Splashtop 如何维护 GDPR 合规性

2018年，欧盟颁布了一项新法律，以保护欧洲公民的个人数据免遭任何数据收集方的不当处理。包括所有企业和组织，不论是以面对面形式还是虚拟形式。这项开创性的法律是其他立法的基础，例如《加州消费者隐私法案》（CCPA）。
同时，随着越来越多的组织转向混合办公和远程办公，远程访问解决方案的重要性与日俱增，相应的问题也浮出水面：远程技术如何遵守严格的 GDPR 标准？
作为领先的远程访问提供商，Splashtop 不仅遵守 GDPR 合规性，更是将其刻进我们的运营基因中。本文将探讨 Splashtop 如何遵守 GDPR 合规性，为什么重视数据的完整性，以及为什么企业和个人用户要选择遵守 GDPR 的远程访问解决方案。
什么是 GDPR？
《通用数据保护条例》（GDPR）是欧盟出台的一项数据隐私法案，有助于建立企业应如何处理个人客户数据相关的架构，尤其是数字环境中的个人客户数据。GDPR 遵循 GDPR 第 5.1-2 条所述的七项保护原则：
合法性、公平性和透明度：任何数据处理企业均须对数据主体保持合法、公平和透明。
目的限制：数据必须用于在收集数据时向数据主体明确说明的合法商业目的。
数据最小化：企业应仅收集达到商业目的必要的数据。
�准确性：企业处理的数据应准确且最新。
存储限制：数据处理方应仅在必要时存储数据。
完整性和机密性：数据处理方应以确保安全、完整和机密的方式处理数据。
问责制：数据控制者有责任证明符合 GDPR 的上述所有原则。如果无法证明，即视为企业不符合 GDPR。
Splashtop 是否遵循 GDPR？
保护客户的个人数据安全是我们的首要任务。Splashtop 采取以下措施确保数据处理实践符合 GDPR：
数据保护目的：Splashtop 采用确认性同意选项，即客户必须在注册时选择与我们共享个人数据，我们才会处理其数据。客户可以随时自行撤回同意。Splashtop 仅收集和处理向客户提供服务所必须的个人数据。所有传输和存储的个人数据均按照 GDPR 安全标准以及最佳实践进行加密。
数据治理：Splashtop 识别并标注收集的所有个人身份信息（PII）以及这些信息的使用目的、访问权限和流向。我们的所有第三方服务提供商都必须签署数据处理协议（DPA），以确保其同样遵守 GDPR 合规性。
政策：Splashtop 的隐私和 cookie 政策符合 GDPR 要求，以确保用户权利受到保护并被清晰阐明。
流程和沟通：Splashtop 采用第三方审查机构检验 GDPR 合规情况。此外，还设立了额外的流程和适当的沟通渠道，用于处理内部和外部的所有 GDPR 相关咨询。
培训和意识：我们投入了时间与精力以对员工进行全面培训，确保员工了解遵守 GDPR 的重要性，并有能力在日常工作中遵守 GDPR 的各项标准。这种内在意识是防止数据泄露和确保所�有团队成员都是用户隐私管理者的关键。
通过以上措施，Splashtop 可以确保我们的远程访问解决方案符合 GDPR 的各项要求，同时确保能够体现 GDPR 旨在建立信任和安全的精神。有关 Splashtop 的 GDPR 合规性的更多信息，请查看我们的隐私政策、合规性和安全功能。
为什么 Splashtop 如此重视 GDPR 合规性
Splashtop 非常重视 GDPR 合规性，因为我们秉持隐私和数据安全核心观念。通过严格遵守 GDPR 的各项规定，我们能为用户提供多项高级远程访问功能，同时能保障用户的隐私权。在数字时代，人们将数据视为重要货币，用户需要确保使用的远程访问工具能够安全地保管其信息。
Splashtop 对 GDPR 合规性的遵守不仅体现在按照法律要求提供复选框，还体现在我们承诺会像保护自身数据一样致力于客户数据的保护。这一承诺表明，用户选择 Splashtop，就是选择了采用最高标准重视并保护其隐私的合作伙伴。
选择合规的远程访问提供商
在挑选远程访问提供商时，应将确保符合 GDPR 作为决策的关键。GDPR 合规性表明提供商对数据保护的承诺以及在隐私问题上的积极立场。对于企业和个人用户而言，Splashtop 是 GDPR 合规性的典范，在严格遵守 GDPR 各项标准方面做出了承诺并具有良好的业绩记录。
Splashtop 了解错综复杂的数据保护法律，并始终致力于为客户提供安全和隐私服务。选择我们作为您的合作伙伴，也体现了您在当今数字环境中对数据安全与合规的重视。
要选择注重客户隐私保护的合作伙伴
GDPR 合规性是一项法律义务，也是卓越和信任的标志。Splashtop 将坚定不移地致力于 GDPR 原则，确保所有用户的隐私都能受到尊重。想了解 Splashtop 如何帮助团队远程访问工作站？
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