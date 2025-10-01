保护您的网络免受入侵和威胁是网络安全中最重要的方面之一。IT团队必须能够实时识别威胁并迅速作出反应，而实现这一目标的最佳方式之一就是使用网络检测与响应（NDR）解决方案。
那么，什么是网络检测和响应，它如何工作，为什么它很重要？我们会查看所有这些问题，帮助您为您的业务找到合适的NDR解决方案，并向您展示如何使用Splashtop AEM来确保您的端点安全。
什么是NDR（网络检测和响应）？
网络检测与响应是一种可以检测网络流量数据中异常或可疑行为的解决方案。NDR 解决方案通常包括检测、识别、取证和响应，使 IT 团队能够有效地发现和解决潜在问题或网络攻击。
NDR经常用于简化调查和威胁狩猎，帮助安全团队优先处理警报，并自动化保护性响应。这有助于在协助IT团队进行网络安全的同时，使网络保持安全，并满足其 IT合规 要求。
NDR的演变：从IDS到AI驱动的威胁检测
随着背后技术的发展，NDR 近年来不断发展和变化。网络检测与响应起初是从网络流量分析（NTA）和入侵检测系统（IDS）解决方案开始的，这些解决方案从原始数据中提取网络流量模型，并根据一套预定义规则对网络活动进行比较以识别可疑行为。
2020年，NTA解决方案开始整合行为分析和威胁响应功能。这使得NTA超越了流量分析，转变为网络检��测和响应。
今天，NDR 解决方案继续发展，特别是在机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 的出现下。该技术能够快速分析大量数据并实时监控系统，从而实现更深入的分析和即时响应。这增强了NDR解决方案利用预测分析、实时追踪和自动化解决方案来检测和响应可疑行为的能力，能够在问题出现时立即检测和解决。
网络检测和响应解决方案检测到的威胁类型
网络威胁层出不穷，组织需要能够检测并防范每一种威胁。网络检测与响应解决方案旨在应对多种威胁，包括：
恶意软件感染终端和网络。
定向攻击，包括DDoS攻击、中间人攻击和SQL注入攻击。
内部威胁，例如不满的员工或企业间谍。
Risky behavior 和人为错误，如不佳的网络安全或网络钓鱼企图。
NDR检测与这些攻击和威胁相关的模式和行为的能力使其成为网络安全的重要工具，因为它可以实时发现和应对复杂的攻击。
为什么NDR在早期威胁检测和快速响应中如此重要？
NDR解决方案对威胁的及早识别至关重要。每当网络攻击未被发现，或恶意软件感染传播时，公司的网络和数据就面临严重风险。
幸运的是，NDR 解决方案使用实时监控和警报来识别威胁，立刻通知 IT 团队，从而能更快速地应对潜在攻击。AI 和 ML 技术也有助于提升网络检测与响应的速度、响应能力和准确性，因为它可以快速扫描大型网络，并实时识别异常的模式或行为。这带来了空前的速度，帮助 IT 团队在保护终端和网络的同时减少误报。
NDR的工作原理：利用AI和行为分析进行威胁检测
现在我们了解了NDR是什么以及它带来的好处后，我们可以分析它如何工作。基本上，NDR通过以下四个步骤主动检测和解决威胁：
收集网络流量数据
建立行为基线
监控网络是否有可疑活动
响应事件
NDR 解决方案利用网络数据监控流量，并应用行为分析、ML 和 AI 来检测潜在威胁和可疑行为。它们在整个网络中使用传感器来收集原始网络元数据，从而创建正常网络行为和活动的基线模型。
如果出现任何异常行为或模式，NDR 解决方案可以将其识别为常规行为的异常，并触发警报。这使得标识和阻止攻击的方法更加灵活，因为它可以发现任何异常活动，而不仅仅是以前已知的攻击迹象。
NDR 解决方案被动监控公司网络上的每个设备，因此它们在不影响设备性能或可用性的情况下始终在寻找威胁。当与其他网络安全解决方案集成时，如 SIEM、SOAR和EDR，它们可以提供全面、整体和高效的威胁检测和管理，以确保终端和网络始终安全。
复杂性、成本与可扩展性：NDR解决方案的挑战
然而，NDR 解决方案也存在一些限制和挑战。虽然使用NDR对网络安全非常重要，但决策者和IT团队在投资NDR解决方案时应注意这些潜在障碍：
