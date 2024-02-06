确保第三方访问安全：Splashtop 的即时方法

在 IT 领域，第三方访问的必要性毋庸置疑，但它带来的网络安全风险也不容忽视。 最近，Okta 因第三方访问权限被泄露而导致数千名客户的个人信息外泄，这充分说明了这些漏洞的存在。 对于 IT 管理员来说，这突出了在管理第三方访问时加强安全措施的迫切需要。
第三方访问的挑战
鉴于企业所依赖的外部供应商、承包商和合作伙伴网络错综复杂，如何驾驭复杂的第三方访问给 IT 管理员带来了巨大挑战。 对庞大的外部实体网络的访问进行管理对于提高运行效率至关重要，但同时也会给 IT 生态系统带来潜在的漏洞。 传统的安全协议往往不尽如人意，这主要是由于它们的静态性质以及实时监控和管理这些权限所带来的挑战。
管理第三方访问的传统方法无法应对当今业务环境中不断变化的细微需求。 这不仅使企业面临更高的安全风险，也给 IT 团队带来了沉重的管理负担，因此必须寻求更动态、反应更迅速的访问管理解决方案。
准时制 (JIT) 的兴起
准时访问（JIT）模式已成为现代网络安全的一项重要战略，它通过引入动态和适应性方法，解决了传统访问管理的固有缺陷。 JIT 访问的核心是为第三方供应商、承包商和合作伙伴提供访问权限，严格限制在完成任务所需的时间和范围内，一刻也不能多。 ��这种方法大大减少了未经授权访问或内部滥用的机会，从而显著加强了组织的整体安全态势。
JIT 访问的兴起代表着向更主动、更智能的安全措施的转变，在这种转变中，访问控制成为一种动态的、能感知上下文的机制，能适应组织不断变化的需求和风险状况。 这不仅加强了安全性，还通过自动化提高了管理流程的效率。
传统 PAM 解决方案面临的挑战
在组织的安全框架内集成 JIT 访问控制时，IT 管理员经常会遇到一些重大障碍，尤其是在使用传统的特权访问管理 (PAM) 解决方案时。 这些系统往往缺乏零信任模式的全面安全性，而且部署复杂，SaaS 管理不足，给 IT 管理员带来了巨大的障碍。 这些挑战不仅会使实施过程复杂化，而且还会损害访问安全措施的整体有效性。
缺乏零信任功能：传统的 PAM 解决方案往往不支持零信任原则，从而在跨站点访问和客户端交互中留下安全漏洞，且没有集成的数据丢失防护（DLP）机制，增加了外泄风险。
部署复杂：使用传统的 PAM 系统在非军事区（DMZ）内设置特权网关会导致复杂的网络配置，从而影响性能和可扩展性，使其在现代动态 IT 环境中的可行性大打折扣。
SaaS 访问管理不足：随着基于云的服务成为业务运营和安全框架的重要组成部分，传统的 PAM 解决方案无法处理 SaaS 特权账户访问问题，从而造成了严重的限制。 这一差距阻碍了对所有 IT 资源访问权限的全面管理。
Splashtop Secure Workspace:缩小差距
Splashtop Secure Workspace通过提供全面的安全性，有效地应对了这些挑战，从而脱颖而出。
零信任，增强安全性和可用性
通过将安全服务边缘（SSE）与 PAM 功能相集成，Splashtop 提供了一种独特的解决方案，在增强安全性的同时简化了访问管理，并植根于零信任原则。 这种方法由先进的安全功能提供支持，如全面的客户端安全态势检查、内置 DLP 保护和跨不同站点的远程访问安全管理。 这些功能共同确保了安全性和可用性不会相互排斥，而是同步增强。 这可确保对所有试图访问资源的人进行严格验证，并通过先进的安全功能来保护数据和无缝管理远程访问。
易于部署和可扩展性
Splashtop Secure Workspace 的突出特点之一是部署简单，避免了传统 PAM 系统通常存在的网络配置问题、复杂性或可扩展性问题。 这样，IT 管理员就能快速高效地确保生态系统的安全。
将 JIT 扩展到 SaaS 应用程序
随着人们越来越依赖云服务，管理 SaaS 应用程序的访问至关重要。 Splashtop 在这方面表现出色，它通过网络隔离和浏览器隔离技术以及实时会话监控提供安全的特权访问。 这一功能尤为重要，因为它将 JIT 访问扩展到了 SaaS 平台，确保会话能够被实时主动监控，并使 IT 管理员能够控制和了解第三方与这些应用程序的交互情况。
总结：前瞻性的 IT 安全解决方案
Splashtop Secure Workspace 结合了 SSE 和 PAM 的优点，为管理第三方访问提供了一个强大、用户友好的平台。 对于 IT 管理员来说，这意味着解决方案不仅能应对当前的安全挑战，还能适应未来的发展。 有��了 Splashtop，IT 和安全专业人员可以期待一种更加安全、高效和可扩展的第三方访问管理方法，以适应数字化环境。
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