自20世纪80年代万维网创建以来，个人用户一直通过互联网与他人共享新信息。但并非所有信息或数据都出于善意，有些信息或数据可能会破坏设备并影响其中的信息安全。
许多人在网上冲浪时会使用叫做 VPN 的通用工具来远程访问信息，例如网络、应用程序等。
什么是 VPN？
虚拟专用网络（VPN）作为一种工具，允许互联网用户在连接到另一个网站、网络或服务之前加密和重新路由其流量。有助于绕过某些地理限制，防止公共 Wi-Fi 活动查看用户的历史记录，同时可以隐藏用户的 IP 地址。
此外，借助 VPN 还能在旅行期间访问特定网络。许多公司将使用 VPN 实现远程办公，让员工在旅途中也能利用安全的网络工作。
VPN 的安全风险
尽管 VPN 很重要，有助于提高员工随处办公的灵活性，但这并非安全的解决方案。以下是 VPN 用于远程访问时存在的一些安全漏洞。
VPN 无法强制实施身份验证策略
VPN 的主要不足在于，如果黑客能设法获得用户的 VPN 凭据，则可以快速获取其访问权限。如果犯罪分子想要获得公司整个网络的访问权限，那么只需设法获取某员工的 VPN 凭据即可。
网络犯罪分子越来越倾向于将目标对准使用 VPN 的团队。网络犯罪分子利用 VPN 漏洞渗透网络，或试图通过网络钓鱼获取团队成员的 VPN 凭据。
即使已被破坏的设备也能使用 VPN 远程连接
如果想连接到特定网络，则可以从任意设备进行连接，这意味着也可以使用易受攻击的设备进行连接。当通过 VPN 连接到另一个网络时，会在两个设备之间来回传输数据，这意味着即使使用 VPN，数据泄漏和潜在病毒也有可能交叉传播。
VPN 是全有或全无系统
VPN 不支持“部分访问权限”，也就是说，要么可以访问整个网络，要么完全不能访问。这使得为部分用户提供访问权限极具挑战性。例如，假设你希望第三方承包商可以利用公司网络工作，但只允许他们访问部分网络。通过 VPN 向第三方提供访问权限即表明会授予其对整个网络的访问权限。
VPN 难以维护
并非所有 VPN 工具都具备管理功能，足以帮助 IT 团队管理数百台设备上的各种软件。如果团队决定使用 VPN 访问网络，则必须逐个手动更新所有设备，不但麻烦而且难以实施。
同时也会带来其他风险——即使只有一台设备在安装 VPN 时出错，也可能导致整个公司的网络出现其他安全漏洞。
如何应对 VPN 安全风险
如果团队使用 VPN，则可采用以下几种策略来防范 VPN 的安全漏洞。
采用零信任安全框架
零信任安全框架是一种安全方法，该方法假设所有用户都构成威胁。用户必须经过多级验证才能访问特定的数据区域。
可以将零信任安全框架与 VPN 结合，以加强常规的安全基础架构，但即便如此也并不能显著减少 VPN 现存的各种问题。零信任安全框架只是在 VPN 的基础上增加了一层安全防护，但只要用户继续使用 VPN，则问题将持续存在。
为 VPN 添加其他安全功能
可以针对 VPN 漏洞添加其他安全防护��，例如采用防病毒软件、多因素身份验证和设备身份验证支持。但是，这样做会增加 IT 主管的工作量，并且需要持续维护，而且每个工具价格都很贵。对于 IT 团队来说，管理多种工具并确保这些工具能协同运作不但困难而且耗时。
要找到能够覆盖 VPN 所有漏洞的工具需要大量工作和经验，而且这种解决方案不一定适用于小型团队。
为什么这些策略仍然无法解决 VPN 漏洞
实施零信任策略并增加防病毒软件虽然有用，但仍无法解决固有问题，因为这些解决方案只是能够覆盖 VPN 漏洞。可以将这类解决方案想象成覆盖在伤口上的绷带，虽然能有效防止细菌感染伤口，但只有在伤口完全愈合的情况下绷带才能起到作用。
与其寻找其他工具应对 VPN 漏洞，不如尝试根本不存在这些漏洞的解决方案。如果仍希望员工能远程访问公司网络，不妨试一试远程访问软件。
使用远程访问软件替代 VPN
还要继续使用 VPN 吗？尝试改用远程访问软件进行远程办公！与 VPN 略有不同，远程访问软件的运行会将本地计算机作为远程计算机的控制器，而不会直接连接到服务器。从而使得远程访问软件和 RDP 成为 VPN 的强大替代方案。远程访问软件可确保所有数据和信息都保留在公司网络内部且始终在该远程设备上。
远程办公的员工可以远程控制办公室工作站，就像在办公现场操作一样。远程办公期间，可以访问远程计算机上的所有文件和应用程序，从而确保可以一边旅行一边高效工作，同时还能消除 VPN 的安全漏洞。
远程访问软件还能增强 IT 团队对一组设备的控制和管理。允许 IT 团队控制用户及其设��备以及公司设备的访问权限。IT 团队还可以通过远程访问软件帮助员工解决用户设备上的各种问题，全程只需点击几下鼠标。
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