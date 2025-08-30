视频：Splashtop-VPN 的绝佳替代方案

正在寻找 VPN 的替代方案？
Splashtop 易于部署和扩展，是最具成本效益的远程访问解决方案。 这就是为什么 Splashtop 是 VPN 的最佳替代方案的原因。
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VPN 可能不是满足组织远程访问需求的最佳选择
随着在家办公已成为许多人的新现实，强大的远程访问解决方案对于提高工作效率至关重要。 VPN 最适合需要在短时间内访问公司网络以完成特定任务的用户，但对于当今的生产力需求，它是一个过时的解决方案。
当所有员工整天通过 VPN 保持连接时，即使是不需要VPN的任务也会出现流量回流，这会导致连接不可靠和性能低下，这是用户最糟糕的噩梦。
花费大量的金钱和��精力来建立，扩展和维护VPN，更不用说需使用公司发行的设备才能连接到VPN的麻烦了，到最后结果就是表现不佳。
由于VPN过载，无法有效检查网络流量，因此会出现安全问题。 即使是像分割隧道这样的旨在通过限制 VPN 流量来提供帮助的解决方案，也为安全风险打开了新的大门。
值得庆幸的是，有一个简单的解决方案。 Splashtop 是最好的 VPN 替代方案，它允许员工安全、快速和稳定地访问他们的工作站。
Splashtop 是支持远程计算机访问的现代解决方案
Splashtop 易于设置、管理和可扩展性可确保快速可靠的远程访问会话，维护轻松，成本低廉。 用户所要做的就是在他们的工作站上安装一个小应用程序。 从那里，他们可以使用 Splashtop 应用程序从任何设备立即进行远程访问。
一个完整的远程访问解决方案，不会给您的公司网络带来压力
公司网络仅在远程访问期间使用，从而减少了流量并提高了性能，而安全性和合规性功能则可实现无忧的远程连接。用户可以安全地传输文件，远程打印以及在远程会话期间完成任何其他任务，所有这些都被记录下来。最后，Splashtop的应用程序和基础架构会自动更新，保护和监控，从而消除了手动更新的麻烦。
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与基于VPN的解决方案相比，使用Splashtop，您可以获得更高的性能，更好的安全性和更容易扩展性，从而满足您的远程访问需求，而成本只是其中的一小部分！ 立即免费试用 Splashtop，亲自体验其中的不同之处。
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