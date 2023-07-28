转变安全访问 — Splashtop 安全工作区管理员体验

这是我们安全访问博客系列的第三篇文章。如果您还没有，请阅读Yanlin的介绍性文章，解释我们安全工作空间的基础和愿景：使用Splashtop安全工作区转换安全访问 ，以及他关于实际应用程序的文章 ：转变安全访问：Splashtop安全工作区的实际应用

使用 Splashtop 安全工作区深入挖掘

我在之前的文章中阐述了 Splashtop 安全工作区的整体 架构，并展示了我们的产品如何解决具有挑战性的现实问题。 我们系列的第三篇文章仔细研究了精选功能，这些功能使我们能够解决我上一篇文章《 转变安全访问：Splashtop 安全工作区的实际应用》中列出的用例。

复习：Splashtop 安全工作区产品架构

让我们回到我们产品架构的核心，这在我的第一篇文章《 使用 Splashtop 安全工作区转变安全访问》中已经进行了说明。

以上是对构成 Splashtop 整体架构的组件的描述。在未来几周，我们将更详尽地阐述这些组件如何协同运作以实现无缝、便捷的安全访问。

我们的架构打破了市场上其他地方可能看到的传统 “单点解决方案” 方法。 取而代之的是，我们编织了一个丰富的挂毯，其中集成了身份和凭据管理、特权访问管理以及网络和应用程序访问控制等元素。

我们系统的基础是身份优先的安全方法，通过与熟悉的身份提供商（如Microsoft Entra ID （Azure AD）、Google Workspace 和 Okta ）的集成来支持。 我们内置的身份代理功能还可以通过 SAML 或 OIDC 容纳其他人。 Splashtop 安全工作区通过提供内置用户和组管理器作为选项来支持不使用外部身份提供程序的组织。

我们引入了零知识秘密库，它构成了我们的密码管理器和特权访问管理前端的基石。 该保管库旨在帮助个人和组织凭据管理，并便于共享密码、API 密钥甚至一次性令牌等秘密。 我们的零知识设计的美妙之处在于，您和您自己（而不是 Splashtop 或系统管理员）可以访问保管库中的机密，从而确保最大程度的隐私。 需要时，按需解密会直接在您的设备（桌面、移动应用程序、浏览器）上进行，共享密钥仅在使用时解密。 这样可以保护您的凭证的完整性并最大限度地降低泄露风险。

我们的平台随时准备管理三个不同领域的访问控制：基于互联网的公共应用程序（SaaS），位于本地和 cloud中的私有应用程序，以及一般网络/互联网访问。 我们的目标是随着时间的推移扩大支持的深度和广度。

为了提供清晰的视野和轻松的故障排除，我们构建了最先进的观测系统，我们将在下次会议中讨论该系统；当然，幕后还有比我们在一篇博客文章中可以分享的内容要多得多。 如果此处概述的功能引起了您的兴趣，我们热忱邀请您注册以 抢先体验 我们的 Splashtop 安全工作区。

策略 — 安全工作空间背后的引擎

我们的旅程始于我们系统的核心支柱——政策。 它们创建了为我们的安全工作空间提供动力的蓝图。 下图说明了安全工作区系统（由 cloud 控制器、Web 门户和我们的全球边缘网络组成）如何控制从客户端到企业应用程序和资源的访问。

政策的作用至关重要。 除了访问权限设置外，它们还为决定是否允许访问以及在什么条件下允许访问增加了额外的维度。 经验丰富的 IT 管理员配置了远程访问产品，他们知道这些产品的强大功能源于全面的策略。 但是，在这些策略的精细度和可表达性与配置的简单性和易用性之间取得平衡是一种艺术。 我们设计的平台旨在为您取得适当的平衡。

简化政策并使其易于管理的关键之一在于采用系统范围的政策，而不是陷入无数特定领域的政策之中。 现在，我想深入研究一下我们系统下的两个这样的系统级策略：统一策略和设备策略。

组织层面的统一策略

许多组织都在努力在行业最佳实践或监管合规性的指导下制定一致的安全标准。 如今，IT 管理员经常发现自己陷入了困境，他们试图跨不同的架构和安全对象模型实施统一的策略。

借助 Splashtop 安全工作区，我们使 IT 管理员可以轻松地在组织级别建立单个统一的策略系统。 如您所见，这些策略涵盖了一系列元素，从身份验证和授权到应用程序访问条件、秘密访问条件，甚至是 Web 过滤。 通过在一个统一的地方实施这些策略，组织可以在整个组织中坚持标准化的访问管理实践。

设备注册和安全状态策略

同样，我们相信在所有企业设备上保持统一的安全标准。 Splashtop 安全工作区提供了一种简单的方法，可确保每个设备在授予访问权限之前满足适当的安全级别。 通过一系列丰富的控件来检查磁盘加密设置、防火墙配置、防病毒软件的存在、操作系统版本和其他系统属性等方面，IT 管理员可以实施适当的保护措施，最大限度地降低设备受损的风险。

