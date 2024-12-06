新一代零信任网络接入

比 VPN 更快更安全
零信任安全：消除开放的入站端口，防止横向移动，并执行最少权限访问。
无硬件/网关：减少部署时间和维护风险--不再需要不断更新来抵御攻击。
卓越性能：为员工提供一流的用户体验，减少 IT 支持单。
零信任，零漏洞：身份、端点和完全可见性
基于身份的访问 SSW 可执行自适应、基于身份的访问，持续验证用户身份和设备健康状况，并通过逐步升级的多因素身份验证 (MFA) 提供进一步保护。
端点态势 SSW 通过评估设备健康状况和安全态势来确保端点安全。 这样可以降低风险，因为只有健康的设备才能获准访问资源。
会话监控：SSW 提供广泛的会话监控、记录和控制功能。
Splashtop Secure Workspace 为何优于VPN
无与伦比的用户体验
快速部署：只需4分钟，即可完成零接触式连接器设置，实现即时访问和连接。
增强性能和自动化：利用 ZTNA 的连接器集群和 CLI，提高韧性和吞吐量，满足自动化需求。
用户友好的安全性：集成应用程序启动器和密码管理器，通过安全联网和应用共享提高可用性和生产力。
提升安全性和弹性
全面访问控制：通过可共享链接、二维码和 Slack/Teams 集成，利用 JIT 和按需 ZTNA 实现零信任和条件访问。
高级安全功能：在 ZTNA 流量内提供内置数据泄漏防御和实时会话管理。
优化的网络性能：部署全球网络服务提供点（PoP）以改善网络，减少延迟和抖动。
重新定义无代理 ZTNA：无缝安全访问
增强型 ZTNA 和访问控制：提供融合的无代理 ZTNA 和特权访问，实现无凭证访问特权账户。
全面监控和安全性：具有实时会话监控和录制功能，可使用超链接或二维码安全访问，通过零信任和条件访问加强安全性。
经济高效的非托管设备访问：在非托管设备上提供流畅、安全、隔离的应用程序访问，提供具有成本效益的 VDI 替代方案。