使用远程访问软件满足不断增长的 IT 基础架构需求

Heinz Hammer GmbH 公司通信部门的 Jens Kernchen 就 IT 团队如何利用 Splashtop Remote Support Premium 来满足公司对可扩展的 IT 远程维护解决方案的需求做出了解释。

面临的挑战：满足不断增长的 IT 基础架构需求

大多数企业的目标是不断发展。不断发展确实是一件好事，但随之而来的就是各种挑战。Heinz Hammer GmbH 公司所面临的就是这种情况。

"我们公司近年来不断发展，"詹斯说。"因此，IT基础设施已经大大扩展到80台工作站和服务器，需要远程支持"。

因此，Heinz Hammer GmbH 的 IT 部门需要找到一种解决方案，帮助公司经济高效地控制 IT 基础架构的增长。

解决方案：Splashtop Remote Support Premium

在寻找解决方案的过程中，该部门首先评估了 Heinz Hammer GmbH IT 部门首先评估了TeamViewer 。 "我们的IT部门首先测试了TeamViewer 和其他远程维护供应商，"Jens说。"但他们的价格/性能比较没有说服力"。

IT团队继续评估解决方案，直到他们发现Splashtop Remote Support Premium。 Splashtop 远程支持高级版带有高级监控和管理功能，其价格比 和其他类似产品低50%。TeamViewer

"我们的团队决定使用Splashtop ，不仅仅是因为价格，还因为其全面的功能，"詹斯解释说。 "简单的管理和创建组，特别是直观的管理和通过iPad或iPhone的访问，是我们选择Splashtop 的决定性因素。"

此外，Splashtop Remote Support Premium 具有 Bitdefender 集成，这一优势非常有用。“Bitdefender 集成让 Splashtop Remote Support Premium 成为一款综合软件，公司 IT 部门可以使用这一软件轻松地控制、监控和广泛保护客户端计算机和服务器，”Jens 解释说。

而当涉及到安全问题时，Splashtop 。 一些安全功能包括以下内容。

具有 AES 256位加密的行业标准 TLS 1.2

设备认证

多级密码安全

两步验证/两因素验证

黑屏

屏幕自动锁定

会话空闲超时等更多安全功能

该部门还发现 Heinz Hammer GmbH IT 该部门还发现，Splashtop，在特定组内分组和共享技术人员的功能是有益的。 他们对轻松的远程文件传输以及在远程会话中直接联系用户的聊天功能特别满意。

总体而言，我们没有选择 TeamViewer 和其他类似软件，而是选择了 Splashtop Remote Support Premium，其中的关键决定性因素就是 Splashtop 在价格、功能和安全性方面占据的种种优势。

结果：经济实惠的综合性远程支持解决方案，可满足不断增长的 IT 基础架构的复杂需求

在成功测试了Splashtop 远程支持后，该部门决定为其两名IT技术人员购买两个高级许可证。 Heinz Hammer GmbH IT 部门决定为他们的两名IT技术人员购买两个高级许可证。 这使他们能够从任何地方远程访问、监控和管理 Heinz Hammer GmbH 从任何地方对计算机和服务器进行监控和管理。 他们还得到了无人值守和有人值守的远程访问、端点管理、1对多行动和其他功能。

Heinz Hammer GmbH 公司的 IT 部门对于流畅的实施过程感到非常满意。 Jens 说，“公司 IT 部门创建了一个用于访问 Splashtop Streamer 的网页链接，这个软件包非常方便。IT 团队几分钟内就完成了安装。”

现在事情进展顺利，Heinz Hammer GmbH ，可以远程支持和维护80台计算机服务器，包括Mac和Windows 系统。

此外，Heinz Hammer ，当他们选择Splashtop 远程支持而不是TeamViewer 和其他解决方案时，节省了50%或更多。 在这样做的时候，它获得了一个具有成本效益的解决方案，可以随着其IT基础设施的不断增长而扩展。

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Splashtop 远程支持高级版是远程访问/支持产品（如 Central）的最佳价值、高性能和用户友好的替代品。LogMeIn 它还可以用来代替更昂贵、更复杂的RMM工具。 免费试用 （不需要信用卡），或安排演示以了解更多信息。