Splashtop 如何维护 GDPR 合规性

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Splashtop 如何遵守 GDPR 合规性

Sarah Laoyan
阅读时间：6分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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2018年，欧盟颁布了一项新法律，以保护欧洲公民的个人数据免遭任何数据收集方的不当处理。包括所有企业和组织，不论是以面对面形式还是虚拟形式。这项开创性的法律是其他立法的基础，例如《加州消费者隐私法案》（CCPA）。

同时，随着越来越多的组织转向混合办公和远程办公，远程访问解决方案的重要性与日俱增，相应的问题也浮出水面：远程技术如何遵守严格的 GDPR 标准？

作为领先的远程访问提供商，Splashtop 不仅遵守 GDPR 合规性，更是将其刻进我们的运营基因中。本文将探讨 Splashtop 如何遵守 GDPR 合规性，为什么重视数据的完整性，以及为什么企业和个人用户要选择遵守 GDPR 的远程访问解决方案。

什么是 GDPR？

《通用数据保护条例》（GDPR）是欧盟出台的一项数据隐私法案，有助于建立企业应如何处理个人客户数据相关的架构，尤其是数字环境中的个人客户数据。GDPR 遵循 GDPR 第 5.1-2 条所述的七项保护原则：

  1. 合法性、公平性和透明度：任何数据处理企业均须对数据主体保持合法、公平和透明。

  2. 目的限制：数据必须用于在收集数据时向数据主体明确说明的合法商业目的。

  3. 数据最小化：企业应仅收集达到商业目的必要的数据。

  4. 准确性：企业处理的数据应准确且最新。

  5. 存储限制：数据处理方应仅在必要时存储数据。

  6. 完整性和机密性：数据处理方应以确保安全、完整和机密的方式处理数据。

  7. 问责制：数据控制者有责任证明符合 GDPR 的上述所有原则。如果无法证明，即视为企业不符合 GDPR。

Splashtop 是否遵循 GDPR？

保护客户的个人数据安全是我们的首要任务。Splashtop 采取以下措施确保数据处理实践符合 GDPR：

  1. 数据保护目的：Splashtop 采用确认性同意选项，即客户必须在注册时选择与我们共享个人数据，我们才会处理其数据。客户可以随时自行撤回同意。Splashtop 仅收集和处理向客户提供服务所必须的个人数据。所有传输和存储的个人数据均按照 GDPR 安全标准以及最佳实践进行加密。

  2. 数据治理：Splashtop 识别并标注收集的所有个人身份信息（PII）以及这些信息的使用目的、访问权限和流向。我们的所有第三方服务提供商都必须签署数据处理协议（DPA），以确保其同样遵守 GDPR 合规性。

  3. 政策：Splashtop 的隐私和 cookie 政策符合 GDPR 要求，以确保用户权利受到保护并被清晰阐明。

  4. 流程和沟通：Splashtop 采用第三方审查机构检验 GDPR 合规情况。此外，还设立了额外的流程和适当的沟通渠道，用于处理内部和外部的所有 GDPR 相关咨询。

  5. 培训和意识：我们投入了时间与精力以对员工进行全面培训，确保员工了解遵守 GDPR 的重要性，并有能力在日常工作中遵守 GDPR 的各项标准。这种内在意识是防止数据泄露和确保所有团队成员都是用户隐私管理者的关键。

通过以上措施，Splashtop 可以确保我们的远程访问解决方案符合 GDPR 的各项要求，同时确保能够体现 GDPR 旨在建立信任和安全的精神。有关 Splashtop 的 GDPR 合规性的更多信息，请查看我们的隐私政策合规性安全功能

为什么 Splashtop 如此重视 GDPR 合规性

Splashtop 非常重视 GDPR 合规性，因为我们秉持隐私和数据安全核心观念。通过严格遵守 GDPR 的各项规定，我们能为用户提供多项高级远程访问功能，同时能保障用户的隐私权。在数字时代，人们将数据视为重要货币，用户需要确保使用的远程访问工具能够安全地保管其信息。

Splashtop 对 GDPR 合规性的遵守不仅体现在按照法律要求提供复选框，还体现在我们承诺会像保护自身数据一样致力于客户数据的保护。这一承诺表明，用户选择 Splashtop，就是选择了采用最高标准重视并保护其隐私的合作伙伴。

选择合规的远程访问提供商

在挑选远程访问提供商时，应将确保符合 GDPR 作为决策的关键。GDPR 合规性表明提供商对数据保护的承诺以及在隐私问题上的积极立场。对于企业和个人用户而言，Splashtop 是 GDPR 合规性的典范，在严格遵守 GDPR 各项标准方面做出了承诺并具有良好的业绩记录。

Splashtop 了解错综复杂的数据保护法律，并始终致力于为客户提供安全和隐私服务。选择我们作为您的合作伙伴，也体现了您在当今数字环境中对数据安全与合规的重视。

要选择注重客户隐私保护的合作伙伴

GDPR 合规性是一项法律义务，也是卓越和信任的标志。Splashtop 将坚定不移地致力于 GDPR 原则，确保所有用户的隐私都能受到尊重。想了解 Splashtop 如何帮助团队远程访问工作站？

了解 Splashtop 如何为团队提供安全可靠的远程访问功能，以随时随地保持工作流程不间断。点击查看 Splashtop 解决方案，或可立即免费试用。

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