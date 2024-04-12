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安全互联网访问（SWG、DNS、RBI）

通过 DNS 过滤、SWG 深度网页检测和 RBI 实现强大的零信任安全，增强远程工作安全性，抵御现代威胁。

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Cloud Managed Security Policies

Full-fledged and unified secure internet policies are centrally managed in the cloud, including:

  • DNS Filtering

  • SSL Inspection

  • URL Filtering

  • Data Leak Protection

  • Threat Protection (malware, viruses, ransomware)

  • Cloud Application Controls

  • Remote Browser Isolation

下一代方法 SWG

传统的 SWG 架构通过数据中心传输所有用户流量，导致可靠性、性能和隐私方面的问题。

我们的新一代 SWG 可作为终端代理运行。 这种架构方法在几个关键方面增强了终端用户的体验：

  • 消除数据中心 SWG 中断造成的网络中断，确保可靠的互联网访问。

  • 消除不必要的交通绕行，从而提高性能。

  • 避免在远程 SWG 上进行 SSL 解密，降低数据泄露的风险。 您的未加密数据将保留在您的设备上。

通过网络隔离增强安全性

远程浏览器隔离通过在隔离的 Docker 容器中执行网页浏览，仅在用户浏览器中显示界面，从而增强企业网络的安全性。 这种方法可阻止与网页内容的直接交互，防止恶意软件，确保数据保护，同时保持无缝浏览体验：

  • 无代理：无需安装软件或代理。

  • 单点登录：无缝扩展现有会话。

  • 网络内容过滤：采用选择性访问网络内容。

  • 可定制的浏览器配置：允许定制浏览器设置。

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