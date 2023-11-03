为什么 TrustRadius 用户信任 Splashtop 的安全功能

在当今的数字时代，强大的远程访问安全的重要性不容低估。 在 Splashtop，我们的承诺一直是提供一个安全无缝的平台。 对这种奉献精神的肯定体现在TrustRadius的众多正面评论中。 这些评论经常强调我们的高级安全功能及其带来的高枕无忧。

其中一位评论者强调了 Splashtop 的可信度，他指出 ：“Splashtop 受到安全领域主要参与者的信任。 这种信任不是一朝一夕就能赢得的；它证明了我们多年来为加强安全措施所做的不懈努力。 另一位用户承认了该平台的全面设计，他说 ：“除了安全的远程访问外，我什么也没体验过。这对我的生意来说是一种祝福。"

此类反馈不仅反映了我们基础设施的可靠性，还凸显了组织可以轻松集成我们的解决方案并从中受益。

在本文中，我们将探讨这些表彰，阐明使 Splashtop 在行业中脱颖而出的关键安全要素。 加入我们，我们将解读为什么 Splashtop 的安全性如此值得信赖。

更安全的VPN替代方案

长期以来，VPN一直是远程访问的首选解决方案。 但是，随着对更强大、更专业的安全功能的需求增加，许多用户正在探索替代方案。 Splashtop 已成为那些优先考虑安全性的人的首选。 一位用户指出： 它比使用VPN更安全，并允许员工利用自己的设备访问网络。

另一位评论者提到 ：“我正在用 Splashtop 的远程访问取代 VPN。这使我的客户能够利用他们喜欢的任何个人设备，同时提高他们的安全态势。 这种情绪展示了从传统 VPN 设置到更现代的解决方案（如 Splashtop）的过渡。

第三个反馈重申：“ 我们有严格的无VPN政策，并尝试了其他远程访问产品。Splashtop [Enterprise] 通过了所有安全测试，并始终验证了合适的人员。我们监控网络流量，加密功能强大。

总之，Splashtop 为传统 VPN 提供了一种卓越且 安全的替代方案，这反映在用户推荐中。 它的基础设施满足了现代安全需求，使其成为优先考虑安全远程访问的组织的首选。

双因素身份验证（2FA）

双因素身份验证 (2FA) 要求用户使用两种不同的验证形式确认其身份，从而提供了额外的安全保障。 Splashtop 认识到 此功能的重要性 ，并努力将其整合到其服务中，并获得了用户的称赞。

一位用户特别强调了 2FA 的重要性，并指出 ：“我一直担心远程访问工具的安全性，但有了 Splashtop 的双因素身份验证，我感觉更放心了。 另一位用户也表达了类似的观点，他说： "“双因素身份验证使我有信心让我的团队能够远程访问我们的系统，而不必经常担心潜在的漏洞。"

第三位评论家指出： “增加多因素身份验证是一项不错的功能。你有两次登录才能访问一台 PC 这一事实真是太棒了。 ” 最后但并非最不重要的一点是，该用户认为 Splashtop 的双因素身份验证优于 Microsoft：“ 2FA 至少与 Microsoft 一样好，甚至更好。

通过集成 2FA，Splashtop 继续优先考虑其用户的安全，确保即使主要登录凭据落入坏人之手，第二道防线也能稳固到位。

在不影响安全性的情况下易于使用

在当今的数字时代，在可用性和安全性之间取得平衡至关重要。 许多平台优先考虑其中一个而忽略另一个平台，从而导致接口繁琐或系统易受攻击。 然而，Splashtop 通过提供两者的无缝融合而脱颖而出。

用户一直称赞 Splashtop 的直观设计，不会在安全性上偷工减料。 一位用户完美地捕捉到了这种观点，他说：“ "低成本、易于最终用户安装以及清晰易用的用户界面是我最突出的功能。"

另一位用户指出：“ 我们使用 Splashtop 为用户提供远程访问。这是一种简单、安全且廉价的方式，可以让员工从办公室外访问。 反馈证明了 Splashtop 致力于提供一种产品，该产品不仅易于最终用户浏览，而且具有强大的安全措施。

通过实现这种平衡，Splashtop 确保其用户可以放心地远程访问他们的系统，而不会遇到通常与安全平台相关的令人生畏的复杂性。

免费试用Splashtop

Splashtop 对强大安全功能的承诺不会被忽视。 在众多用户和行业中，共识是明确的：Splashtop 兑现了提供安全远程访问解决方案的承诺。 “强大的安全性，尤其是为所有用户启用双因素身份验证的情况下。没有黑客攻击问题，并且易于管理用户。 一位用户评论说，他在不影响用户体验的情况下无缝整合了强大的安全措施。

另一位用户强调了他们对该软件的毫不犹豫的信任，并表示 ：“我对 Splashtop 充满信心。我觉得你们非常自豪，并采取措施为您的客户提供我们需要的支持、安全和服务。 这些证词以及无数其他证词证明了该软件坚定不移地致力于确保用户数据受到保护和连接保持安全。

在当今安全威胁无处不在的数字环境中，Splashtop 继续优先考虑并提供一流的安全措施，这让许多人感到放心。 对 TrustRadius 的评论不言自明：用户不仅信任 Splashtop 的功能，还信任它提供的安心。

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