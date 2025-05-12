网络性能管理：流程、优势和最佳实践

如果你公司的网络表现不佳，员工的表现也会受到影响。网络性能管理（NPM）对于确保网络顺畅运行和达到最佳性能至关重要，但它常常被忽视。
鉴于任何给定网络的复杂性以及所有可能影响其性能的因素，网络性能管理必须给予适当的时间、考虑和资源。那么，让我们来看看网络性能管理，为什么它很重要，以及网络性能管理工具能为您做些什么。
什么是网络性能管理？
网络性能管理是对网络进行优化、保护和监督。这包括监控网络、分析其性能，并寻找方法来提高其功能，以便依赖网络性能的工作能够顺利高效地进行。
网络性能管理对于健康的业务基础设施至关重要，因为它提高了生产力并有助于保护网络免受潜在问题或威胁。如果没有良好的性能管理，组织的网络可能会陷入困境，速度减慢到爬行，或者容易受到网络攻击。
理解网络性能的影响
有些人可能会想，网络性能真的那么重要吗？几秒钟的加载时间不会对业务造成太大影响吧？那么，让我们来考虑一下网络性能的影响。
首先，考虑公司及其员工每天用于工作的设备数量。在计算机、智能手机、专用设备、公司自带设备（BYOD）政策下的个人设备、物联网（IoT）设备等之间，有大量设备连接到单一网络，生成大量网络数据。
当网络性能开始下降时会发生什么？缓慢的网络不仅仅让单个员工每天浪费几分钟时间——它会影响整个组织，导致数小时的生产力损失。
然后考虑如果网络完全崩溃会发生什么。除了时间和生产力的损失外，它还可能导致公司丢失宝贵的数据或工作，而这些需要一段时间才能恢复。
此外，网络性能管理有助于监控连接到网络的设备。这对于确保每个端点都得到支持以及识别和防止入侵非常有价值。
简而言之，网络性能管理对于公司网络的无缝和高效工作至关重要。
网络性能管理与网络性能监控：有什么区别？
也许你已经听说过网络性能监控，并想知道它是否与网络性能管理相同。虽然两者有许多相似之处，但它们并不相同。
网络性能管理专注于提高网络效率并确保长期性能。其目标是确保网络在长时间内平稳高效运行，并能支持连接到网络的每个设备。
网络性能监控则主要实时跟踪性能，并提醒用户潜在问题。这更关注于当前，监控需要在短期内解决的任何问题。
网络性能管理中的关键流程
网络性能管理软件使用多种流程来监控和支持网络，每一个流程对网络的整体健康和效率都至关重要。这些流程包括：
流量分析： 数字流量就像现实世界的交通，当它减速到爬行时会让人沮丧。流量分析监控网络流量的速度并优化路由以防止拥堵，从而提高整个网络的性能。
网络监控： 网络监控对于了解你的网络表现至关重要。它从各个设备收集数据，以识别模式、异常和潜在问题，以便妥善处理。
性能优化：网络性能管理的目标不仅仅是监控网络以确保没有问题发生——还要找到优化性能的方法。这包括识别潜在问题、改善网络流量的��方法、提高服务质量、解决问题等等。
故障排除： 故障排除是任何网络性能管理过程中的重要部分。如果发生错误或问题，故障排除不仅解决问题，还能识别原因，以便解决并防止未来的问题。
故障管理： 故障管理检测并解决网络问题。快速识别和修复问题有助于确保稳定性和可靠性，从而保持效率并避免网络故障。
配置管理： 配置管理确保您的设备设置是最新的，并符合公司的需求。这包括安全补丁、固件更新等，同时保持所有设备和端点按照您的业务标准正确配置。
网络性能管理如何帮助您的企业？
话虽如此，网络性能管理的好处是什么呢？适当的管理为企业带来许多好处，包括：
