Sarah Laoyan
内容营销专员
Sarah Laoyan 在 Splashtop 担任内容营销专员。她是远程办公协作促进技术的提倡者。工作之余，Sarah 喜欢编织，手边放一杯热饮。
Sarah Laoyan的文章
对比
2024年十大最佳远程支持软件
IT和帮助台远程支持
如何从 Mac 使用远程桌面连接 Windows
对比
EasyVista EV Reach On-Prem 替代方案推荐
远程工作
什么是远程桌面协议（RDP）？
IT和帮助台远程支持
扩展 IT 运营的五大策略
安全
VPN 安全风险
远程工作
远程平面设计可行吗？
安全
确保远程访问时代的数据安全
远程访问见解
什么是远程桌面软件？
远程工作
远程访问如何促进要求始终在线的娱乐业发展
远程访问见解
如何使用 Splashtop 远程桌面访问 Ubuntu
远程学习与教育
适用于学校和教育工作者的远程访问软件
远程学习与教育
如何利用远程桌面软件增强混合学习效果
IT和帮助台远程支持
IT 支持混合办公必备的五项远程支持功能
远程学习与教育
教育技术堆栈整合的五种策略
远程访问见解
Splashtop 如何确保快速的远程连接并减少延迟
IT和帮助台远程支持
如何远程支持移动设备？
安全
Splashtalks 回顾：零信任与重塑安全工作空间
安全
保护网络安全中的非技术性安全漏洞
安全
Splashtop 如何遵守 GDPR 合规性
IT和帮助台远程支持
如何通过工具整合提高 IT 支持效率
IT和帮助台远程支持
利用 Splashtop 的开放 API 简化 IT 工作流程
IT和帮助台远程支持
如何使用 Splashtop 平衡 IT 的成本与效率
远程工作