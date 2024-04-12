安全互联网访问（SWG、DNS、RBI）

Cloud Managed Security Policies
Full-fledged and unified secure internet policies are centrally managed in the cloud, including:
DNS Filtering
SSL Inspection
URL Filtering
Data Leak Protection
Threat Protection (malware, viruses, ransomware)
Cloud Application Controls
Remote Browser Isolation
下一代方法 SWG
传统的 SWG 架构通过数据中心传输所有用户流量，导致可靠性、性能和隐私方面的问题。
我们的新一代 SWG 可作为终端代理运行。 这种架构方法在几个关键方面增强了终端用户的体验：
消除数据中心 SWG 中断造成的网络中断，确保可靠的互联网访问。
消除不必要的交通绕行，从而提高性能。
避免在远程 SWG 上进行 SSL 解密，降低数据泄露的风险。 您的未加密数据将保留在您的设备上。
通过网络隔离增强安全性
远程浏览器隔离通过在隔离的 Docker 容器中执行网页浏览，仅在用户浏览器中显示界面，从而增强企业网络的安全性。 这种方法可阻止与网页内容的直接交互，防止恶意软件，确保数据保护，同时保持无缝浏览体验：
无代理：无需安装软件或代理。
单点登录：无缝扩展现有会话。
网络内容过滤：采用选择性访问网络内容。
可定制的浏览器配置：允许定制浏览器设置。