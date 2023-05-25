Splashtop Secure Workspace™

经济实惠且简单易用，适用于各种规模的企业
全面的身份和秘密管理
利用我们系统与顶尖身份提供商的简单集成，通过我们对密码、API 密钥和秘密的创新零知识管理，享受无与伦比的安全性。
安全私密访问所有资源
不需要 VPN，零信任访问工作、家庭或云资源，同时可享受无客户端方案的便利性，可用于提供安全的第三方和承包商访问，具备屏幕录制功能，可促进合规性，让用户安心。以上全部均与我们强大的设备注册和状态实施相结合，确保了绝对的安全性和控制力。
对公共 SaaS 应用程序的控制访问
我们的系统提供额外检查，如检查主流 SaaS 应用程序的地理位置、检查高风险登录时是否强制执行多因素身份验证，从而增强对任何威胁的防御，获得更好的安全性体验。
安全便捷的网络访问
我们的系统会自动阻止对恶意和可疑网站的网络访问，同时通过限制访问违反公司政策的网站来降低风险和责任，确保网络环境的安全合规。
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主要功能
- Network Access Everywhere
- 全面的身份访问管理
- 安全设备注册和安全状况强制实施
- 安全便捷的第三方/特权访问
- 基于浏览器的应用程序访问