如何将IT运营中的停机时间降到最低

“时间就是金钱”不仅仅是一句谚语——在商业中这是真理。你为员工的时间付费，使用资源的时间，以及当然，所有因停机而损失的时间。
停机是一个特别严重的问题，因为它会导致生产力下降并使运营停滞。因此，减少停机时间是组织的重要目标，因为意外或长时间的停机可能会导致显著的成本或损失。
考虑到这一点，我们如何最大限度地减少停机时间，以及它对IT运营的影响是什么？让我们来探讨一下。
在商业中，停机是什么意思？
停机时间，顾名思义，是指企业运营因技术问题而暂停或中断的时间。意外或长时间的停机可能会显著影响生产力或扰乱团队的日程安排，因此减少停机时间是技术提供商和公司共同的优先事项。
在商业环境之外，“停机”可以指休息和放松的时间，没有计划的活动。然而，在企业中，停机时间远不如休息时间轻松，因为IT团队必须迅速识别并解决问题。每失去一刻，组织就会在竞争中进一步落后，因此知道如何最大限度地减少停机时间是至关重要的。
业务运营中的停机类型：
我们通常可以将停机时间分为两类：计划内和计划外。虽然每种情况都可能影响业务运营，但它们需要不同的计划和准备。
计划停机
计划停机是一个可以准备的必要延迟。通常，计划内停机是系统维护、软件更新甚至硬件升级所必需的，因为这些需要系统关闭和重启。
计划停机可以安排在一个方便的时间，例如下班后，或者在不需要的情况下，在系统或计算机很少使用的时间。这确保了最小的干扰，以便业务流程可以快速恢复。
非计划停机
意外停机是一个更大的问题，因为它是由系统意外崩溃、灾难切断电源或任何其他意外事件导致的。
意外停机可能是一个重大问题，因为它会扰乱日常工作。公司无法控制何时发生或持续时间，因此他们可能会在工作日中途关闭系统，可能长达数小时，具体取决于停机的性质。可以说，这可能是一个显著的挫折。
停机如何扰乱IT运营和生产力
意外停机可能对公司产生广泛的影响，而且都是负面的。
生产力损失： 首先，停机时间会显著削减生产力。当员工无法访问他们的工作或计算机时，一切都会被延迟——将此乘以每个受停机影响的员工，生产力损失会成倍增加。
财务损失： 生产力的损失导致收入的损失，不仅仅是每小时停机损失的潜在收入。还需要考虑恢复成本——数据恢复并不便宜，与丢失数据相关的任何成本也不便宜，如果停机是由于硬件损坏造成的，那么更换硬件也会增加费用。
声誉损害： 也许意外停机的最长久影响是对企业声誉的损害。当一个组织的服务被关闭时，客户只能等待。这适用于从在线服务到实体零售店的一切，总是导致客户感到沮丧，他们不再信任公司。停机时间越长，客户对其失去信任的程度就越大。
探索企业停机的主要原因
那么，停机的主要原因是什么，我们如何通过注意这些原因来最大限度地减少停机时间？意外停机可能由以下原因引起：
硬件故障
没有一件技术产品是永恒的，因此硬件故障是停机的常见原因。当这种情况发生时，设备必须尽快更换，但要将所有东西迁移和正确连接仍需一些时间。
软件问题
软件和硬件一样容易出错。操作系统或应用程序的问题可能导致意外停机，必须迅速解决。
人为错误
错误是不可避免的商业一部分。实际上，根据Uptime Intelligence，大多数停机事件是由人为错误造成的，通常是由于缺乏培训或资源。
停电和自然灾害
虽然我们可以尽可能地为自然灾害做好准备，但我们无法控制它们。有时，火灾、洪水或地震等灾害会袭击并破坏基础设施。其他时候，电力公司端的错误或灾难会导致停电。无论哪种方式，结果都是一样的：停机，通常是长时间的。
网络攻击
并非所有的停机事件都是意外或不幸。有时候，它们是由于恶意软件或黑客攻击公司的系统造成的。当这种情况发生时，必须尽快遏制漏洞，修复任何损害，并关闭可能导致攻击的任何安全漏洞，所有这些都可能使停机时间超过最初的事件。
网络问题
有时停机是由网络问题引起的，例如路由器故障、网络流量激增或网络提供商方面的技术问题。在这些情况下，检查网络配置并联系您的提供商以了解问题能多快得到解决是很重要的。
减少停机时间并确保业务连续性的5个技巧
考虑到这一切，企业可以做些什么来最大限度地减少停机时间并确保业务连续性？虽然停机时间可能会发生，但您可以采取以下步骤来降低风险并将损失降到最低：
测试和监控您的系统
减少停机时间的第一步是主动监控可能导致停机的任何因素。定期测试您的系统以确保一切运行顺利，并监控它们以留意可能成为问题的任何问题或异常。这可以帮助在停机发生之前阻止它。
定期备份
从意外停机中恢复可能是一个漫长的过程，尤其是当有价值的数据或文件丢失时。定期创建备份可以帮助加快恢复并最大限度地减少损失。
为最坏的情况做好准备
制定计划可以帮助确保您的团队在发生意外停机时做好准备。一旦系统宕机，他们需要知道该做什么、使用什么以及如何恢复。这将帮助您减少停机时间并提高恢复速度，同时最大限度地减少停机可能造成的损害。
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制定备份计划
在这种情况下，“备份计划”并不是指您的备份，而是指一个可以在一个系统出现故障时使用的备用系统。拥有冗余和多实例的应用程序可以帮助减少停�机时间，因为它们使您能够在一个系统不可用时快速切换到另一个系统。
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