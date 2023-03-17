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IT和帮助台远程支持远程工作

远程帮助：随时随地支持任何设备

作者：Trevor Jackins
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计算机相关问题日益复杂，解决成本也越来越高。

对于 IT 团队来说，解决问题的时间至关重要，正因如此我们才要选择正确的远程支持软件。此篇博客中，我们将简要介绍远程帮助的定义以及您应如何设置 IT 组织以随时随地支持任何设备。

远程帮助指 IT 团队可以在其他位置访问设备以解决潜在问题的过程，潜在问题包括封城、清除恶意软件或勒索软件、安装应用程序等。远程帮助又叫做远程支持，通常与帮助或服务台相关联。

需要远程帮助的设备类型

直到本世纪之交，大多数需要 IT 支持的设备都是计算机。不过，如今员工要用平板电脑和智能手机进行通信、管理文件和访问敏感业务信息，从而使其已成为重要工具。

远程帮助技术必须涵盖移动设备、平板电脑以及其他行业特定设备，必须可用于任何操作系统，包括 Windows、iOS、MacOS、Android 或 Chrome OS。

远程支持的需求因 BYOD 而增加

过去十年中，许多组织实施了自带设备（BYOD）策略，为员工提供更大的灵活性。然而，这一策略增加了 IT 团队在支持员工设备方面的挑战。员工要让自己的设备运行，IT 则要快速响应支持请求，而不会受限于设备类型。

远程帮助软件的优势

远程帮助软件允许 IT 团队：

  • 在任何远程设备上快速访问并解决问题

  • 创建基于角色的访问控制和权限，以根据用户或管理级别的制定授权规则

  • 整合报告以识别常见问题

  • 监控大量远程设备以发现可疑活动

  • 确保遵守相关法律法规

  • 与单点登录（SSO）提供商集成，以简化登录和密码维护

查看远程支持准备情况

如果贵公司计划让员工长期远程或弹性办公，则应立即审核您的支持策略。请思考以下几个问题：

  • 我们是否准备好为任何设备提供服务，而不会受限于操作系统？

  • 我们能能否根据设备所在位置或时区解决其出现的问题？

  • 我们能否基于角色授予权限以访问非公司所有设备上的敏感信息？

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Trevor Jackins
Trevor Jackins是一个Marketing Manager在Splashtop 。 他也是Splashtop's远程访问软件的热情用户，因为他用它来远程进入他的办公室电脑，在家里工作!Trevor对Splashtop 的兴奋源于他对技术如何改善我们日常生活的兴趣。
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