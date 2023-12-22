自20世纪80年代万维网创建以来，个人一直在通过互联网与其他人共享新信息。 并非所有这些信息或数据都是出于良好的意图创建的，其中一些信息或数据可能会损坏您的设备并影响计算机上信息的安全性。
许多网络冲浪者使用一种称为 VPN 的通用工具来远程访问信息，例如网络和应用程序。
什么是VPN？
虚拟专用网络 （VPN） 是一种工具，允许互联网用户在连接到另一个网站、网络或服务之前加密和重新路由他们的流量。 这可以帮助绕过某些地理限制，防止公共 Wi-Fi 活动查看您的历史记录，并隐藏您的 IP 地址。
VPN 还被用作在旅行时访问特定网络的一种方式。 许多公司将使用 VPN 来实现远程工作，这样员工在旅途中仍然可以在安全的网络上工作。
VPN的安全风险
尽管 VPN 很有用，有助于提高员工在任何地方工作的灵活性，但它们并不是最安全的解决方案。 以下是 VPN 用于远程访问时存在的一些漏洞。
VPN 无法强制执行身份验证策略
VPN的主要缺点之一是，如果某人能够接收到一个用户的VPN的凭据，他们可以多快地获得访问权限。 如果个人可以访问您公司的整个网络，那么犯罪分子只需接收一名员工的 VPN 凭据即可获得访问权限。
网络犯罪分子越来越多地将目标对准使用VPN的团队。 网络犯罪分子使用 VPN 漏洞渗透网络，或通过网络钓鱼尝试将团队成员的 VPN 凭据作为目标。
VPN 可从任何设备连接，即使该设备已损坏
如果你想连接到特定的网络，你可以从任何设备进行连接，这意味着你可以从潜在的易受攻击的设备上进行连接。 当通过 VPN 连接到另一个网络时，您的数据会在两个设备之间来回传输，这意味着即使通过 VPN，数据泄漏和潜在病毒仍可能交叉。
VPN 是 “要么全有要么全无” 的系统
VPN 没有 “某些访问权限” ——你要么可以访问网络，要么没有。 这使得为某些人提供访问权限比为其他人提供访问权限更具挑战性。 例如，假设你希望第三方承包商在你的网络上工作，但只有其中的一部分。 通过 VPN 向第三方个人提供访问权限意味着授予该个人访问整个网络的权限。
VPN维护可能具有挑战性
并非所有 VPN 工具都为 IT 团队提供管理功能，以帮助管理数百台设备上的软件。 如果您的团队决定使用 VPN 访问您的网络，他们必须手动单独更新每个设备，这可能既麻烦又困难。
这也给该过程带来了额外的风险——如果仅在一台设备上安装 VPN 出错，则可能导致您公司的网络出现额外的漏洞。
如何应对VPN安全风险
如果你的团队使用 VPN，你可以采用以下几种策略来防御 VPN 的安全漏洞。
采用零信任安全框架
零信任安全框架是一种安全方法，它假设每个用户都构成威胁。 个人必须绕过多级验证才能访问一个特定的数据区域。
它可以与VPN结合使用以加强您的常规安全基础架构，但这并不能最大限度地减少VPN已经存在的现��有问题。 相反，它在 VPN 上增加了一层安全性，但如果个人通过 VPN，问题将持续存在。
将其他安全功能分层到 VPN 上
您可以针对VPN漏洞添加额外的安全层，例如采用防病毒软件、多因素身份验证和设备身份验证支持。 但是，这会增加您的IT主管的工作量，并且需要持续的维护，而且每个工具都可能很昂贵。 对于 IT 团队来说，管理这些多种工具并使它们保持协同工作可能既困难又耗时。
寻找涵盖VPN每一个漏洞的工具需要大量的工作和经验，因此该解决方案不一定可以扩展到小型团队。
为什么这些策略仍然无法覆盖VPN漏洞
实施零信任政策并添加防病毒软件很有帮助，但它并不能解决固有问题——这些解决方案涵盖了VPN的漏洞。 可以将这些解决方案想象成伤口上的绷带。 这些解决方案可以帮助防止坏事进入伤口，但如果伤口完全愈合，就会有所帮助。
与其寻找其他工具来对抗VPN的漏洞，不如寻找根本没有这些问题的解决方案。 如果你正在寻找让员工仍然可以远程访问你的网络的方法，可以考虑改用远程访问软件。
使用远程访问软件而不是 VPN
完全绕过使用 VPN，改用远程访问软件进行远程工作。 远程访问软件的工作方式与 VPN 略有不同——使用本地计算机作为远程计算机的控制器，而不是直接连接到服务器。 这使得远程访问软件和RDP成为VPN的强大替代品。 远程访问软件可确保所有数据和信息都保留在您的网络内和该远程设备上。
远程办公的员工将能够像坐在计算机前一样远程控制其办公室工作站。 他们将有权访问该远程计算机上的所有文件和应��用程序，从而确保他们可以在旅途中高效工作，并消除VPN的安全漏洞。
远程访问软件还为您的IT团队提供了对一系列设备的更多控制和管理。 他们可以控制哪些用户和设备可以访问哪些公司的计算机。 他们还可以使用远程访问软件帮助工作人员只需点击几下即可解决用户设备上的问题。
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如果您正在寻找一种让您的团队远程工作同时仍保持一定安全级别的方法， 那么 Splashtop Enterprise 是一个不错的选择，而不是使用 VPN 访问远程网络。
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