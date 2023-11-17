IT 支持混合办公所需的 5 项远程支持功能

在选择远程支持软件时，有数百种不同的选择，而确切地确定哪种软件适合您的混合团队可能是一项挑战。 哪些功能最重要？ 你怎么知道哪个功能最适合你的混合团队？
在本文中，我们将分解五种最佳的远程支持功能，这些功能可帮助IT团队为远程或混合办公提供支持。
1。为各种设备提供有人值守和无人值守支持
现代企业通常会有各种各样的设备，从销售点设备到具有独特操作系统或软件的复杂工作站，应有尽有。 远程支持团队面临的挑战是找到能够管理所有这些设备的软件，无论设备或操作系统的类型如何。 幸运的是，Splashtop 为团队提供了对各种设备的远程支持，例如 Chromebook、Linux 台式机、Mac、Android 和 Windows。
此外，Splashtop 还为技术人员提供了无人值守和有人值守访问的能力。 借助 Splashtop，IT 技术人员可以远程访问任何最终用户设备，以便在需要帮助时提供支持。 如果您的支持团队正在寻找无人值守的访问，以主动支持托管设备，即使没有最终用户在场，那么 Splashtop 可以满足您的需求。
Groupe Delta 的技术总监 Julien Boissat 表示，需要帮助管理各种设备的最终用户。 Groupe Delta 的团队就此问题向 Splashtop 求助。
“我的技术人员只需要邀请用户连接到他们的设备，而 Splashtop 非常易于使用，即使是非技术人员也可以使用它，”Boissat 说。 Groupe Delta 很高兴通过 Splashtop 为其客户提供有人值守和无人值守的支持。
2。本地远程访问
对于某些行业来说，基于云的软件在安全性或个人工作流程方面根本无法解决问题。 如果您的组织正在寻找远程访问软件，但对服务器内的信息流动有更严格的指导方针，则可以考虑使用具有本地功能的远程访问工具。
处理敏感信息的行业，例如医疗保健或情报机构，可能对其团队选择使用的任何软件有本地要求。 Splashtop On-Prem 是一种自托管的远程访问和支持解决方案，旨在满足这些安全性和合规性要求。在 COVID-19 大流行期间， Slingeland 医院传感诊所 的医生正在寻找监测高危患者生命体征的方法，同时将病毒传播的风险降至最低。
“传感诊所需要减少医生的旅行，同时仍然接收所有数据，”Slingeland 医院的项目经理 Koen Van Dulmen 说。 幸运的是，Van Dulmen 引入了 Splashtop On-Prem 作为远程监控患者生命体征的选项。 借助 Splashtop On-Prem，医生能够监控高危患者，并优先支持最急需护理的患者。
3。用户和设备管理
当你与几位技术人员、数百台设备和数百名最终用户合作时，你的团队的组织能力可以决定你的工作流程。 提供以适合支持团队的方式组织用户和设备的能力对于优化生产力至关重要。
一个常见的用例是将特定类型的设备分组给一位技术人员。 如果您有专门研究 Mac 计算机的技术人员，或者了解 Android 来龙去脉的技术人员，这将特别有用。 这对于按物理位置或基于需要特定软件的特定团队来组织设备也可能很有用。
计算机分组也是让某些用户访问日常工作流程所需的设备或软件的简单方法。 这是提高安全性的简便方法，因为您可以确保最终用户只能访问工作绩效所需的信息。 任何进一步的事情都可能带来潜在的安全风险。
实施 Splashtop 可以帮助为那些希望引入远程解决方案的人创建更具可扩展性的远程解决方案。 Heinz Hammer GmbH 的团队发现需要以高效的方式远程管理 80 个不同的工作站。他们向 Splashtop 寻求帮助。
Heinz Hammer GmbH 的传播经理 Jens Kernchen 表示：“轻松管理和创建组，尤其是通过 iPad 或 iPhone 进行直观的管理和访问，是我们选择 Splashtop 的决定性事实。
4。自动事件和可配置警报
创建预防性工作流程策略可以帮助为IT节省数小时的未来工作。 当团队分散且IT无法亲自管理设备时，这尤其有用。 自定义事件通知等工具可以帮助提醒技术人员注意特定的活动，例如软件何时安装或卸载，或者设备是否需要更新。 自定义事件可帮助 IT 团队防止更大的问题发生，并最大限度地减少最终用户遇到的停机时间。
考虑一下从托管服务提供商的角度来看，这将如何使团队受益。 Midwest PROTECH 是一家管理 1,000 多台设备的 MSP，正在寻找其复杂但昂贵的远程监控和管理软件的替代品。 Midwest PROTECH 的团队将 Splashtop 作为他们的首选解决方案。
“Splashtop 确实为我们提供了所需的核心，”Midwest PROTECH 总裁兼高级技术顾问 Matthew Buechler 说。 “日志警报、CPU 限制警报以及已安装或卸载的软件警报等功能对我们来说非常重要。”
5。集成的安全功能
当多名技术人员访问数千台远程设备时，安全不仅对一台设备至关重要，而且对整个机群都至关重要。 如果您正在寻找远程访问解决方案，那么平台中已经集成了端到端加密和其他安全功能的解决方案是必不可少的。
单点登录 (SSO)、多级安全以及对标准法律法规的遵守等安全功能是选择远程访问软件时需要考虑的重要因素。 集成的安全功能可让您高枕无忧。
Virginia Tech农业与生命科学学院 （CALS） 的 IT 团队负责为 140 个不同站点的 2,200 多台设备提供支持，该团队知道安全对他们来说至关重要。
“我们希望您可以在所有技术人员中强制执行双因素身份验证，” Virginia Tech的 IT 支持专家 Edward O'Dell 说。 “如果你在没有进行双因素验证的情况下保持账户处于打开状态，而碰巧有人进入，那么他们就可以访问你系统中加载的每台计算机。”
轻松管理远程设备
您的 IT 支持团队的组织与员工的成功直接相关。 无论你是在远程工作还是在办公室工作，你的支持团队都需要能够快速访问和管理设备以减少停机时间。 Splashtop 具有许多不同的功能，可帮助 IT 团队创建更高效的工作流程，同时仍维护数千台设备。
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