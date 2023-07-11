使用 Splashtop 安全工作空间转变安全访问

Advanced Technology 副总裁王延林解释了如何打破安全模式，让任何人都能随时随地安全地访问任何地方的资源

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转发者：Mark Lee，首席执行官，联合创始人 Splashtop

十多年前，当我们推出 Splashtop 远程访问和支持产品线时，我们专注于提供最高的性能和最佳的用户体验，以便在任何地方访问计算资源。 25万客户和3000万用户之后，毫无疑问，市场对此表示同意。 随着我们产品的成熟，我们对 安全的 重视已发展并扩展到我们未来远程访问的基础，旨在提供无忧的工作效率，无论位置、设备或身份如何。 通过与我们的客户和托管服务提供商合作伙伴的密切合作，他们表示希望为各种计算设备提供更丰富的访问方法，并进行精细控制。 此外，他们还希望提高安全性和合规性的可见性。 我们的部分回应是我们最近宣布 收购Foxpass，这是一个用于安全本地（Wi-Fi）和服务器访问的安全平台。 直到今天，我们的安全计划中有很大一部分不那么引人注目。 两年前，我们从硅谷领先的安全公司招募了最优秀、最聪明的安全架构师和工程师，启动了一项安全产品计划。 我们的安全团队摆脱了孤立思维的限制，摆脱了传统架构和旧代码库的负担，取得了快速进展。 我们终于准备好揭开我们新安全产品的基础，并将我们的抢先体验计划扩展到部分客户。 更重要的是，我很自豪地介绍我们的开创性博客，介绍我们的安全架构的基础。 它由我们的先进技术副总裁（也是我们安全平台的架构师）王艳林撰写，为 Splashtop 安全工作区 奠定了支柱，并展示了我们更全面的方法如何引领新一波更易于使用但更安全的远程访问解决方案。 我们将在接下来的几周内添加到此博客中，展示如何使用Secure Workspace解决常见的IT访问问题，并重点介绍该平台的一些独特功能。 如果您在阅读了Yanlin的博客后感到好奇，或者您受到我们的愿景的启发，您可以通过加入我们 Splashtop 安全工作区 页面上的抢先体验候补名单来表达您的兴趣。

为什么 Splashtop 安全工作空间？

Splashtop 安全工作区是一个突破性的解决方案，可解决组织在数字时代面临的关键问题。 它旨在应对现代挑战，这些挑战包括拥有远程员工、多云迁移、复杂的资源网络访问以及管理凭据和机密的混乱业务——所有这些都是大小IT团队常见的麻烦。

当今的 IT 专业人员正在处理大量持续存在的问题。 这些任务包括用户配置、取消配置和入职等艰巨任务，以及处理不一定协同作用的多个解决方案的复杂性。 除此之外，还有严格的合规要求、保护资源免受泄漏和攻击的需求，以及对更全面的可见性的迫切需求。 然后是采购和管理多个不同但重叠的访问和安全工具的预算挑战。

所有这些都因不断变化的网络安全威胁格局而变得更加复杂，地缘政治的不确定性和有组织网络犯罪集团的兴起使情况变得更加复杂。 显而易见，为什么 IT 领导者会受到不眠之夜的困扰。

为了克服这些障碍，我们在 Splashtop 的团队从用户的角度重新审视了安全访问难题，同时考虑了最终用户和 IT 管理员。 我们的设计理念不仅仅是适应几年前建立的过时、僵化且无关紧要的安全或访问范例，而是专注于解决现实生活中的业务用例。

我们架构的目标是为员工、承包商和合作伙伴提供一个全面而安全的环境，让他们可以在任何地方工作，确保无缝访问私人和公共资源和服务，我们将在下面深入探讨。

当今远程访问的现状

访问管理中遇到的困难可以追溯到一个简单的根本原因。 许多组织依靠拼凑而成的互连点解决方案来满足其接入需求。 这种组合包括身份管理、远程管理和访问系统、VPN、防火墙和秘密保管库，所有这些都是松散集成的。 这种方法带来了多项挑战，并加剧了与访问管理相关的挫败感。

