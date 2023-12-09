Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

在我们的新播客中，我们的销售和客户成功高级总监 Italo Nava 与产品管理高级总监 Susan Li 和先进技术副总裁 Yanlin Wang 坐下来讨论 Splashtop Secure Workspace 的发展。
在本文中，我们将分解什么是安全的工作空间、 Splashtop Secure Workspace背后的愿景，以及网络安全和人工智能的未来。
什么是安全工作空间？
安全的工作空间是组织为确保日常数据实践保持信息和数据安全而实施的技术基础设施。 这可能是为确定团队如何处理威胁而制定的政策，就像密码需要多复杂一样简单。 所有这些因素结合在一起，形成了一个安全的工作空间。
李说：“COVID-19 疫情加速了混合工作环境，因此越来越需要保护世界各地的工作空间。”
混合工作环境的引入使当今 IT 专业人员本已具有挑战性的角色变得更加复杂。 他们的任务是管理各种问题，包括用户配置、取消配置、入职以及整合多个通常不兼容的解决方案。 严格的合规性、防范泄漏和攻击的资源保护以及增强可见性的需求仍然至关重要。
此外，大量重叠的访问和安全工具的预算和管理变得更加复杂。 受地缘政治不确定性和有组织网络犯罪增长的影响，网络安全威胁的动态性质加剧了这些挑战。 结果是，这种格局往往让 IT 领导者苦苦挣扎。 为了在安全访问方面创建更全面的产品，Splashtop 团队开发了 Splashtop Secure Workspace。
王说：“我们希望让客户能够以一种非常简化的方式解决他们的IT问题和安全问题。” “我们希望它成为一个真正可扩展的解决方案，这样我们就可以降低客户的成本。”
Splashtop Secure Workspace 背后的愿景是什么？
2021年，首席执行官马克·李在他的后院召集了一个团队，集思广益，他们如何帮助企业在远程访问方面获得更好的用户体验。 设置远程访问需要大量的软件、知识和基础架构。 看到技术人员管理 3,000 台设备并管理此基础架构的情况并不少见。
Splashtop Secure Workspace 的目标是简化这些最终用户获得访问权限的过程。
李说：“网络的每个堆栈都存在漏洞，从网络层面到系统，再到应用程序和数据。” “小型企业通常没有复杂的资源来防御和保护自己免受攻击。 为了保护他们，我们需要将许多专业工具整合到一个平台上，使解决方案易于使�用。”
这些小型企业可能会无意中过度设计自己的解决方案，例如内部防火墙，并确保 IdP 使用其 VPN。 尽管所有这些基础设施既重要又必要，但该过程复杂而复杂，需要大量的专业知识。
Splashtop 团队没有将此过程视为单独的安全层，而是决定在访问方面重新考虑安全技术堆栈。 考虑个人如何访问数据是他们简化安全性的第一步。 虽然人们通常从屏障的角度来考虑安全性，但他们更多地考虑如何让团队能够为合适的人员提供访问权限。
使用第三方团队保护工作空间
与第三方团队、公司和承包商合作可能会给您的组织带来一些风险。 与这些人合作通常需要你为他们提供安全帐户的访问权限，但做到这一点的最佳方法是什么？ 您可以为他们提供自己的账户，也可以向他们提供现有账户的证书。
“配置和取消配置给 IT 团队带来了很大的负担。 一个组织最脆弱的时刻就是项目结束的时候，” 李说。 “然后，第三方用户为访问而创建的帐户将成为孤立帐户，这会给该组织带来风险。”
共享凭据也不是提供访问权限的安全方式。 如何以确保安全的方式启用第三方访问？ 大多数人只会在便利贴上写下用户名和密码。 之后，纸币的处理将由需要访问权限的个人决定。
Splashtop 团队致力于解决这个问题，并在需要时轻松授予特定个人访问权限。
李说：“就像共享链接一样简单。” 使用 Splashtop Secure Workspace，请求访问的个人不需要帐户或密码，他们使用自定义 URL 访问帐户，第三方用户将能够通过在指定时间过期的 URL 请求访问。 第三方用户不必创建全新的登录名，账户所有者根本不必共享证书。
Splashtop 如何使用 AI 实现安全的工作空间
王解释说：“Splashtop 安全工作空间是一个有助于促进生成式人工智能使用的系统。” “当您使用生成式 AI 时，您可以看到数据访问问题、系统访问问题——想象一下，只要采用 Splashtop Secure Workspace，所有这些都消失了。 您不一定要设置整个系统或私人语言学习模型 （LLM） 系统;您可以通过 Splashtop Secure Workspace 实现一切自动化。
该团队研究人工智能的另一个角度是模式检测。 生成式 AI 获取信息并将其序列转换为一种信号，有点像语言翻译。
“在访问业务中，人们登录、使用特定的应用程序、键入一些命令——这是一系列事件。 这一系列事件可以转化为异常检测或转化为异常检测，” 王解释说。 “就安全和响应而言，这种技术是我们需要的那种技术。”
使用 Splashtop 保护您的工作空间
安全不仅仅是一种既定而忘记的体验，它是一种需要深思熟虑和未来规划的整体思维方式。 借助 Splashtop Secure Workspace 等系统，您的团队可以为员工提供安全的数字环境，同时允许第三方安全地访问其他供应商。 Splashtop Secure Workspace 可以帮助为语言学习模型和 AI 提供基础，同时也是扩展团队以促进增长的基础。
有兴趣了解如何采用更简化的安全措施并提供安全的第三方访问权限吗？ 了解 Splashtop Secure Workspace 如何帮助您重新定义团队的安全方法并简化流程。