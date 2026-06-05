IT 支持混合办公所需的 5 项远程支持功能

远程支持软件有上百种选择，难点在于如何明确哪种软件适合自己的混合团队。哪些功能最重要？如何确定哪项功能最适合混合团队？
在本文中，我们将详细介绍五种实用的远程支持功能，帮助 IT 团队为远程或混合办公环境提供支持。
1. 为多种设备提供有人值守和无人值守的支持
现代企业通常会使用各种各样的设备，从销售点设备到使用独特操作系统或软件的复杂工作站，应有尽有。远程支持团队面临的挑战是要找到能够管理所有设备的软件，不会受限于设备类型或使用的操作系统。幸运的是，Splashtop 能为团队提供对各种设备的远程支持软件，包括 Chromebook、Linux 台式机、Mac、Android 和 Windows。
此外，Splashtop 还能为技术员提供无人值守和有人值守访问功能。借助 Splashtop，IT 技术员可以远程访问任意最终用户设备，随时在用户需要帮助时提供支持。如果您的支持团队需要使用无人值守的访问，以在最终用户不在场时主动支持托管设备，则 Splashtop 完全符合这项需求。
Groupe Delta 的技术总监 Julien Boissat 表示，需要帮助最终用户管理多种设备。Groupe Delta 的团队利用 Splashtop 解决了这一问题。
“技术员只需要邀请用户连接设备，Splashtop 简单易用，即使非技术人员也能轻松使用，”Boissat 说。Groupe Delta 很乐意使用 Splashtop 为客户提供有人值守和无人值守的支持��。
2. 本地远程访问
对于某些行业来说，基于云的软件在安全性或个人工作流程方面达不到预期效果。如果您的组织需要远程访问软件，同时又对服务器内的信息传输有更严格的指导方针，则可以考虑使用具有本地功能的远程访问工具。
医疗保健、情报机构等需要处理敏感信息的行业，可能会要求团队使用的所有软件符合本地要求。Splashtop On-Prem 作为自托管的远程访问和支持解决方案，可以满足这些安全性和合规性要求。新冠疫情期间，Slingeland 医院遥感诊所的医生想方设法，希望能监测高危患者生命体征，同时又能将病毒传播风险降至最低。
“遥感诊所既要减少医生的出诊次数，同时又要接收所有数据，”Slingeland 医院遥感诊所的项目经理 Koen Van Dulmen 说道。幸运的是，Van Dulmen 引入了 Splashtop On-Prem 用于远程监控患者生命体征。借助 Splashtop On-Prem，医生能够监控高危患者，优先支持急需护理的患者。
3. 用户和设备管理
如果你的工作要与多名技术员打交道，而且涉及数百台设备和数百名最终用户，那么你的工作流程将取决于团队的组织能力。能够以适合支持团队的方式组织用户和设备对优化生产力至关重要。
一种常见情况是将特定类型的设备分组交由一名技术员负责。如果团队中有专门研究 Mac 或 Android 的技术员，这一功能就非常有用。如果要按物理位置或基于需要指定软件的特定团队来安排设备，也可以使用这一功能。
通过计算机分组这一简单方法，也可以为某些用户授权访问日常工作流程所��需的设备或软件。这种简便方法可以提高安全性，因为可以确保最终用户只能访问工作绩效所需的信息。任何进一步的访问都可能导致潜在的安全风险。
对于希望引入远程解决方案的用户而言，可以通过实施 Splashtop 创建更具扩展性的远程解决方案。Heinz Hammer GmbH 发现团队要高效远程管理80个不同工作站。于是，向 Splashtop 寻求帮助。
Heinz Hammer GmbH 的传播经理 Jens Kernchen 表示：“轻松管理和创建组，尤其是通过 iPad 或 iPhone 进行直观的管理和访问，是我们选择 Splashtop 的决定性因素。
4. 自动事件和可配置警报
创建预防性工作流程策略可以帮助 IT 节省工作时间。尤其在团队分散、IT 无法到现场管理团队设备的情况下尤为有用。自定义事件通知等工具可用于提醒技术员注意特定活动，例如软件安装或卸载时间、设备是否需要更新等。自定义事件有助于 IT 团队防范更重大问题的发生，最大限度地减少最终用户遇到的停机时间。
如果从托管服务提供商的角度来看，自定义事件能为团队带来什么优势？Midwest PROTECH 是一家 MSP，管理的设备有1000多台，希望找到替代方案，以替换当前使用的又贵又复杂的远程监控和管理软件。Midwest PROTECH 的团队将 Splashtop 作为首选的解决方案。
Midwest PROTECH 的总裁兼高级技术顾问 Matthew Buechler 说：“Splashtop 确实为我们提供了所需的核心。日志警报、CPU 限制警报、安装或卸载软件警报等功能对我们非常重要。”
5. 集成的安全功能
当多名技术员同时访问数千台远程设备时��，安全性不再只关乎一台设备，而是所有设备。如果需要远程访问解决方案，一定要选择集成了端到端加密等安全功能的解决方案，这一点非常重要。
单点登录（SSO）、多级安全性、遵守标准法律法规等安全功能是挑选远程访问软件时要考虑的重要因素。集成的安全功能，让您高枕无忧。
弗吉尼亚理工大学农业与生命科学学院（CALS）的 IT 团队负责为140个不同站点的2200多台设备提供支持，IT 团队知道安全非常重要。
弗吉尼亚理工大学的 IT 支持专家 Edward O'Dell 说：“我们希望能对所有技术员强制执行双因素身份验证。在没有经过双因素身份验证的情况下打开账户，如果碰巧有人进入账户，那么就能访问系统中加载的所有计算机。”
轻松管理远程设备
您的IT支持团队的组织与员工的成功直接相关。无论您是在远程工作还是在办公室工作，您的支持团队都需要能够快速访问和管理设备，以减少停机时间。像Splashtop这样的远程支持软件具备多种功能，有助于为IT团队创建更高效的工作流程，同时管理成千上万台设备。
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