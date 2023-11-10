2018年，欧盟颁布了一项新法律，以保护欧洲公民的个人数据免遭任何收集数据的人不当处理。 这可能意味着企业和组织，包括面对面和虚拟形式。 这项开创性的法律为其他立法铺平了道路，例如加利福尼亚州的《加州消费者隐私法》（CCPA）。

同时，随着越来越多的组织转向混合办公和远程办公，远程访问解决方案变得比以往任何时候都更加重要，这就提出了此类技术如何符合严格的GDPR标准的问题。

作为领先的远程访问提供商，Splashtop 不仅遵守 GDPR 合规性;我们将其嵌入到我们的运营DNA中。 这篇博客探讨了 Splashtop 如何维护 GDPR 合规性，为什么我们优先考虑数据的完整性，以及为企业和个人选择符合 GDPR 的远程访问解决方案的重要性。

什么是 GDPR？

《通用数据保护条例》（GDPR）是欧盟颁布的一项数据隐私法，有助于围绕企业应如何处理个人客户数据，尤其是数字环境中的个人客户数据，建立一个结构。GDPR 遵循七项不同的保护原则，如 GDPR 第 5.1-2 条 所述：

合法性、公平性和透明度：任何处理数据的企业都必须以合法、公平和透明的方式对数据主体进行处理。 目的限制：数据必须用于收集数据时向数据主体明确指定的合法商业目的。 数据最小化：企业应仅收集业务目的所需的数据。 准确性：企业应处理的数据应准确且最新。 存储限制：处理程序应仅在必要时存储数据。 完整性和机密性：处理者应以确保安全性、完整性和机密性的方式处理数据。 问责制：数据控制者有责任证明GDPR符合上述所有要求。 如果无法证明这一点，则企业无法符合 GDPR。

Splashtop GDPR 是否合规？

保护客户的个人数据是我们的首要任务。 在 Splashtop，我们采取以下步骤来确保我们的数据处理实践符合 GDPR：

数据保护设计：Splashtop 使用肯定同意选项，客户必须首先选择在注册时与我们共享其个人数据。 这使我们的客户可以选择自行撤回同意。 Splashtop 仅收集和处理我们向客户提供服务所需的个人数据。 我们存储的任何客户数据在传输和静态时均按照 GDPR 安全标准和最佳实践进行加密。 数据治理：Splashtop 识别并映射我们收集的所有个人身份信息 （PII）、我们如何处理这些信息、谁有权访问这些信息以及信息流向何处。 我们所有的第三方服务提供商都必须签署数据处理协议 (DPA)，以确保他们也致力于维护 GDPR 合规性。 政策：Splashtop 的隐私和 cookie 政策符合 GDPR 要求，以确保我们用户的权利得到保护并清楚地阐明。 流程和沟通：Splashtop 利用第三方审查员来测试我们的 GDPR 准备情况。 此外，我们还建立了额外的流程并建立了适当的沟通渠道，以处理所有与GDPR相关的内部和外部查询。 培训和意识：我们投资对员工进行全面的培训，以确保他们了解遵守GDPR的重要性，并有能力在日常工作中坚持这些标准。 这种内部意识是防止数据泄露和确保所有团队成员都是用户隐私管理者的关键。

通过这些措施，Splashtop 确保我们的远程访问解决方案符合 GDPR 的要求，并体现了该法规旨在建立的信任和安全精神。有关 Splashtop 的 GDPR 合规性的更多信息，请查看我们的 隐私政策 、 合规性 和安全 功能 。

为什么 Splashtop 优先考虑 GDPR 合规性

Splashtop 优先考虑 GDPR 合规性，因为我们对隐私和数据安全的核心信念。 通过严格遵守GDPR的规定，我们为用户提供了一项提供顶级远程访问功能并捍卫其隐私权的服务。在数据被视为有价值货币的数字时代，我们的用户需要放心，他们的远程访问工具是他们信息的可靠保管人。

Splashtop 的 GDPR 合规性不仅仅是一个合法的复选框;它反映了我们致力于保护客户数据的承诺。 这一承诺承诺表明，通过Splashtop，用户正在选择一个以最高标准重视和保护其隐私的合作伙伴。

选择合规的远程访问提供商

在选择远程访问提供商时，应将确保符合 GDPR 作为决策过程的重中之重。 这种合规性表明了提供商对数据保护的承诺以及在隐私问题上的积极立场。 对于企业和个人来说，Splashtop 是这种合规性的典范，它提供了坚持严格的 GDPR 标准的承诺和良好的记录。

选择 Splashtop 意味着与了解数据保护法律复杂性并致力于维护安全和私密服务的提供商合作。 这一选择肯定了您在当今数字环境中对数据安全性和合规性的价值。

选择重视您隐私的合作伙伴

GDPR 合规是一项法律义务，也是卓越和信任的标志。 Splashtop 坚定不移地致力于 GDPR 原则，确保每个用户的隐私都得到尊重。有兴趣了解 Splashtop 如何帮助您的团队远程访问他们的工作站吗？

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