Splashtop 安全工作区还控制设备在系统上的注册，允许根据需要进行 IT 在环审批以确认设备身份。 每次访问尝试都要经过基于证书的全面检查，以验证这些设备的身份。

应用程序和密钥级别的访问策略

通过统一策略和设备策略安全地制定了基础策略，IT 管理员可以通过在应用程序和机密级别定义条件访问策略来更进一步。

这些精细策略考虑了各种因素，例如时间、地点、设备、网络、浏览器和操作系统，让 IT 管理员能够无与伦比地精确控制谁可以访问应用程序和机密。 IT 管理员对条件访问规则的微调越仔细，他们为组织的访问管理流程提供灵活性和增强安全性的能力就越强。

为应用程序配置做好准备

早些时候，我们讨论了应用程序访问策略，这些策略代表了我们要保护的资源。 现在让我们把重点转向这些应用程序的配置。

我们的平台可以为一系列应用程序类型提供访问权限。 应用程序类别包括私有或公共 SaaS 应用程序、对 Windows、Mac 或 Linux 设备的 RDP 或 VNC 访问、文件共享 （Microsoft SMB），甚至是来自办公室或零售店监控摄像头的视频流。 借助安全工作区 - 用于RDP，VNC，telnet，SSH和Kubernetes控制等选择协议 - 我们可以从任何流行的HTML5兼容浏览器提供客户端访问和基于无客户端的基于浏览器的访问。

在安全工作区中，公共应用程序是指通过单点登录 （SSO） 机制（如 SAML 和 OIDC）提供访问权限的 SaaS 解决方案。 另一方面，私有应用程序可能在 Internet 或专用网络上运行，通常不支持标准 SSO 集成。 对于托管在专用网络上的应用程序，Splashtop 安全工作区连接器可实现无缝访问。 这些连接器安装在托管应用程序的专用网络中，无论是在远程办公室、公司园区、私有数据中心，还是公共云中的虚拟私有云，如谷歌、AWS和Microsoft Azure。 以下是我们的连接器可用的各种部署选项的快照：

上一节中讨论的条件访问策略控制对这些已配置应用程序的访问权限。 此外，我们的内置密钥库便于为应用程序访问分配共享密钥。 此功能允许员工和外部各方访问应用程序，而无需记住登录详细信息或知道密码。

配置应用程序后，它们会显示在 Secure Workspace Web 门户、浏览器扩展程序以及桌面和移动应用程序中，允许根据用户在组织内的群组成员资格 “一键式” 安全访问分配的应用程序。

推出安全便捷的访问共享

让我们来看我之前提到的一个用例：无缝且安全的第三方访问。 得益于集成的机密保管库、特权访问管理功能以及公共和私有访问方法，Splashtop 安全工作区可为员工和第三方实现无缝的应用程序共享。

以下是第三方访问的应用程序共享配置的概况：

要想将其实际可视化，请看这段简短的视频：

Splashtop Secure Workspace - Sharing Access & Session Control

该视频演示了 Splashtop 安全工作区如何使用临时访问链接与第三方临时共享访问权限。 此外，该平台让 IT 部门能够利用身份提供商 (IDP) 快速加入与组织合作时间较长的第三方，例如承包商、实习生和审计师。 它还允许使用动态证书，允许共享私有应用程序访问权限（例如通过密码短语），而无需透露实际凭据。

它解决了 IT 管理员在尝试合并多个产品后仍未能解决的持续痛点。

时刻保持警惕：安全的关键

任何安全访问平台的一个重要方面是能够监控和记录所有事件。 Splashtop 安全工作区为 IT 管理员提供了实时会话管理工具。 这使他们能够监督活跃的用户会话，必要时终止会话，并强制进行会话记录以进行审计和合规性。 这种对会话的实时可见性和控制增强了安全性并提高了会话管理的效率。

此外，我们的平台通过事件日志和会话视频录制提供全面的可见性。 通过利用丰富的遥测数据，组织可以深入了解各种事件，并根据需要查看会话记录。 这种全面的可见性加强了整个组织的安全状况。

亲自体验吧

虽然我们已经讨论了 Splashtop 安全工作区的关键方面，但我很高兴与您分享更多功能。 要真正体验该平台的全部潜力，最好的方式就是注册抢先体验。

在等待获得访问权限的同时，请随时浏览 Secure Workspace 文档和其他学习资源。

在我即将发布的博客文章中，我将演示一个实用的实际应用程序，说明 Splashtop 安全工作区如何控制对您的私有大型语言模型 （LLM） 的访问——事实上，您自己的个人“ChatGPT”不会意外泄露您的数据。 敬请关注！