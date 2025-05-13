凭证管理：保护敏感信息的关键

贵组织的访问凭证是通往王国的象征性钥匙。如果攻击者、黑客或其他不法分子获取了正确的凭证，他们就可以不受限制地访问您的系统和敏感数据。因此，凭证管理至关重要。
凭证管理有助于确定谁可以访问您组织内的设备、数据和系统，从而降低风险、增强安全性并简化操作。那么，什么是凭证管理，它是如何工作的，您应该了解哪些内容？
让我们继续探索...
什么是凭证管理？
凭证管理是指在组织内安全处理用户凭证，包括用户名、密码和权限。它涉及创建、存储、更新和删除用户凭证，以及强密码安全策略。
凭证管理还可以通过单点登录 (SSO) 等工具简化访问，使用户可以轻松访问他们所需的工具而不冒风险。这对于保护敏感信息、降低网络攻击风险以及确保IT 合规性至关重要。
凭证管理：需要了解的关键统计数据
那么，是什么让凭证管理如此重要呢？答案和许多事情一样，关键在于数据。
首先，让我们看看网络攻击。凭证盗窃是一个重要因素，占所有网络攻击的约49%（根据2024年网络安全中的AI状态报告）。因此，保护凭证意味着保护您的整个网络免受几乎一半可能面临的攻击。
凭证管理还可以帮助防御攻击者常用的策略。根据Verizon的报告，68%的漏洞是因为人类员工被攻击手段欺骗，比如网络钓鱼骗局或恶意电子邮件链接。
组织还需要加强其凭证安全。A报告来自Ponemon Institute显示，59%的组织在应该撤销凭证时没有这样做，这可能会使他们的系统对使用前员工凭证的任何人都易受攻击。
数据不会说谎，它们得出一个结论：通过保护用户凭证，您可以保护公司和数据。
不同类型的凭证及其在安全中的作用
虽然凭证是一个单一类别，但它们仍然可以有多种形式。每个的使用方式不同，但都应妥善管理和保护。这些包括：
1. 密码
密码是最常见的凭证之一；每次登录设备或账户时都会使用它们。然而，由于它们是常见且基本的凭证，通常需要额外的安全功能，例如多因素身份验证。
2. API 密钥
API 密钥是软件应用程序常用的字母数字字符串，用于允许数据交换。它们验证的是应用程序之间的交互，而不是个人。
3. 数字证书
数字证书使用公钥基础设施 (PKI) 来验证用户和设备，通常用于更安全的交易。
4. SSH 密钥
安全外壳 (SSH) 密钥是加密密钥，用于在客户端登录 SSH 服务器时进行身份验证。每个都是独一无二且无法复制的，使其成为验证用户身份的有用工具。
5. 生��物识别凭证
生物识别凭证不是基于密码或密钥，而是基于用户的身体，如指纹或面部识别。这些通常用于智能手机等设备上，以便用户无需频繁重新输入密码即可验证身份。
6. 多因素身份验证 (MFA)
多因素身份验证通常与密码一起使用以验证用户身份。这会在用户的另一台设备或应用程序上生成一个安全登录码，以便他们输入并确认是他们自己尝试登录。
有效凭证管理的基本组成部分
考虑到所有这些，什么是有效的凭证管理？一个好的凭证管理系统应具备以下功能：
凭证涵盖用户访问数字平台所需的基本数据，如密码、证书或密钥。
身份验证方法用于验证用户身份和凭证，并确认他们是他们声称的人。
身份管理 涵盖数字身份的管理，包括创建、更新、存储和访问控制，以保护账户和敏感信息。
这些组件协同工作，确保用户能够验证身份、登录并无障碍地访问他们被授权使用的工具和信息，同时保持账户安全。
强大凭证管理的4个优势
综上所述，为什么企业需要一个强大的凭证管理系统？这有多个优势，包括：
1. 增强安全性
网络安全 对于各种规模的组织来说都是至关重要的。凭证管理有助于确保账户、凭证和数据免受未经授权用户的侵害，维护安全并保护关键数据。
2. 精简操作
凭证管理不必是一个漫长的过程。使用适当的凭证管理工具，用户可以在几秒钟内安全登录而不影响安全性，IT团队可以高效管理用户访问和权限。这导致公司内部的操作更加高效、流畅。
3. 法规合规
大多数公司需要遵守某些安全法规，尤其是在像 HIPAA 合规性这样的医疗保健或金融行业的 GDPR。拥有强大的凭证管理可以帮助公司满足这些法规要求，确保账户安全。
4. 减少内部威胁
凭证管理不仅仅是针对外部威胁。适当的凭证管理使用基于角色的访问控制和零信任安全等功能，以确保用户只能访问他们需要的资源，从而降低内部威胁的风险。禁用旧的和未使用的账户也可以确保前员工和临时用户在不再为公司工作后无法访问重要信息。
不良凭证管理实践的隐藏风险
凭证管理并非没有风险和挑战；如果不妥善处理，几个常见问题可能导致漏洞。常见风险包括：
