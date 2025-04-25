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IT监控：重要性、类型和最佳实践

作者：Robert Pleasant
阅读时间：9分钟
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IT基础设施和操作可能非常庞大，对于不熟悉其复杂性的人来说往往令人困惑。即使是具备适当知识和经验的人，IT基础设施管理也可能是一项艰巨的任务。幸运的是，借助适当的 IT 监控，这项任务变得更加容易。

IT监控帮助组织跟踪其基础设施的性能，并监控其所有底层组件。提高效率和生产力是至关重要的，这不仅适用于IT部门，也适用于依赖技术的组织的各个方面。

考虑到这一点，让我们来看看 IT 监控、它的重要性以及 Splashtop 如何从任何地方增强实时 IT 监控。

什么是 IT 监控？

IT监控是对一个组织的IT基础设施及其组件性能的跟踪和观察。这有助于公司快速识别IT问题，以解决潜在问题、安全漏洞和其他关注点。

通常，IT监控解决方案从网络节点收集数据，分析这些数据，并将其编译成报告，以便IT管理员做出明智的决策。它还可以涵盖公司信息技术的多个方面，包括IT运营管理 (ITOM)、安全信息和事件管理 (SIEM)、安全编排、自动化和响应 (SOAR) 以及运营智能 (OI)。

IT监控在增强安全性方面扮演什么角色？

IT监控是识别和解决组织基础设施中安全漏洞的关键。它为IT团队提供了更大的可见性和对IT基础设施的控制，以便他们可以识别漏洞或可疑行为并立即处理，从而在源头阻止潜在威胁。

好的IT监控软件提供实时监控，因此IT团队可以在潜在威胁出现时立即收到警报。这使得团队能够迅速响应，快速处理异常网络活动、阻止未经授权的访问或拦截恶意软件。

IT监控是如何工作的？

IT监控通过从整个IT环境中收集数据来工作，包括基本设备操作、CPU使用率、软件应用程序可用性等。这些数据随后被分析，以深入了解组织的IT环境，IT部门可以利用这些信息识别弱点或漏洞，防止停机，并改进IT流程。

IT监控通常涵盖三个核心要素：

  1. 基础设施，包括物理和虚拟设备，如服务器、CPU和虚拟机。

  2. 软件，分析来自设备的数据，如负载、内存和CPU使用情况。

  3. Interpretation，将数据编译成图表，提供一个全面且用户友好的IT环境视图。

优化网络、系统和应用程序性能的基本IT监控类型

IT 环境规模庞大，覆盖范围广泛。因此，IT 监控也有多种类型和类别，其中许多需要不同的 IT 监控工具和见解。重要的 IT 监控类型包括：

1. IT基础设施监控

IT基础设施监控专注于IT环境的硬件和软件指标。这为系统操作提供了一个基准，作为任何波动的参考。

2. 服务器和系统监控

服务器和系统监控专注于基础设施组件和服务器的性能。这会单独分析每台服务器，包括服务器正常运行时间和性能等指标，以查看网络的表现。

3. 云监控

使用云技术的组织可以利用云监控来获取CPU、内存使用和应用程序性能等指标的可见性。

4. 网络监控

网络监控分析公司网络的速度和可靠性，以识别故障组件或安全漏洞。这会跟踪诸如正常运行时间、响应时间、状态请求失败等指标。

5. 安全监控

安全监控专注于 IT 基础设施的网络安全，包括入侵的检测和预防。它监控网络、系统和端点的漏洞，并分析网络访问和流量中的可疑行为，这可能表明存在漏洞。

6. 应用性能监控 (APM)

APM跟踪软件性能指标，如负载和响应时间以及性能瓶颈数据。这里的目标是确保IT基础设施上的所有应用程序都能高效运行，不会导致任何减速或问题。

7. 业务活动监控

业务活动监控专注于业务指标，例如应用下载量、网络流量和网络销售。这有助于跟踪和评估跨时间的性能，尽管它与 IT 基础设施本身的关系较小。

IT监控中的常见挑战

IT监控并非没有挑战。公司在实施IT监控时可能会遇到一些常见障碍，包括：

  1. 管理大量数据： IT监控涉及对大量数据的分类和分析，组织越大，需要管理的数据就越多。这可能会很有挑战性，尤其是在企业发展壮大时。

  2. 确保实时监控： IT监控软件不仅需要收集数据，还需要实时分析数据，以提供即时警报和信息。找到一个具有适当实时监控的工具很重要，以便IT团队在问题出现时能够迅速采取行动。

