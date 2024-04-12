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统一特权访问管理（PAM）

重新定义特权访问管理：经济高效、快速部署、可扩展、弹性大、广泛兼容，超越了传统 PAM 的局限性。

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把关私人资源：利用 SSW PAM 提升安全性和用户体验

  • 特权账户安全：通过无缝凭证注入、隐藏密码、实时监控和会话记录来保护特权账户。

  • 凭证管理自动化：自动执行 Windows/Active Directory 的凭证轮换，使用 Secret Vault 进行安全注入。

  • 轻松集成基础设施：实现零接触配置，轻松集成并自动发现应用程序，无需更改防火墙或路由。

利用 SSW PAM 扩展 PAM 功能：超越传统界限

  • 扩展特权访问：通过或不通过 SSO，将安全访问扩展到 SaaS 和网络应用程序，确保凭证的保密性。

  • 全面的会话监督：提供实时监控、会话记录和管理，以增强安全性。

  • 增强 SaaS 安全性：对 SaaS 应用程序采用远程浏览器隔离，以减少数据泄露并增强安全性。

新一代、面向未来的访问管理

  • 即时访问 （JIT）按需访问可提供即时、安全的输入，在不影响安全性的情况下简化用户访问。 有条件访问的零信任策略控制可保证基于严格验证的严格访问，符合零信任原则。

  • 增强型数据安全包含 SSL 检查和数据丢失防护（DLP），可有效保护敏感信息。 端点安全态势验证可确保设备的合规性和就绪状态，强化安全框架。

  • 面向未来的解决方案提供了一个功能强大、适应性强的平台，可随时应对不断变化的安全环境带来的挑战。

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