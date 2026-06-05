选择远程支持工具时需要考虑的五大事项

远程支持软件已成为IT服务管理团队的重要工具。能够在客户需要帮助时立即提供远程支持，减少了服务台的解决时间和成本，同时也让支持组织更容易扩展并支持全球客户。
在Splashtop，我们与服务台和IT支持团队合作，为他们提供符合其需求的按需支持解决方案。选择合适的远程支持工具需要考虑许多因素。外部因素例如客户数量及其所使用的设备，以及内部因素例如技术人员数量、预算和与现有PSA票务系统的集成，都应该被考虑。
说到这里，这里是服务台和IT支持团队在选择按需远程支持解决方案时需要考虑的前5件事。
1.我将能够支持多少台设备？ 我是否能够支持不通过我的中央系统管理的设备？
这原本是在一开始就必须考虑的问题。即使通过中央系统（如 RMM 平台）管理一定数量的设备，仍应考虑购买远程支持解决方案，以便为更多设备提供按需支持。
为什么？工人们正越来越多地使用自己的设备进行与工作有关的活动。 他们正在使用平板电脑和智能手机进行日常工作，特别是在办公室外工作时。 最近的研究 ，显示87%的公司依靠员工使用个人设备来访问商业应用程序。
如果你希望能够为你所有客户的设备提供按需支持，那么你需要获得一个远程支持解决方案，让你做到这一点。 一些工具的软件包有设定的最大支持设备数量，而其他工具则让你支持无限数量的设备。 确保你了解你的需求，并获得适合你的工具。
2.它支持哪些平台？
接下来，你需要确保你的解决方案支持你的团队正在使用的设备，以及你的客户或终端用户正在使用的设备。 考虑到在上一节中我们讨论了工人如何更多地使用他们的个人设备进行工作，包括平板电脑和智能手机，这一点尤其重要。
Windows和Mac约占台式电脑市场的95%的份额。 谈到平板电脑和移动设备，iOS和Android拥有近99%的市场份额。
因此，我们认为获得一个支持远程访问Windows 、Mac、iOS和Android 设备的远程支持解决方案很重要。
3.它是否容易使用？ 它能否与我现有的PSA票务解决方案整合？
当把一个新的远程支持解决方案添加到你的IT支持工具堆中时，重要的是要考虑新的远程支持解决方案将如何适应你的工作流程。 这对你的技术人员和你的客户来说都很容易吗？
有些远程支持产品可与主流 PSA 平台无缝集成，包括 ServiceNow、Jira等。通常，与这类主流 PSA 平台集成后即可直接从中启动远程支持会话。
你还应该研究一下远程支持工具是如何工作的。 虽然大多数产品一般都是类似的，但你要研究一下你考虑的每个产品的流程是怎样的。 它是否需要在终端用户设备上预装一个应用程序？ 终端用户需要执行哪些步骤来启动一个远程连接？ 应用程序是否可以定制品牌？
每个远程支持解决方案在许多方面都是独一无二的，因此您需要确保获得最适合您的团队和客户的产品。
4.这对我的需求来说是最有价值的解决方案吗？
这是一个需要考虑的非常重要的事情。 不同供应商的远程支持产品价格可能有很大差异。
有多家远程支持解决方案提供商，它们提供相同的主要功能和服务质量，但价格却相差很大，如果您不进行研究，最终可能会为相同的基本功能付出2-3倍的成本。
首先，考虑你所关注的远程支持产品的定价模式。 有些是基于并发会话的数量，有些是基于用户的数量，有些是基于你需要支持的端点的数量。
考虑到你的情况，如你有多少技术人员和客户终端数量。 还要考虑每个远程支持包所提供的功能，确定哪一组功能对你的团队和客户真正重要，并找到能给你所需的包。 当比较具有类似功能的套餐时，你会惊讶地发现它们之间的价格差异会有多大。
5.它是否满足我和我的客户的安全需求？
最后，你要确保你的远程支持解决方案能保证你的客户和你的数据安全。 一个安全漏洞有可能使你损失数千甚至数百万美元。 更不用说它可能对你的声誉造成不可弥补的伤害。
许多远程支持解决方案提供加密连接、设备认证和其他重要功能，有助于在远程会话中保持信息安全。 调查每个远程支持工具所提供的安全功能，以确保你得到一个值得信赖的解决方案。
此外，许多行业的工人都需要遵守某些政府或行业法规，如HIPAA或GDPR。 向远程支持解决方案供应商询问他们对这些行业标准的遵守情况，以确保你在安全方面满足你的客户的需求。
拥有一个随需应变的远程支持解决方案对服务台和IT支持团队的成功至关重要。 当你在市场上寻找远程支持工具时，请确保你做了尽职调查，并找到能满足你和你的客户需求的最佳产品。
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