糟糕的密码管理： 虽然密码通常是账户抵御攻击者的第一道防线，但如果不认真对待，它们也可能是最薄弱的环节。使用弱密码或将其置于不安全状态可能会使黑客轻松访问用户的账户，因此使用额外的安全功能（如多因素身份验证）并实践密码安全最佳实践是必不可少的。
凭证盗窃： 网络攻击中最常见的方法之一是通过网络钓鱼诈骗或恶意软件窃取员工凭证。一旦黑客获取了员工的凭证，他们就可以利用这些凭证访问公司的系统和数据。
集成困难：公司可能会遇到凭证管理解决方案的复杂性或随着业务增长而扩展它们的困难。找到一个可扩展��且用户友好的解决方案很重要，以便用户可以轻松保护他们的凭据。
Zombie accounts: 当员工离开时，他们的账户应被关闭，凭证应被撤销。这并不总是发生。当管理员未能停用旧账户时，黑客或心怀不满的前员工可能会利用旧账户访问组织的系统。
如何通过凭证管理加强安全性
良好的凭证管理不会自动发生——它需要积极的努力。如果你想确保你的账户安全并且凭证得到妥善管理，这里有一些你可以遵循的建议：
1. 实施强密码策略
保护凭据的最重要和最简单的方法之一是制定强密码策略。这包括使用包含字母、数字和符号组合的唯一密码，以及不可识别的信息，使其无法被猜测。
2. 定期审计
审计是识别可疑活动的重要工具。监控凭证使用情况以发现任何未经授权的行为或账户被入侵的迹象是至关重要的，以便尽快解决。
3. 实时监控
响应可疑活动的最佳时间是事情发生时，而不是事后。实时监控使用户能够在当下发现未经授权的行为或异常活动，以便快速处理并确保账户安全。
4. 使用多因素身份验证
多因素身份验证在密码之外增加了一层额外的账户保护。当用户尝试登录时，他们需要使用另一台设备验证身份，因此即使某人的密码被盗，他们仍然可以阻止未经授权的用户进入。
5. 实施自动化工具
期望IT安全团队每秒钟都监控凭证和活动是不合理的，但这正是自动化工具的作用。这些工具可以提供自动监控，以识别可疑活动并发送警报，使IT安全团队能够快速反应。
凭证管理的未来
凭证管理的下一步是什么？随着对强大凭证管理的需求增长，我们可以看到新的趋势出现和发展，提供新的方法来适应和改进不断变化的网络安全环境。
增长的凭证管理趋势包括：
人工智能 (AI)： AI 经常被用作凭证管理过程的一部分，特别是用于分析和攻击检测。AI 驱动的工具可以检测潜在的安全威胁或可疑活动，并帮助自动更新系统，始终保持账户安全。
零信任架构： 零信任安全要求对每个用户和设备进行严格的身份验证。它确保即使在同一设备上登录过，也没有人可以在未经验证的情况下访问网络或资源，并且在获得或保持对任何事物的访问权限之前，必须获得许可。
自主身份管理：自主身份管理使用户能够更好地控制和管理他们的凭证，得益于个性化的权限和机密证书。这种技术需要仔细管理，但它可以成为提高效率而不影响安全性的强大工具。
生物识别身份验证：密码可以被盗，但指纹更难复制。生物识别身份验证作为可靠的额外安全层正在增长，因为它们旨在通过指纹或面部识别来识别用户。
远程工作时代的凭证管理
随着企业继续接受远程和混合办公，凭证管理变得更加重要。凭证管理对于远程工作环境至关重要，因为它可以确保跨设备和位置的安全访问，同时阻止未经授权的用户。
远程工作确实带来了新的挑战，因为用户需要从不同的设备和网络访问他们的工作。然而，凭证管理有助于确保用户经过身份验证，并且他们的访问权限仅限于他们所需的工具和数据，同时允许他们使用自己喜欢的设备工作。
Splashtop Secure Workspace 如何简化IT团队的凭证管理。
安全访问和凭证管理对于网络安全和远程工作无疑是至关重要的。那么，您如何确保员工能够连接到他们需要的工具、系统和数据而不危及安全性呢？
答案是：Splashtop。 Splashtop Secure Workspace 专为强大、灵活的访问管理而构建，因此用户可以在任何地方和任何设备上工作，同时安全地访问他们需要的应用程序和软件。
Splashtop Secure Workspace提供了一个全面的访问和凭证管理解决方案，包括：
零信任安全以实施严格的验证流程。
特权访问管理用于控制和监控对关键系统和应用程序的访问。
用户活动监控，以审核访问并识别可疑活动。
Secure Credential Sharing 以在保护凭证的同时允许通过云安全访问应用程序。
此外，Splashtop的可扩展性确保它可以随着您的业务增长，因此没有员工被冷落。Splashtop在设计时充分考虑了安全性，并完全符合包括ISO/IEC 27001、SOC 2、CCPA等在内的多种标准和法规。
无论您的员工在哪里工作，无论他们使用什么设备，Splashtop 都能帮助确保他们所需的一切安全可靠地访问。
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