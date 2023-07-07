AI 安全风险：零信任如何有所作为

随着人工智能 (AI) 和机器学习技术的飞速发展，我们正在见证一个前所未有的创新时代。 但是，这些进步并非没有缺点。 随着人工智能技术变得越来越复杂，与之相关的网络安全风险也越来越复杂，这创造了一个我们必须做好面对威胁的准备。

AI 安全风险多种多样，可能会产生深远的后果。 它们包括由于机器学习模型存在缺陷而导致的数据泄露，以及恶意行为者滥用人工智能进行网络钓鱼或社交工程攻击。

为了应对这些新出现的威胁，网络安全框架需要不断发展。 这就是 零信任 概念的用武之地。 Zero Trust 源于意识到威胁可能来自组织外部和内部，是一种基于"永不信任、始终验证的原则运作的安全模型"。 因此，让我们更深入地研究并了解Zero Trust在人工智能安全风险时代如何有所作为。

了解 AI 安全风险

人工智能安全风险解释

人工智能安全风险是指由于使用人工智能和机器学习技术而可能出现的潜在威胁和漏洞。 这些风险可能以多种方式实现，包括但不限于：

数据中毒： 在这里，恶意行为者将错误或恶意的数据输入机器学习系统，目的是破坏数据并操纵模型的预测或行为。

对抗性攻击： 在这些攻击中，会对输入数据进行微妙的更改，从而欺骗人工智能系统做出错误的决策，而操作员通常不会注意到。

Model Theft and Inversion： 这是指试图通过使用专有人工智能模型的输出来重新创建专有 AI 模型，或者从模型中提取敏感信息。

滥用人工智能： 这涉及滥用人工智能技术进行恶意活动，例如制造深度伪造、自动网络攻击或进行高级社交工程攻击。

对个人和企业的影响

人工智能安全风险对个人和企业的影响是深远的：

个人 有可能丢失个人数据，成为身份盗用的受害者，或成为个性化网络钓鱼攻击的目标。 这可能导致经济损失和对个人隐私的侵犯。

企业 的专有数据和知识产权面临威胁。 成功的与人工智能相关的攻击可能导致经济损失、声誉受损和竞争优势丧失。 此外，如果客户数据因人工智能漏洞而遭到泄露，企业也可能面临法律和合规问题。

因此，很明显，了解和缓解人工智能安全风险不仅是技术上的必要条件，也是商业和社会的当务之急。 这是 Zero Trust 发挥关键作用的地方。

为 AI 安全实施零信任

在组织内实施零信任的关键步骤

实施零信任模型可能是一个复杂的过程，但可以通过遵循以下关键步骤进行管理。

识别敏感数据和资产： 了解您的宝贵资产在哪里。 其中可能包括数据库、服务器或专有 AI 模型。 绘制交易流图： 绘制数据在网络中的移动方式。 这将帮助您了解您的 AI 系统如何与网络中的其他元素交互。 构建零信任网络： 实施微分段以在网络中创建安全区域。 使用 AI 支持的分析来确定正常行为并突出异常情况。 加密数据： 使用强大的加密算法和安全的密钥管理方法保护敏感数据至关重要，无论数据处于静态状态还是正在传输中。 在通信途径中应用端到端加密同样重要，可确保与外部系统共享的数据在整个旅程中受到保护。 防止数据丢失 (DLP)： 这种方法需要利用 DLP 策略来监督和避免可能的数据泄漏。 这些策略采用内容审查和情境分析来查明和阻止未经授权的数据移动。 制定 DLP 指南对于检测和阻止敏感数据传递到外部系统（包括 AI 模型）也至关重要。 创建零信任策略： 定义组织的零信任策略，其中包括访问控制、身份验证协议和其他安全程序。 监控和维护： 持续监控网络并定期更新和维护系统。 请记住，Zero Trust 不是一次性的解决方案，而是一个持续的过程。

