保护IT基础设施：全面指南

你的IT基础设施安全吗？安全性对于保护您的数据、系统、用户和客户信息至关重要，因此保持安全是绝对必要的。
然而，威胁和挑战总是在变化，因此IT基础设施安全必须不断适应以跟上变化。落后的组织面临着让黑客和其他不法分子破坏其基础设施并窃取其数据的风险，这将是灾难性的。
那么，IT基础设施面临哪些威胁，Splashtop如何帮助您在实现安全远程工作的同时保护您的基础设施安全呢？让我们来探讨一下……
了解 IT 基础设施的常见威胁
为了增强您的IT基础设施安全性，您首先需要了解将面临的威胁。有多种威胁可能会使您的IT基础设施面临风险，这就是为什么网络安全和准备工作如此重要。
常见威胁包括：
网络攻击：网络攻击是常见的威胁，包括分布式拒绝服务（DDoS）攻击和黑客攻击。这些攻击可能会完全关闭公司的IT基础设施，并使重要数据面临丢失或被盗的风险。
内部威胁：并非所有威胁都来自外部。内部威胁也是一个重大问题，因此内部安全很重要，以确保未经授权的用户无法访问关键系统、项目和数据。
恶意软件和勒索软件：勒索软件是一种攻击方式，恶意软件被安装在公司的网络上以加密并扣留重要数据。数据被扣为人质，直到公司支付赎金以恢复�数据，即便如此，也不能保证攻击者会信守承诺。
过时系统中的漏洞：安全系统经常需要新的补丁和更新来修复安全漏洞。未能保持安全系统和设备的更新可能会使它们容易受到攻击，给黑客和其他不法分子提供了一个容易利用的弱点。
网络钓鱼/社交黑客：网络钓鱼是最广泛的安全威胁之一。它不是针对系统或基础设施，而是针对员工，诱骗他们泄露登录凭证，攻击者可以利用这些凭证访问公司的系统和数据。
为什么确保IT基础设施安全至关重要
考虑到所有这些威胁，下一个问题是：如果攻击成功会发生什么？IT基础设施安全性差的后果包括：
数据泄露，黑客获取专有、机密和个人数据
运营中断，系统被关闭，数据丢失
财务损失，不仅体现在被盗资金上，还包括对您的业务和声誉造成的损害成本
拥有强大的安全措施来保护您的业务免受这些威胁是至关重要的。安全的IT基础设施对于持续的业务运营、安全性和客户信任至关重要。另一方面，如果没有良好的安全性，您将使您的业务面临无数的威胁和损害。
4个级别的IT基础设施安全
一个安全的 IT 基础设施由多层安全组成，每一层都针对不同的威胁进行防护。它们共同形成一个强大的盾牌，以防御 IT 基础设施免受内部和外部威胁。IT 基础设施安全的四个层次是：
物理安全：保护您的网络意味着保护您的设备；投资于物理安全非常重要，包括办公室安全、备用发电机和异地备份。
网络安全：防止未经授�权的用户进入您的网络，包括使用防火墙、多因素身份验证和强大的基础设施安全策略等工具。
软件和应用程序安全：保护数据库免受SQL注入和未经授权访问等攻击的过程；这包括修补和更新软件以保持安全功能的最新状态。
数据安全： 这涉及通过限制数据访问、加密数据和创建备份等过程来保护网络中的数据。
保护IT基础设施的最佳实践
幸运的是，有几个经过验证的安全最佳实践。如果你想知道如何保护IT基础设施，遵循这些步骤会有所帮助：
定期进行安全测试和审计以确保您的安全措施有效且没有遗漏
使用防火墙和防病毒软件来保护您的网络和设备
保持设备和安全软件的更新，以确保您拥有最新的补丁和安全功能
加密敏感数据，以防止未经授权的用户访问
保护员工账户，使用多因素身份验证和强密码安全
确保您的网络资产使用安全协议，如SSL和SSH，以保护敏感数据和通信
创建异地备份和冗余，以便在遭受攻击或自然灾害时恢复任何丢失的数据
增强IT基础设施安全的工具和解决方案
如果您想提高IT基础设施的安全性，有多种工具可以帮助您。使用这些工具将提供多层次的安全性，以保护您的数据和网络安全：
安全信息和事件管理（SIEM）工具自动化基础设施安全管理，提供实时警报分析，以确保您的网络安全。
防火墙是阻止恶意流量和防止未经授权用户进入的关键。
多因素身份验证 (MFA)为受损账户提供额外的保护层，要求用户在登录前验证其身份。
数据丢失防护（DLP）解决方案可以在数据静止、传输和使用时保护您的数据，确保所有敏感信息安全无虞，不落入不法分子手中。
改善IT基础设施安全的好处
说“安全很重要”很容易，但不详细说明其众多好处。毕竟，安全就是安全，这本身不就是一种好处吗？但改进IT基础设施安全的价值不仅限于此。其他好处包括：
保护客户数据：安全不仅仅是为了您自己，也是为了您的客户。保护客户数据有助于建立客户忠诚度和信任，因为他们知道他们的信息在您手中是安全的。另一方面，由于安全性差而丢失客户数据可能会导致法律和公关灾难。
法规遵从：许多行业都有严格的安全标准，如HIPAA和FERPA。确保您拥有强大的IT基础设施安全性将帮助您遵守这些标准，这对任何企业都至关重要。
改善业务连续性：可以说，更好的业务安全性会带来更好的业务连续性。拥有强大且安全的IT基础设施，您可以减少网络攻击或人为错误造成的损害，使工作得以不间断地继续。
减少停机时间：网络攻击可能会导致系统长时间停机，恢复过程同样可能漫长。拥有强大的安全性可以防止攻击，帮助您的业务全年保持正常运行。
防止财务损失：糟糕的网络安全可能导致巨额罚款和巨大损失。如果公司成为网络攻击的受害者，可能会在各个方面造成巨大损失，包括造成的损害、生产力损失、声誉损害和恢复费用，因此强大的基础设施安全是一项必要的投资。
如何为您的企业构建安全的IT基础设施？
很明显，IT基础设施安全至关重要，但问题是如何确保IT基础设施的安全。遵循以下步骤将帮助您确保走在创建安全基础设施的道路上：
1. 进行风险评估
首先，确定您需要特别注意的威胁。虽然不能让安全的任何一点变得松懈或自满，但了解最大的风险是什么仍然有助于您相应地分配预算和资源。
2. 构建安全路线图
完成风险评估后，您可以开始创建路线图并设定安全目标。这将指导你的安全决策，包括如何处理安全问题、设定时间表和期望值，以及识别要遵循的最佳实践。
3. 投资于合适的工具
安全需要投资于工具和技术以保护您的设备安全。这包括防火墙、DLP解决方案和SIEM等工具，以及更符合您业务需求的工具。例如，如果您的员工倾向于远程工作，您将需要投资于具有高级安全功能的远程访问解决方案，如Splashtop。
4. 定期培训您的员工
技术在对抗人为错误方面只能做到有限。您的员工还需要了解IT基础设施安全的最佳实践，包括如何识别和避免网络钓鱼骗局。重要的是让您的员工接受培训并了解最新的威胁，以免他们成为社会工程骗局的受害者或意外泄露他们的账户。
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