什么是远程桌面协议 （RDP）？

随着越来越多的公司采用混合工作队伍，我们看到对灵活的远程工作解决方案的需求大幅增加。 领导者正在寻找现有的解决方案，例如用于这些解决方案的远程桌面协议（RDP）。
在这篇博客文章中，我们讨论了什么是远程桌面协议、它是如何工作的，以及组织可以为远程工作策略做些什么。
远程桌面协议 （RDP） 的工作原理是什么？
远程桌面协议 （RDP） 需要两个不同的设备才能运行：一台本地计算机和一台远程计算机。
本地计算机也称为 RDP 客户端。 在此过程中，最终用户将坐在这台计算机前。 远程计算机是您尝试访问的遥远计算机。 此服务器称为 RDP 服务器。
通过 RDP，远程计算机将屏幕信息从远程计算机传输到本地计算机，而本地计算机将键盘和鼠标输入从本地计算机发送到远程计算机。
由于来回传输的信息量，最终用户在输入和输出之间可能会遇到相当大的延迟。 例如，在输入或键入几个单词时，按键和屏幕显示之间可能会有延迟。
远程桌面协议 （RDP） 是否安全？
远程桌面协议 （RDP） 要求您通过网络连接连接到另一台设备。 这主要是在两个设备位于同一个网络上时效果很好，因为无需绕过任何特定的防火墙或其他安全基础架构。
在安全性方面，RDP 存在重大安全漏洞，特别是过去版本的 Windows。 由于 Windows 不再支持维护过去的操作系统，因此随着时间的推移，这些过去的版本变得更加容易受到攻击。 大多数软件和操作系统都是如此，这就是为什么确保定期维护和更新软件很重要的原因。
较新版本的 Windows 操作系统修补了这些漏洞，但 RDP 仍然不是最安全的远程访问选项。
远程桌面协议 （RDP） 的替代项
虽然远程桌面协议是授予计算机访问权限的更标准方法之一，但也有比 RDP 更安全、更可靠的替代方案。 以下是你可能会遇到的一些替代方案。
选项 1） 虚拟专用网络 （VPN）
虚拟专用网络 (VPN) 是非常常见的远程访问选项，这既是出于易用性的考虑，也是出于安全考虑。 VPN 在两个位置之间建立互联网连接，并允许用户远程访问该网络中的计算机及其文件。
VPN 在短时间内使用时非常适合远程访问，但是当用于长期处理时，它们的性能不佳。 VPN 不是为处理大量流量而构建的，因此为大量员工部署 VPN 将需要 IT 团队构建更复杂的基础架构。
选项 2) 屏幕共享 & 远程控制
屏幕共享和远程控制的工作方式与远程桌面协议的工作方式非常相似。 唯一的区别是他们使用第三方软件而不是使用集成协议。
从功能上讲，此过程与远程桌面协议类似：远程计算机向本地计算机发送显示信息，而远程计算机向远程计算机发送输入。 由于功能极其相似，因此此选项也有问题。 在一次性情况下使用屏幕共享和远程控制效果很好，但由于用户在输入和输出之间会出现延迟，因此不适合长期使用。
选项 3) 远程访问软件
如果您采用远程桌面协议的主要目标是为您�的员工提供远程工作的能力，请考虑使用 Splashtop 等远程访问软件。 远程访问软件使用户能够在不绕过某些防火墙或安全功能的情况下访问远程设备。
Splashtop 的工作方式允许无缝远程访问，没有任何延迟或滞后。 当远程桌面和本地计算机都安装了必要的应用程序时，输入和输出即时发生，没有延迟。 此外，Splashtop 允许您使用远程访问软件访问完全不同网络上的计算机。
使用远程访问软件的另一个好处是安全性——因为个人可以远程访问安全的桌面或设备，除非明确指示，否则文件和信息实际上永远不会离开该设备。 这有助于防止数据泄露并创建更安全的远程访问流程。
用于远程工作的远程访问软件
如果您正在寻找合适的解决方案来为员工提供无缝的远程工作体验，那么远程访问软件比通过远程桌面协议进行连接更好。
Splashtop 等远程访问软件为用户提供了最佳的用户体验和远程工作体验的安全性。 此外，Splashtop 还提供了从远程计算机使用高性能软件（如视频编辑或图形设计软件）的能力。
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