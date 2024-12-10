增强 Microsoft Intune 与 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)

在当今快速发展的IT环境中，组织依赖于端点管理解决方案来维护其设备生态系统的安全性、合规性和效率。Microsoft Intune 是一款领先的移动设备和应用管理解决方案，能够让企业控制和保护其终端。
然而，尽管 Intune 功能多样，但某些挑战——如实时补丁、全面的第三方应用更新和详细的状态更新——可能会在复杂的 IT 环境中影响其效能。
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 填补了这些空白，提供了一种增强 Intune 功能的补充解决方案。通过实时补丁管理、自动化 IT 工作流程、先进的远程访问和支持以及所有设备的集中监控等功能，Splashtop 确保您的 IT 操作积极主动、安全且高效。
在这篇博客中，我们将探讨 Splashtop 如何与 Microsoft Intune 互补，以提供无缝且增强的端点管理体验。
什么是 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)?
Splashtop Autonomous Endpoint Management 是一个强大的附加解决方案，旨在简化和自动化 IT 团队的端点管理。使用Splashtop，企业可以简化关键任务，如修补、监控、远程支持和维护设备群的端点安全——这一切都通过一个直观的集中平台完成。
Splashtop 是一个可扩展且具有成本效益的解决方案，能够满足拥有分布式团队、混合办公或多设备环境的企业需求。与 Microsoft Intune 搭配使用时，它创建了一个安全、高��效且易于实施的全面终端管理策略。
Splashtop 如何补充 Microsoft Intune
虽然 Microsoft Intune 提供强大的设备和应用管理功能，但集成 Splashtop 可以将终端管理提升到一个新的水平。Splashtop 增强了 Intune 的功能，解决了 IT 团队通常寻求更大灵活性和效率的领域。
操作系统和第三方应用程序的实时补丁管理
Intune 在管理 Microsoft 应用程序和 Windows 设备方面表现出色，但即时修补操作系统和第三方应用程序通常需要额外的工具或手动操作。Splashtop 通过让 IT 更好地控制更新发生的时间来填补这一空白。Splashtop 的实时监控和补丁更新允许立即应用关键修复，从而减少存在未修补漏洞的时间窗口。这确保了您的系统，即使是那些未通过 Intune 注册的系统，也能保持合规和安全。
此外，Splashtop 提供 Microsoft 之外的关键第三方应用程序的补丁，允许使用单一解决方案来保持多个应用程序的更新。
增强的终端可视性
Splashtop 提供了一个综合仪表盘，简化了端点监控和管理。它提供关键指标的一目了然视图，包括在线/脱机状态、操作系统类型和版本以及警报。IT 团队可以按端点跟踪威胁，监控 Splashtop Antivirus 状态，并随时了解 Windows 更新状态。
这补充了 Intune 的功能，使 IT 团队能够更全面地了解其设备生态系统，从而实现主动管理和更快的问题解决。
Intune 的报告内容被认为缺乏细节，使 IT 团队难以评估更新的全面影响。Splashtop 提供关于执行策略的详细报告，以深入了解成功和失败的补丁、失败原因等。
远程访问和支持
Splashtop 支持在多个平台（Windows、Mac、iOS、安卓、Linux 和 Chromebook）上进行高性能、低延迟的远程连接，实现从任何设备、任何地方的无缝访问。
使用 Splashtop，您可以让用户访问他们的工作站进行远程和混合办公。IT 还可以利用 Splashtop 管理终端并提供远程支持，适用于受管理和个人设备。
使用 Splashtop 与 Microsoft Intune 的7个好处
使用 Splashtop 与 Microsoft Intune 可以带来一系列优势，彻底改变您的端点管理方法。这些工具结合在一起，提供了一个强大的组合，可以简化IT工作流程、增强安全性，并确保整个组织的合规性。
1. 加强端点安全
Splashtop 通过为操作系统和第三方应用程序提供实时 补丁管理 来增强 Intune 的安全功能。这确保了漏洞能够及时得到解决，从而降低网络威胁的风险。
Splashtop 还配备了高级安全功能，包括 SSO/SAML 集成、精细权限、SIEM 日志记录、IP 白名单、云会话录制、水印等。
2. 提高运营效率
通过利用 Splashtop 的自主端点管理工具，IT团队可以专注于更具战略性的计划。与 Intune 的结合使用创建了一个统一的工作流程，减少了在手动流程和使用多个工具上花费的时间。
3. 全面的合规管理
组织必须遵守严格的安全和合规标准，如 SOC 2 和 ISO/IEC 27001。Splashtop 通过提供详细的监控、报告和自动执行政策来帮助确保合规性，与 Intune 的功能相辅相成。
4. 提高可见性和洞察力
Splashtop的可定制仪表盘和实时警报提供了您终端健康状况、漏洞和性能的清晰图景。结合Intune的设备管理功能，这提供了您IT环境的整体视图。Splashtop还使您能够监控、管理和保护未通过Intune注册的终端。
5. 无缝扩展性
无论是管理少量设备还是数千台设备，Splashtop 和 Microsoft Intune 的组合都能轻松扩展以满足您的需求。Splashtop 的灵活架构确保其能够适应您组织不断增长的需求。
6. 成本效益高的端点管理
通过自动化流程和减少人工干预，Splashtop 降低了运营成本，同时提高了效率。它消除了对多个重叠工具的需求，提供了一个统一且具有成本效益的解决方案。
7. 支持混合和远程工作团队
在当今的远程优先世界中，管理分布式团队是重中之重。Splashtop 强大的端点管理能力和整合的远程访问支持平台，与 Intune 相结合，确保不同位置的设备保持安全、合规和良好维护。
立即开始使用 Splashtop
通过 Splashtop 增强您的端点管理能力只需一步之遥。无论您是希望补充 Microsoft Intune 还是采用全面的端点管理解决方案，Splashtop 都能提供您的组织所需的工具和功能，以保持安全和高效。
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