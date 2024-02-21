在现代信息技术中，远程监控和管理（RMM）已成为确保运行完整性和效率的基石。 这项技术使 IT 专业人员能够从远处主动监督和管理 IT 基础设施，将监控、管理和问题解决等基本功能融合到一个统一的战略中。
在当今时代，远程监控和管理工具的重要性更加凸显，因为远程工作实践需要强大的系统来保证正常运行时间和安全性。 通过这一探讨，我们将揭示远程监控和管理的基本原理，明确其所要应对的挑战，并重点介绍 Splashtop 等解决方案如何彻底改变 IT 管理。
了解远程监控和管理对于努力驾驭当今复杂数字环境的组织来说至关重要。 它可以提高运营效率，增强应变能力，使企业在竞争中茁壮成长。
远程监控和管理的要点
什么是远程监控和管理？
远程监控和管理（RMM）是支持 IT 专业人员远程维护和优化 IT 基础设施的技术支柱。 这包括
远程访问：从任何位置连接并控制服务器和端点是远程监控和管理的基础。 IT 团队无需亲临现场即可执行关键任务和提供支持。
系统监控：持续监督 IT 资产至关重要。 远程监控和管理工具可实时监控系统健康状况、性能和安全性，在问题升级之前向技术人员发出警报。
自动维护：日常维护任务（如补丁管理、更新和备份）的自动化可确保系统始终以最佳状态安全运行。
安全管理：随着网络威胁的增加，远程监控和管理工具提供了强大的安全功能，包括防病毒管理、防火墙监控和入侵检测，以保护 IT 环境。
资产管理：有效的 RMM 解决方案可提供全面的资产管理功能，跟踪硬件和软件库存，确保遵守许可证和政策。
Splashtop 的远程 IT 管理方法
Splashtop 通过提供以安全性、易用性和全面访问能力为优先考虑的解决方案，重新定义了远程 IT 管理。 Splashtop 将无缝远程访问和远程支持与监控和管理工具集成在一起，使 IT 专业人员能够跨越任何距离管理设备并排除故障。
凭借专为现代工作场所设计的功能，Splashtop 可确保企业保持业务连续性，积极主动地解决安全问题，并有效地扩展其 IT 管理工作。 这一整体战略彰显了 Splashtop 致力于提供多功能、可靠的远程 IT 管理解决方案的承诺。
Splashtop 的解决方案专为满足不断发展的远程 IT 管理需求而量身定制，是希望增强远程操作能力的企业的首选。
Splashtop 的主要远程监控和管理功能
Splashtop 的远程监控和管理功能使 IT 专业人员能够全面控制和监督其数字环境：
可配置警报：针对 CPU 利用率、内存使用率和磁盘空间等关键系统指标自定义警报。 定制软件安装和更新通知，确保您随时了解计算机的状态。
Windows 更新管理：轻松管理 Windows �更新，维护安全性和系统完整性。 检查更新、安排安装，并接收可用更新或更新设置更改的提醒。
远程命令在 Windows 或 Mac 电脑上远程执行命令。 这项强大的功能允许 IT 管理员直接在后台执行任务，而不会中断终端用户的会话。
Windows 事件警报：根据 Windows 事件日志设置警报，密切监控系统活动。 自定义事件类型、级别、ID 和来源的触发器，以便提前发现潜在问题。
系统清单：详细了解系统硬件和软件。 通过清单功能，您可以拍摄快照、比较变化并跟踪应用程序的安装和使用情况。
查看事件日志：直接从 Splashtop 网络控制台访问和分析事件日志。 按事件级别、类型和 ID 过滤日志，以便高效地排除故障和解决问题。
一对多行动：在多个终端上同时执行或安排任务。 这包括部署软件、运行脚本、重启系统和管理 Windows 更新。
端点安全状态：监控端点的安全状态，确保 Bitdefender、Windows Defender 和卡巴斯基等领先解决方案能够保护端点。
将 Splashtop 与您的 IT 工作流程集成
Splashtop 可毫不费力地与现有 IT 框架集成，从而简化设备和系统的远程管理。 其直观的界面和易于使用的工具使 IT 专业人员能够不受地域限制，迅速监控、排除故障并解决问题。
Splashtop 灵活的部署选项和可扩展的架构可适应不断变化的业务需求。 无论是管理少量设备还是监管庞大的网络基础设施，Splashtop 都能提供支持组织发展所需的可扩展性和灵活性。
通过将 Splashtop 集成到 IT 工作流程中，企业可以获得��许多好处，包括简化远程管理、提高效率、主动解决问题、加强安全性和合规性、可扩展性和无缝协作。 有了 Splashtop 作为 IT 基础架构的基石，企业就能很好地驾驭复杂的现代 IT 管理，推动业务成功。
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随着企业不断适应远程工作环境和现代 IT 基础设施的复杂性，Splashtop 已成为值得信赖的合作伙伴，为满足当今企业的不同需求提供了强大的解决方案。
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