1. 提高网络正常运行时间
没有什么比停机时间更能拖慢生产力了。良好的NPM可以确保您的网络顺畅运行，并在问题出现时解决，确保更多的正常运行时间和更少的中断。
2. 更快的问题解决
解决问题的最佳时机是在问题发生之前。网络性能管理可以在异常和潜在问题出现时立即识别，以便在它们成为问题之前进行处理和修复。
3. 成本节约
当您的网络运行更高效、停机时间减少、网络运行更快时会发生什么？您可以从网络及其所有投资中获得更多价值。良好的性能管理可以节省成本，因为它减少了因网络不佳而造成的损失。
4. 改善用户体验
没有人喜欢慢速连接、持续崩溃或频繁的网络问题。网络性能管理帮助网络快速平稳运行，为员工和客户提供更好的用户体验。
企业在网络性能管理中面临的挑战
尽管网络性能管理有很多好处，但也并非没有挑战。一些常见的障碍可能使管理成为一项艰巨的任务，但通过适当的准备，这些障碍可以得到缓解。
常见的网络性能管理挑战包括：
资源有限：
公司可用的资源有限，而IT团队可能已经被压得喘不过气来。虽然网络性能管理工具可以监控网络、检测问题和分析流量，但IT团队仍然需要代理和资源来进行改进和修复。
可扩展性问题： 随着公司发展，通过其网络收集和处理的数据量也在增加。网络性能管理软件需要具备足够的可扩展性以跟上公司的增长，否则将开始衰退。
缺乏熟练人员： 虽然网络性能管理工具可以包含自动化功能，但许多任务仍然需要熟练的 IT 团队。如果公司没有网络管理所需的熟练代理，那么管理软件将无法完成他们的工作。
集成问题： 大多数企业网络中集成了大量工具和系统，这对监控工具的连接是一个挑战。例如，如果一个系统使用遗留或专有协议，可能很难正确连接所有东西并收集监控工具所需的所有数据。
优化您的网络性能管理策略的最佳实践
如果你正在制定网络性能管理策略，你不必盲目进行。以下是优化策略的一些最佳实践：
进行定期评估
定期监控和分析您的网络将帮助您识别需要关注的模式或潜在问题。确保跟踪您的设备状态、数据包流量统计、吞吐率等，以确保流量顺畅。
利用自动化工具
许多常规、耗时的任务可以自动化。这节省了时间，让您的代理更�轻松，因为它为他们提供了专注于更紧迫问题的时间。自动化配置更新、性能检查、补丁等任务可以使您的网络保持最新状态并减少人为错误的风险。
优先考虑关键网络领域
确保设定优先级，包括您想要跟踪的指标和KPI。这将帮助您的团队专注于最重要的领域，而不会被无关的数据拖累。
培训您的团队
网络性能管理软件无法自行运行。您的员工应该接受您使用的性能管理工具的培训，了解如何有效使用它们，以及如何应对他们检测到的问题。这将有助于确保您的团队充分利用软件，并保持网络性能最佳。
使用Splashtop远程解决方案增强您的网络性能管理策略
如果你正在寻找一个强大的工具来增强网络性能管理，那么你只需要知道一个名字：Splashtop。
Splashtop AEM（自主端点管理）使组织能够简化IT操作和自动化IT任务，同时在其网络中设置策略并深入了解所有连接的设备。
使用 Splashtop AEM，您可以监控终端健康状况、补丁状态、合规性等。此外，主动警报和智能操作帮助您识别和解决网络中的潜在问题，自动更新确保您始终拥有最新的安全补丁和更新。
使用Splashtop AEM，您可以：
在分布式环境中自动化IT任务。
在您的端点上自定义和执行策略以确保安全性和IT合规性。
自动更新操作系统和软件
从集中仪表盘监控您的端点。
通过实时警报快速识别和修复潜在问题。
在整个网络中自动化例行任务
这使得 Splashtop 成为提高网络效率和性能的完美解决方案。您可以通过免费试用亲自体验一下：