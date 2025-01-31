网络级身份验证：安全连接指南

随着远程工作和IT管理的不断发展，保护远程连接已成为企业的首要任务。网络级身份验证是一项安全功能，通过要求用户在建立会话之前进行身份验证来增强远程访问，从而降低未经授权访问和网络威胁的风险。
在本指南中，我们将探讨什么是NLA、为什么它很重要，以及Splashtop Secure Workspace如何利用它来增强远程访问安全性。无论您是IT专业人士还是只是想提高远程桌面安全性，这篇文章都将为您提供所需的见解。
什么是网络级身份验证？
网络级身份验证 (NLA) 是一种用于 远程桌面协议 (RDP) 连接的安全功能，要求用户在建立 远程桌面 会话之前进行身份验证。与传统的身份验证方法不同，传统方法是在验证之前显示登录屏幕，而 NLA 确保只有经过身份验证的用户才能启动会话。这可以防止未经授权的用户甚至到达登录提示，从而减少暴露于网络威胁，如暴力破解攻击和拒绝服务 (DoS) 尝试。
通过实施NLA，组织可以通过限制访问仅限于经过验证的用户来增强网络安全性，从而提高数据保护和系统资源效率。
为什么网络级身份验证至关重要
实施NLA为希望提高远程桌面访问安全性和效率的组织提供了几个优势：
通过会话前身份验证增强安全性
NLA��确保在启动远程桌面会话之前进行身份验证，从而降低未经授权访问的风险。这个过程通过在用户连接到系统之前验证他们的身份来加强安全性。
防止未经授权的访问
没有NLA，攻击者可以尝试暴力破解登录或利用系统漏洞来获取访问权限。启用NLA后，身份验证在网络级别进行，增加了额外的安全层。
减少系统资源消耗
NLA通过在建立会话前验证用户凭证，来降低资源耗尽攻击的风险，防止未经授权的用户消耗系统资源。
与现代身份验证方法的兼容性
NLA支持现代身份验证协议，包括多因素身份验证 (MFA)和智能卡身份验证，确保安全访问，同时符合行业安全标准。
减轻暴力攻击
由于身份验证在远程会话开始之前进行，它可以防止未经授权的用户甚至到达登录屏幕，从而减少针对用户凭据的暴力攻击的可能性。
通过启用NLA，组织可以显著增强远程访问安全性，同时确保高效的资源管理和对网络威胁的保护。
通过Splashtop Secure Workspace的网络级身份验证增强安全性
Splashtop Secure Workspace (SSW) 为组织提供安全的、策略驱动的远程访问私有应用程序，确保严格的访问控制和数据保护。作为其强大安全框架的一部分，SSW 允许管理员为基于 RDP 的应用程序强制执行 NLA，要求用户在启动远程会话之前进行身份验证，确保符合组织的安全策略。
Splashtop Secure Workspace 中 NLA 的关键优势
会话前身份验证：用户必须在建立RDP会话之前验证其身份，以防止未经授权的访问尝试。
基于策略的安全控制：管理员可以强制执行NLA和其他安全策略，以符合合规框架。
精细用户访问管理：IT团队可以定义谁有权访问特定的私有应用程序，根据用户角色和权限限制连接。
超越NLA：Splashtop Secure Workspace中的其他安全措施
虽然NLA加强了RDP安全性，但SSW提供了一个完整的安全框架，其功能超越了传统的身份验证方法：
多因素身份验证 (MFA)：在授予远程访问之前确保强身份验证。
端到端加密：使用 AES-256 加密和 TLS 安全协议来保护传输中的数据。
零信任访问模型：仅限经过验证的用户进行远程访问，减少潜在的攻击面。
通过将NLA与这些高级安全控制集成，Splashtop Secure Workspace为组织提供了一个强大且安全的远程访问解决方案，用于管理私有应用程序和RDP环境。
为什么 Splashtop Secure Workspace 是传统 RDP 加 NLA 的安全替代方案
虽然NLA是RDP连接的重要安全功能，但传统的RDP部署仍然暴露出某些风险，例如开放端口和基于凭据的攻击。使用Splashtop Secure Workspace，组织可以受益于更强大的安全模型，该模型集成了：
高级身份验证机制（NLA、MFA和访问策略）
加密隧道保护远程会话免受未经授权的拦截
集中访问控制以在多个应用程序中执行安全策略
与标准的��带NLA的RDP不同，Splashtop Secure Workspace消除了直接RDP暴露的需要，降低了外部攻击的风险，同时确保无缝、安全的远程访问。
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