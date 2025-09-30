Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

在本次新播客中，我们的销售和客户成功高级总监 Italo Nava、产品管理高级总监 Susan Li 和高级技术副总裁 Yanlin Wang 共同探讨了 Splashtop Secure Workspace 的发展。
在本文中，我们将详细介绍安全工作空间的定义、Splashtop Secure Workspace 背后的愿景，以及网络安全和人工智能的未来。
什么是安全工作空间？
组织为了确保日常数据实践能够保持信息和数据安全而实施的技术基础设施叫做安全工作空间。安全工作空间可以是为确定团队如何处理威胁而制定的政策，也可以是复杂密码策略。所有策略相结合即为安全工作空间。
Li 表示：“新冠疫情加速了混合办公环境的实施，人们越来越需要保护不同地点的工作空间。”
混合办公环境的实施使当今本已极具挑战的 IT 角色更加复杂。IT 人员负责管理各种问题，包括用户配置、取消配置、入职以及集成多个通常不兼容的解决方案。我们需要遵守严格的合规性、采取资源保护以防范安全泄漏和攻击并增强可见性，这一需求仍然很关键。
此外，大量重合的访问和安全工具的预算和管理越来越复杂。受地缘政治不确定性和有组织网络犯罪增长的影响，再加上网络安全威胁的动态性，让问题加剧。这种局面往往让 IT 负责人难以应付。为了提供更加全面的安全访问产品，Splashtop 团队开发了 Splashtop Secure Workspace。
Wang 说：“我们希望客户能轻松解决 IT 故障和安全问题。同时，我们希望这个解决方案能真正做到可扩展，从而降低客户成本。”
Splashtop Secure Workspace 背后的愿景是什么？
2021年，首席执行官 Mark Lee 邀请公司的一个团队到家里，就如何帮助企业在远程访问方面提升用户体验进行了头脑风暴。设置远程访问需要大量的软件、知识和基础架构。技术员要同时管理3,000台设备和相关基础架构，这种情况并不少见。
Splashtop Secure Workspace 旨在简化最终用户获取访问权限的过程。
Li 表示：“从网络层到系统，再到应用程序和数据，任何网络堆栈都存在安全漏洞。小型企业通常没有复杂资源来防御和保护自己免受攻击。为了保护小型企业，我们需要将许多专业工具整合到一个平台，使解决方案简单易用。”
这些小型企业可能会在无意间过度��设计采用的解决方案（如内部防火墙），并确保 IDP 与其 VPN 一起使用。尽管所有这些基础设施都必不可少，但过程太过复杂，需要大量的专业知识。
Splashtop 团队没有将此过程视为单独的安全层，而是决定从访问角度重新考虑安全技术堆栈。Splashtop 团队认为简化安全性的第一步在于个人用户如何访问数据。虽然人们通常会从阻碍的角度考虑安全性，但 Splashtop 会更多地考虑如何让团队能够为合适的人员提供访问权限。
与第三方团队协作保护工作空间安全
与第三方团队、公司和承包商合作可能会给组织带来风险。因为合作前通常需要为其提供安全账户的访问权限，如何采用更好的办法实现这一目的？可以为其提供单独账户，也可以为其提供对现有账户的登录凭据。
Li 说：“配置和取消配置加重了 IT 团队的负担。项目结束的时候是组织最脆弱的时刻。因为第三方用户为访问而创建的账户会成为孤立账户，从而给组织带来风险。”
共享凭据也并非安全授予访问权限的好方法。如何以保证安全的方式启用第三方访问？大多数人会把用户名和密码写在便利贴上。如何处理便利贴将取决于需要访问权限的个人。
Splashtop 团队全力应对了这一问题，并简化了访问权限授予流程。
Li 说：“和共享链接一样简单。”有了 Splashtop Secure Workspace，请求访问的个人用户就不需要账号或密码，只需使用自定义 URL 访问账户，第三方用户可以通过 URL 请求访问，该 URL 将在指定时间失效。第三方用户不用新建登录名，账户所有者也无需共享登录凭据。
Splashtop 如何利用 AI 打造安全的工作空间
Wang 解释说：“Splashtop Secure Workspace 可��以促进生成式 AI 的使用。使用生成式 AI 时，可以看到数据访问问题、系统访问问题。现在只要使用 Splashtop Secure Workspace，所有问题就都解决了。不用设置整个系统或私有语言学习模型（LLM）系统，而是可以通过 Splashtop Secure Workspace 实现完全自动化。”
Splashtop 团队从其他角度研究人工智能，即模式检测。生成式 AI 可以获取信息并将一系列相关事件转换为一种信号，有点类似语言翻译。
Wang 解释说：“在远程访问时，登录、使用某个软件、键入命令...这是一系列连续事件。这一系列连续事件可以转化为异常检测。这种技术是我们在安全和响应中非常需要的技术。”
使用 Splashtop 保护工作空间
安全设置并不是一劳永逸的，而是一种整体思维方式，需要深思熟虑并进行未来规划。借助 Splashtop Secure Workspace 等系统，您的团队可以为员工提供安全的数字环境，同时允许第三方安全地访问其他供应商。Splashtop Secure Workspace 可以作为语言学习模型和 AI 的基础，也是扩展团队促进增长的基础。
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