碎片化滋生了复杂性和不安全性

当今准入市场现状背后的罪魁祸首是这些不同的组成部分之间缺乏整合和凝聚力。 每个解决方案都独立运行，对整个访问上下文的可见性有限。 例如，远程访问工具可能不完全了解存储在身份管理系统中的用户权利，也不完全了解由端点管理系统监督的设备和网络安全状况。 这种分散的方法导致对访问请求缺乏全面的理解和控制。

此外，这些单点解决方案的互不关联性阻碍了无缝的用户体验。 用户经常会遇到多个登录提示、繁琐的身份验证步骤以及对其访问权限和可用资源的困惑。 这会导致用户体验不佳，从而影响工作效率和满意度。

这些单点解决方案的孤立性质也导致安全措施不完整。 每个组件都单独起作用，这使得在整个访问环境中实施一致的安全策略和实施强大的安全控制变得复杂。 这使组织面临安全漏洞和合规风险。

兼顾不同的解决方案会让人头疼

除这些挑战外，与管理大量工具相关的手动任务给 IT 管理员带来了不必要的复杂性。 他们每天都需要兼顾多种工具、执行重复性任务以及手动集成工作流程以满足访问需求。 这种手动操作既耗时又容易出错，而且效率低下。 对于拥有精简 IT 团队的中小型企业来说，这会给资源带来额外的压力。

为了克服这些障碍并实现数字时代的访问管理现代化，需要一种绿地方法。 组织需要从围绕隔离技术构建的传统"同类最佳"方法过渡到集成、统一的解决方案。 理想的解决方案应提供无缝集成、全面的可见性和对访问管理的集中控制，确保将安全和用户体验放在首位。

远程访问的未来：Splashtop 的无孤岛架构

Splashtop 安全工作区采用全面的方法来解决与访问管理相关的棘手问题。 我们的架构仔细考虑了在提供访问权限时起作用的多种因素。 当用户成功连接时，表示他们拥有目标资源或服务的正确身份、授权、设备合规性、网络和经过验证的凭据。 这些元素相互关联，构成了 Splashtop 安全工作区统一访问管理系统的基础。

以上是对构成 Splashtop 整体架构的组件的描述。 在接下来的几周内，我们将更详细地解释这些组件如何协同工作以实现无缝、便捷的安全访问。

Splashtop 安全工作区架构可确保这些基础层（身份、设备、网络和机密）相互连接。 这种凝聚力允许对任何给定场景中的访问请求进行全面的上下文理解。

例如，当用户请求访问时，系统可以评估其存储在身份管理系统中的身份和权限、端点管理系统管理的设备安全状态以及网络安全状态。 对访问上下文的深入了解为更有效、更安全的访问控制决策铺平了道路。

由于其相互联系的性质，Splashtop 整体架构的互连性质带来了许多好处。 它创造了一个增强用户体验的环境，为员工提供卓越的性能和持续访问权限，无论他们身在何处。 用户可以在整个工作旅程中享受丰富而高质量的体验。

此外，该架构使组织能够实施强大的安全措施，包括端到端的零信任原则和有条件的访问控制。 这有助于无缝安全地访问所有应用程序，无论它们驻留在本地、 cloud中还是基于 SaaS。

因此，组织受益于全面且高效的安全框架，该框架使用户能够放心地从任何设备访问任何应用程序。

请继续关注 Splashtop 安全工作区现实生活中的应用程序

我们第一篇介绍安全访问新方法的博客文章到此结束。 我的下一篇文章将揭示这种架构如何解决常见的痛点和访问挑战。 敬请关注！

在此之前，请查看我们的 Splashtop 安全工作区 页面并加入我们的抢先体验候补名单。