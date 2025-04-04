EDR vs XDR：哪种解决方案适合您的业务？

您的企业是否准备好在网络威胁造成损害之前检测并响应？随着攻击变得越来越复杂，传统的安全工具往往跟不上步伐。这就是像EDR（终端检测与响应）和XDR（扩展检测与响应）这样的解决方案越来越受欢迎的原因。但这两种方法有何不同，您如何知道哪种适合您的组织？
在本文中，我们将分解差异、优势和使用案例，帮助您做出明智的决策。
XDR vs EDR: 了解这些网络安全解决方案
为了更好地保护他们的系统和数据，许多组织正在采用像EDR和XDR这样的工具，这些工具超越了传统的安全措施。那么，EDR和XDR有什么区别呢？了解它们的核心功能可以帮助你确定哪一个更适合你的业务。
什么是端点检测与响应（EDR）？
端点检测与响应 (EDR) 是一种网络安全解决方案，旨在监控、检测和响应针对个人设备（也称为端点，如笔记本电脑、台式机和服务器）的威胁。EDR 解决方案通过持续收集端点数据，并利用这些数据实时识别可疑行为来工作。
这种可见性水平使IT团队能够在出现可疑情况时迅速采取行动——无论是恶意软件、勒索软件还是未经授权的访问尝试。EDR工具不仅仅是发出警报；许多还提供响应功能，例如隔离受感染的设备或删除恶意文件。
如果你想知道什么是端点监控，EDR是答案的重要部分。它在帮助组织主动管理风险和保护端点方面发挥着关键作用，尤其是在当今的远程和混合办公环境中。
什么是扩展检测和响应（XDR）？
虽然EDR专注于单个设备，但扩展检测与响应（XDR）则采取更全面的方法。XDR集成了公司IT环境中多个层的数据——包括终端、电子邮件、服务器、云服务和网络流量——以提供更广泛的潜在威胁范围。
通过汇集这些不同来源的数据，XDR提供了增强的可见性和上下文。这意味着安全团队可以看到不同威胁在系统间的连接，从而实现更快速、更准确的响应。
XDR可以被视为EDR的下一步，通过关联多个来源的数据来扩展其能力。这种更广泛的视角帮助组织检测复杂的、协调的攻击，这些攻击可能会通过仅端点监控而被忽略。
EDR和XDR在加强网络安全中的作用
在当今快速发展的数字环境中，网络攻击不仅更加频繁，而且更先进，更难检测。这就是EDR和XDR的用武之地。这些技术在帮助组织加强其网络安全态势方面发挥着至关重要的作用，通过及早检测威胁并迅速响应。
EDR解决方案专注于终端级别的活动。它们提供对单个设备活动的实时洞察，使安全团队能够在威胁扩散之前识别和隔离威胁。这对于管理远程团队或使用多种设备的公司尤为重要。EDR作为前线防御，确保每个终端都被持续监控。
XDR解决方案提供了更全面的保护层。XDR不仅仅关注端点，它连接并分析多个系统的数据——如网络、云平台和电子邮件服务器。这种更广泛的范围使XDR能够发现复杂的攻击模式，并在所有受影响的系统中协调统一响应。
在比较XDR与EDR时，关键要点是：EDR在设备级别提供深度可见性，而XDR则为您提供整个IT环境的全局视图。一起使用——或作为更广泛策略的一部分��——这两种解决方案都增强了您在威胁造成伤害之前检测、调查和阻止威胁的能力。
最终，EDR和XDR不是竞争对手，而是互补的。对于希望在现代网络威胁面前保持弹性的企业，采用一种或两种解决方案都可以显著增强安全准备。
XDR 和 EDR 的5个关键区别
虽然EDR和XDR都是为了检测和响应网络安全威胁而设计的，但它们在范围、功能和提供的可见性水平上有所不同。下面是五个关键区别的细分，可以帮助你更好地理解EDR与XDR的安全性，并决定哪个更适合你的组织。
对比项
EDR
XDR
可见性范围
仅专注于终端设备，如笔记本电脑、台式机和服务器
监控端点、网络、电子邮件、云服务等。
数据关联
限于从端点收集的数据
跨多个安全层关联数据以获得更好的上下文
威胁检测
检测单个设备上的威胁
检测整个组织的更广泛攻击模式
响应能力
在终端级别响应事件（例如隔离设备）
协调跨多个系统和工具的响应
复杂攻击检测
可能会错过超出终端的威胁
旨在检测跨环境的复杂、多阶段攻击
EDR在设备级别提供强大的保护，而XDR通过连接IT环境中多个层的数据更进一步。对于寻求更全面和协调的威胁检测与响应方法的组织，XDR提供了强大的升级。
EDR与XDR安全：哪个适合您的组织？
在EDR和XDR之间进行选择取决于你组织的规模、IT复杂性和安全优先级。虽然这两种解决方案都是为了检测和响应威胁而设计的，但��根据你的系统设置以及你需要的可见性和自动化水平，可能有一种更适合你的需求。
EDR通常是小型到中型企业或IT环境较简单的团队的良好起点。如果您的主要关注点是监控单个设备——尤其是在远程工作人员数量不断增加的情况下——EDR提供了检测可疑行为、调查事件并在终端级别快速采取行动的工具。这是一种专注的解决方案，增强了终端监控，而无需集成多个系统的数据的复杂性。
XDR，另一方面，通常更适合大型组织或管理复杂、分布式IT基础设施的组织。如果你已经在使用多个安全工具和平台——如电子邮件安全、云应用或网络防火墙——XDR可以帮助将一切联系在一起。通过关联来自各种来源的数据，XDR提高了检测准确性，并为你提供了整个环境中威胁的更全面的视图。
简而言之：
如果您的优先事项是提高终端安全性，并且您想要一个专注于设备级别的解决方案，请选择 EDR。
如果你需要更广泛的系统可见性、更快的威胁关联和集中响应策略，请选择XDR。
了解什么是终端监控以及这些工具如何融入您的整体安全计划，可以帮助您建立更具弹性的防御——无论是从EDR开始还是扩展到XDR。
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通过单一仪表盘实现集中可视化，以跟踪端点安全、合规性和资产清单。
主动警报和自动修复，允许快速检测和解决问题。
策略管理和自动化，让您可以同时在多个终端上应用规则和执行任务。
后台操作，可以访问系统工具，如任务管理器或注册表编辑器——而不打扰最终用户。
详细的库存报告，以改善对所有设备的监督和更轻松的审计。
对于管理远程或混合团队的企业，AEM通过减少手动工作量和提高威胁响应时间来增强终端安全。它还可以与Microsoft Intune和其他MDM工具一起工作，通过实时控制和可操作的洞察填补操作空白。
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