统一特权访问管理（PAM）

把关私人资源：利用 SSW PAM 提升安全性和用户体验
特权账户安全：通过无缝凭证注入、隐藏密码、实时监控和会话记录来保护特权账户。
凭证管理自动化：自动执行 Windows/Active Directory 的凭证轮换，使用 Secret Vault 进行安全注入。
轻松集成基础设施：实现零接触配置，轻松集成并自动发现应用程序，无需更改防火墙或路由。
利用 SSW PAM 扩展 PAM 功能：超越传统界限
扩展特权访问：通过或不通过 SSO，将安全访问扩展到 SaaS 和网络应用程序，确保凭证的保密性。
全面的会话监督：提供实时监控、会话记录和管理，以增强安全性。
增强 SaaS 安全性：对 SaaS 应用程序采用远程浏览器隔离，以减少数据泄露并增强安全性。
新一代、面向未来的访问管理
即时访问 （JIT）和按需访问可提供即时、安全的输入，在不影响安全性的情况下简化用户访问。 有条件访问的零信任策略控制可保证基于严格验证的严格访问，符合零信任原则。
增强型数据安全包含 SSL 检查和数据丢失防护（DLP），可有效保护敏感信息。 端点安全态势验证可确保设备的合规性和就绪状态，强化安全框架。
面向未来的解决方案提供了一个功能强大、适应性强的平台，可随时应对不断变化的安全环境带来的挑战。