复杂性：NDR工具可能需要广泛且复杂的安装，包括在网络上部署传感器、为网络流量数据投资大容量数据存储，并培训IT团队使用这些工具。这可能使得设置和学习使用变得困难且耗时。
成本：NDR 解决方案可能价格昂贵，甚至对于较小的组织来说是无法承受�的。希望投资 NDR 解决方案的企业应确保能找到既符合预算又提供所有必要功能的方案。
可扩展性：虽然 NDR 解决方案被设计为可扩展，但来自较大网络的数据流增加可能会消耗资源并导致瓶颈。这可能会对大型企业构成挑战，具体取决于其网络的规模。
误报：NDR解决方案持续监控网络中的异常活动，但这也可能导致误报。与正常模式的轻微偏差可能会被标记为可疑活动，这需要不必要的时间来调查。
隐私：由于NDR解决方案不断监控网络流量，包括加密通信，这可能会引发一些隐私问题。组织必须确保他们使用的解决方案符合其行业的安全要求，如GDPR、PCI DSS和HIPAA合规性。
如何为您的网络选择合适的NDR解决方案
考虑到这些挑战，决策者如何为其业务选择最佳的 NDR 解决方案？市场上有多种 NDR 解决方案，因此重要的是货比三家，找到具有您所需功能且在预算范围内的方案。
在考虑NDR解决方案时，请注意以下事项：
易于部署：NDR 解决方案可能复杂且难以部署，但不必如此。找一个用户友好的解决方案，在最短的时间内轻松部署是确保顺利推出和简单上手的重要保证。
集成：考虑你使用的其他安全工具，如EDR和SIEM解决方案。您会想要找到一个能够与它们无缝整合的NDR解决方案，以便在您的网络中获得全面的安全性。
可扩展性：您需要一个可以覆盖整个网络并跟上其扩展步伐的 NDR 解决方案。考虑 NDR 解决方案在应对大型企业网络时可能面临的挑战，并确保选择一个适��合您企业规模的方案。
高级特性：并非所有NDR解决方案都有相同的功能。寻找能够利用高级工具的解决方案，如AI驱动的检测和Smart Actions，以快速解决问题并获得最大价值和效率。
当然，找到在预算范围内提供所有这些功能的解决方案也很重要；节省成本不应以牺牲安全性为代价，但预算始终需要考虑。这可能需要进行相当多的比较购物，但有些解决方案提供了所有公司所需的功能，价格却是任何企业都能负担得起的。
网络威胁检测的未来：探索EDR、XDR和新兴技术
随着新技术的发展，网络检测与响应也在不断增长和发展。正如 NTA 发展为 NDR，NDR 也在向现代网络安全需求进化。
端点检测和响应（EDR），例如，正在迅速发展以跟上现代安全需求，提供更全面的端点威胁检测。扩展检测和响应（XDR）则包括更广泛环境的威胁检测，包括网络流量、云环境，甚至电子邮件系统。
像NDR一样，这些利用人工智能和机器学习识别已知威胁和可疑行为，能够在可疑行为出现时立即检测。将它们结合使用可以创建一个覆盖多个潜在向量的完整安全环境，而这些向量正是网络犯罪分子可能利用的。
此外，NDR背后的AI驱动技术仍在不断发展，提高了速度和效率。我们已经看到 AI、ML 和行为分析如何快速识别和解决潜在问题，随着这些技术变得更为洞察和高效，使用它们的 NDR 解决方案也会得到相应的提升。
通过Splashtop AEM和Bitdefender EDR简化威胁检测
威胁检测对任何规模和行业的企业都至关重要。幸运的是，像Splashtop AEM（自主终端管理）这样的解决方案可以帮助保护终端和网络，即使在分布式环境中也是如此。
Splashtop 的 EDR & MDR 附加组件，通过与 Bitdefender 的集成，帮助 IT 团队强化安全、检测威胁并快速应对潜在问题。这包括：
持续监控和威胁检测
根本原因分析
自动化和引导式修复选项
Splashtop AEM专为管理和保护公司内的多个端点而构建，包括远程设备、笔记本电脑、台式机和物联网设备。其EDR插件提供实时监控和警报，确保设备在连接到您的网络时保持安全。此外，Splashtop AEM的设计充分考虑了安全性，并帮助公司满足其网络安全合规性要求。
虽然NDR是强大的网络保护工具，Splashtop的EDR确保终端也同样安全。这创造了一个分层的、整体的防御策略，使Splashtop AEM和EDR & MDR保护成为任何NDR解决方案的完美补充。
想亲自体验 Splashtop AEM 吗？立即免费试用！