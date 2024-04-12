全面的 SaaS 安全

将特权访问管理扩展至 SaaS 和 Web 应用程序
零信任安全：将 RBI 与 SaaS 和网络应用程序的特权访问引擎集成，在不共享凭证的情况下增强安全性。
SSO 访问授权：通过 SSO 简化访问授权和冒充，无需共享凭证。
支持非 SSO 应用程序：通过特权账户安全访问非 SSO 应用程序。
实时会话监控& 记录：通过实时监控和记录会话提供监督，以防止未经授权的活动并确保合规性。
可控的浏览体验：提供安全、可控的浏览体验，在保持可用性的同时最大限度地减少数据泄漏。
全面身份管理
统一身份管理：通过无缝整合各种身份来源，集中并简化整个组织的身份，并通过多租户功能加以强化。
强大的安全措施：通过嵌入式多因素身份验证、条件访问、阶跃 MFA 和基于角色的访问控制，以及 SSO 和社交登录等现代身份验证方法，提升安全性。
凭证保护和访问控制：通过权限访问管理和内置密码管理器确保凭证安全，并执行严格的访问权限。
内联 CASB 的可见性和控制
全面的安全性和合规性：减少数据泄露和合规性问题，管理影子 IT，实施零信任访问政策，以提高安全性。
主动威胁管理：记录 HTTP 请求，识别未经授权的 SaaS 应用程序，挫败内部威胁、不安全的数据操作和恶意实体。
防止数据丢失：限制 SaaS 应用程序中的复制/粘贴、下载和打印等用户活动，最大限度地降低数据丢失风险。