtop On-Demand Support (SOS) with Spiceworks Help Desk

单击 Install（安装）按钮进行安装。

如果我得到一个错误怎么办？

如果您看到错误 "我们无法看到您的Spiceworks桌面，这将使您无法安装此插件。 登录您的Spiceworks桌面应用程序，进入应用程序> App Center进行连接，然后马上回来获取这个插件"。 有几件事情你可以尝试解决。

  1. 如果您使用的是 Chrome 浏览器，请尝试使用其他浏览器，例如 Internet Explorer

  2. 与 Spiceworks 支持联系，他们可以为你执行其他一些故障排除步骤，以帮助确保你可以安装插件

如果最终使用其他浏览器安装插件，请不要担心。安装后，该插件将在 Chrome 中显示并正常运行。

我如何知道成功安装了适用于 Spiceworks 的 SOS 插件？

您将在 Spiceworks 的“管理应用程序”屏幕中看到 Splashtop 的列表。

Splashtop SOS plugin description for version 1.0

你会看到这两个项目（下面用红色圈出）出现在你的门票顶部。

Screenshot of a Spiceworks Help Desk open ticket page showing a support ticket

我们的下一篇文章将详细介绍启动远程支持会话。

立即开始

如果您正在寻找一个帮助台系统和远程支持解决方案的绝佳组合，只需简单下载几个文件并按照此页面上的说明操作，即可免费开始使用。

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