跳转到主要内容
+86 (0) 571 8711 9188免费试用
Someone using a smartphone and laptop with security icons, illustrating network level authentication (NLA) for secure remote access.
Secure Workspace

网络级身份验证：安全连接指南

作者：Verena Cooper
阅读时间：4分钟
已更新
开始免费试用
免费试用
订阅
通讯RSS 订阅源
分享

随着远程工作和IT管理的不断发展，保护远程连接已成为企业的首要任务。网络级身份验证是一项安全功能，通过要求用户在建立会话之前进行身份验证来增强远程访问，从而降低未经授权访问和网络威胁的风险。

在本指南中，我们将探讨什么是NLA、为什么它很重要，以及Splashtop Secure Workspace如何利用它来增强远程访问安全性。无论您是IT专业人士还是只是想提高远程桌面安全性，这篇文章都将为您提供所需的见解。

什么是网络级身份验证？

网络级身份验证 (NLA) 是一种用于 远程桌面协议 (RDP) 连接的安全功能，要求用户在建立 远程桌面 会话之前进行身份验证。与传统的身份验证方法不同，传统方法是在验证之前显示登录屏幕，而 NLA 确保只有经过身份验证的用户才能启动会话。这可以防止未经授权的用户甚至到达登录提示，从而减少暴露于网络威胁，如暴力破解攻击和拒绝服务 (DoS) 尝试。

通过实施NLA，组织可以通过限制访问仅限于经过验证的用户来增强网络安全性，从而提高数据保护和系统资源效率。

为什么网络级身份验证至关重要

实施NLA为希望提高远程桌面访问安全性和效率的组织提供了几个优势：

  • 通过会话前身份验证增强安全性
    NLA确保在启动远程桌面会话之前进行身份验证，从而降低未经授权访问的风险。这个过程通过在用户连接到系统之前验证他们的身份来加强安全性。

  • 防止未经授权的访问
    没有NLA，攻击者可以尝试暴力破解登录或利用系统漏洞来获取访问权限。启用NLA后，身份验证在网络级别进行，增加了额外的安全层。

  • 减少系统资源消耗
    NLA通过在建立会话前验证用户凭证，来降低资源耗尽攻击的风险，防止未经授权的用户消耗系统资源。

  • 与现代身份验证方法的兼容性
    NLA支持现代身份验证协议，包括多因素身份验证 (MFA)和智能卡身份验证，确保安全访问，同时符合行业安全标准。

  • 减轻暴力攻击
    由于身份验证在远程会话开始之前进行，它可以防止未经授权的用户甚至到达登录屏幕，从而减少针对用户凭据的暴力攻击的可能性。

通过启用NLA，组织可以显著增强远程访问安全性，同时确保高效的资源管理和对网络威胁的保护。

通过Splashtop Secure Workspace的网络级身份验证增强安全性

Splashtop Secure Workspace (SSW) 为组织提供安全的、策略驱动的远程访问私有应用程序，确保严格的访问控制和数据保护。作为其强大安全框架的一部分，SSW 允许管理员为基于 RDP 的应用程序强制执行 NLA，要求用户在启动远程会话之前进行身份验证，确保符合组织的安全策略。

Splashtop Secure Workspace 中 NLA 的关键优势

  • 会话前身份验证：用户必须在建立RDP会话之前验证其身份，以防止未经授权的访问尝试。

  • 基于策略的安全控制：管理员可以强制执行NLA和其他安全策略，以符合合规框架。

  • 精细用户访问管理：IT团队可以定义谁有权访问特定的私有应用程序，根据用户角色和权限限制连接。

超越NLA：Splashtop Secure Workspace中的其他安全措施

虽然NLA加强了RDP安全性，但SSW提供了一个完整的安全框架，其功能超越了传统的身份验证方法：

  • 多因素身份验证 (MFA)：在授予远程访问之前确保强身份验证。

  • 端到端加密：使用 AES-256 加密和 TLS 安全协议来保护传输中的数据。

  • 零信任访问模型：仅限经过验证的用户进行远程访问，减少潜在的攻击面。

通过将NLA与这些高级安全控制集成，Splashtop Secure Workspace为组织提供了一个强大且安全的远程访问解决方案，用于管理私有应用程序和RDP环境。

为什么 Splashtop Secure Workspace 是传统 RDP 加 NLA 的安全替代方案

虽然NLA是RDP连接的重要安全功能，但传统的RDP部署仍然暴露出某些风险，例如开放端口和基于凭据的攻击。使用Splashtop Secure Workspace，组织可以受益于更强大的安全模型，该模型集成了：

  • 高级身份验证机制（NLA、MFA和访问策略）

  • 加密隧道保护远程会话免受未经授权的拦截

  • 集中访问控制以在多个应用程序中执行安全策略

与标准的带NLA的RDP不同，Splashtop Secure Workspace消除了直接RDP暴露的需要，降低了外部攻击的风险，同时确保无缝、安全的远程访问。

免费试用 Splashtop Secure Workspace

想要通过身份验证优先访问和加密远程会话来保护您的远程连接吗？立即免费试用Splashtop Secure Workspace，体验管理私有应用程序和远程桌面的安全、简化方式。

免费试用

常见问题与解答

网络级身份验证默认是启用的吗？
网络级别身份验证在远程桌面中的要求是什么？
禁用网络级身份验证是否安全？
Splashtop 是一个安全的替代方案，可以用于网络级别身份验证 (Network Level Authentication)。它提供简单且安全的远程访问解决方案，确保用户的连接安全可靠。

相关内容

Secure Workspace

用户体验的飞跃：使用 Splashtop Secure Workspace 简化 ZTNA

了解更多
Secure Workspace

如何安全有效地管理密码

了解更多
Secure Workspace

身份和访问管理说明：身份和访问管理详细指南

了解更多
Secure Workspace

什么是特权访问管理（PAM）？

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号