不同利益相关者在实施零信任中的作用

在实施零信任的过程中，每个利益相关者都可以发挥作用：

管理层： 最高管理层为零信任的实施定下了基调。 它们应支持向零信任迈进，并为其实施分配充足的资源。

IT 团队： IT 团队主要负责零信任策略的执行。 他们应该研究零信任的技术方面，例如微分段、访问控制和持续监控。

员工： 所有员工，而不仅仅是 IT 员工，都应了解零信任的原则。 他们应该了解自己在确保安全方面的作用，例如遵守访问协议和举报可疑活动。

实施过程中可能遇到的挑战和解决方案

在实施零信任时，组织可能会面临以下挑战：

对变革的抵制： 向零信任的转变通常意味着运营的重大变化，这可能会遇到阻力。 通过有效的变更管理、培训和持续沟通零信任的好处，可以克服这个问题。

复杂性： 零信任的实现可能很复杂而且需要大量资源。 与经验丰富的合作伙伴合作并使用自动化工具可以帮助简化过渡。

持续监控： 对持续监控的需求可能很高。 但是，借助由人工智能驱动的高级分析和威胁检测工具，可以有效地管理这项任务。

通过了解和应对这些挑战，组织可以成功实施零信任模型并增强其对人工智能安全风险的防御。

零信任与 Splashtop

从一开始，Splashtop 就将安全性放在首位。 我们的 远程访问 和 远程支持 软件赢得了广大个人、企业和教育机构的信任。 鉴于如此 庞大的客户群，我们的用户必须依靠 Splashtop 保护其敏感数据和隐私的能力。

这就是为什么我们承诺将 安全放在首位，进行大量投资以改善我们的基础设施，并持续加强我们的保护措施。 我们还组建了一支由网络安全和合规领域知名专家组成的团队，以进一步加强我们平台的防御能力。

尽管有高级远程访问解决方案可用，但许多组织仍在使用 VPN 等过时的技术。 不幸的是，VPN 可以通过将远程设备直接连接到公司网络，使公司网络面临网络威胁。 此外，它们可能难以设置、扩展和维护，并且可能无法使用关键的安全补丁自动更新，从而使组织容易受到攻击。

但是，还有一个更安全的替代方案：零信任网络访问平台。 Splashtop 的平台提供对托管设备的安全远程访问，避免了通常与 VPN 相关的安全漏洞。 该解决方案允许用户访问其工作机器，同时仍能保持严格的安全措施。

在 Splashtop，我们采用零信任方法来确保安全性，假设所有设备、用户和网络流量都可能不可信。 我们持续对敏感资源进行身份验证和授权，阻止未经授权的访问尝试，最大限度地降低数据泄露的风险。

我们的 Zero Trust 模型包括多因素身份验证、设备验证和详细访问控制等高级功能。 这些措施共同确保只有经过身份验证的用户和设备才能访问敏感系统，从而大大降低潜在的威胁风险。

通过集成 Zero Trust 安全性，我们为用户提供安全可靠的远程访问和支持解决方案。 我们对安全的坚定承诺确保我们的用户可以放心地访问他们的数据和系统，而不必担心网络威胁。

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结论

Zero Trust 不仅是一种安全解决方案，也是我们处理网络安全方式的根本转变。 随着人工智能的不断发展并在我们的系统和流程中越来越根深蒂固，我们的安全方法的相应演变至关重要。

前进的道路是明确的。 对于抵御复杂的人工智能安全威胁的组织来说，采用零信任模式不仅是一种选择，而且是必要的。 在技术飞速进步的时代，要想在网络威胁面前保持领先地位，就需要时刻保持警惕、适应能力和对安全的坚定承诺。 零信任模式体现了这些原则，证明自己是应对人工智能安全风险不可或缺的盟友。

展望未来，Zero Trust将继续在我们的网络安全战略中发挥至关重要的作用，保护我们的数字格局免受不断演变的人工智能威胁世界的侵害。 如果您正在寻找可靠的零信任安全模型，请立即 免费试用 Splashtop ，体验我们高级安全功能的优势。