  3. 混合云环境的复杂性： 随着 IT 和工作环境变得更加复杂，找到一个能够跟上并管理 本地、远程和混合系统的 IT 监控工具变得很重要。否则，您只能看到整体情况的一小部分。

  4. 上下文分析： 虽然IT监控工具在收集和管理数据方面表现出色，但它们并不总是能找到问题的根本原因。这意味着IT团队通常需要像侦探一样行动，自己追踪问题的根源。

  5. Legacy systems: 随着技术的进步，旧的工具和系统并不总能跟上。依赖于传统系统的组织可能难以整合较新的IT监控软件。

实施IT监控策略的最佳实践

如果您想成功实施 IT 监控策略，可以遵循一些最佳实践。这些提示将有助于顺利推出并高效使用您的 IT 监控工具：

  1. 选择合适的工具： 第一步也是最重要的一步是找到一个符合您业务需求的IT监控工具。确保它能与您的IT设备配合良好，正确集成到您的系统中，并且IT部门的员工都能访问。

  2. 定义你的目标：如果你不知道如何利用数据，仅仅跟踪指标对你没有多大帮助。重要的是让利益相关者参与进来，制定计划，并为你想要实现的目标设定明确的目标。

  3. 与其他系统集成：IT管理工具需要与IT团队使用的技术连接。分析你的技术，确保它们与你的IT管理解决方案兼容，并确保它们正确集成，以便你接收到准确的数据和分析。

  4. 了解你的数据： 了解你跟踪的数据来源及其指示内容是很重要的。审查您的数据源，以确保您从正确的设备中跟踪所需的信息。

选择IT监控软件时需要考虑什么？

购买新的IT监控软件可能是一个令人生畏的过程——有太多的研究、寻找和平衡，以至于很难知道什么是真正重要的。在选择IT监控软件时，请牢记这些重要因素：

  1. 可扩展性：您需要能够随公司一起成长的软件。确保找到为可扩展性而构建的解决方案，以便它可以轻松调整以满足您不断增长的业务需求。

  2. 实时警报：实时警报使IT团队能够在潜在问题变成问题之前主动解决。如果你的IT监控软件只在事后提供见解和分析，那它并没有给你所需的全部价值。

  3. 集成：找到一个与现有系统和软件兼容的IT监控工具至关重要。确保您选择的解决方案可以与您的技术栈集成。否则，您将错过宝贵的数据。

  4. Ease of use：如果你的IT监控软件过于复杂，你可能会浪费更多时间去弄清楚它，而不是从中节省时间。找到一个用户友好的工具很重要，这样才能轻松上手并使用，以充分获得其好处。

使用Splashtop的实时监控功能增强IT监控。

实时跟踪和分析是IT监控中最重要的元素之一，使IT团队能够在问题或异常出现的瞬间识别并解决。当你需要实时性能跟踪，尤其是在远程或分布式工作团队中，没有比Splashtop更好的选择了。

Splashtop使组织能够从一个地方远程管理和监控其IT系统、设备和网络。借助Splashtop的远程监控和管理功能，可以轻松地从任何地方、任何设备上监控、维护和排除端点和基础设施的故障。

Splashtop的功能包括主动问题检测、自动化维护和实时安全更新。如果IT团队收到警报，他们可以连接到远程端点，并从任何设备、任何地方管理设备、软件或网络。

使用Splashtop AEM加强IT监控：实时终端跟踪和自动警报

如果你正在寻找一个强大的解决方案来监控、管理和支持所有端点，Splashtop可以满足你的需求。Splashtop AEM（自主端点管理）通过自动化端点管理、增强安全性和提高运营效率来简化操作。

Splashtop AEM使自动化任务、维护端点安全、跟踪资产和保持合规性变得简单，从一个仪表盘进行操作。这为IT团队提供了对其整个基础设施的强大、实时监控和控制，使他们能够在问题出现时立即发现并解决。

使用Splashtop AEM，您可以：

  • 实时识别和解决问题

  • 从单一仪表盘监控端点、补丁和合规性

  • 在多个端点上推送热修复和更新。

  • 自动化更新和安全补丁

  • 自定义并在各个端点上实施安全策略。

  • 实时检测和管理威胁

  • 访问系统、硬件和软件库存的详细报告

准备好亲自体验Splashtop了吗？立即开始免费试用：

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常见问题解答

IT监控和IT管理有什么区别？
IT监控工具如何处理安全威胁？
IT监控如何提高系统性能？
IT监控工具如何确保数据隐私和合规性？
IT监控能帮助进行IT合规审计吗？

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