使用远程访问软件满足不断增长的 IT 基础架构需求
Heinz Hammer GmbH 公司如何利用 Splashtop Remote Support Premium 促进自身发展
摘要
Heinz Hammer GmbH 公司通信部门的 Jens Kernchen 就 IT 团队如何利用 Splashtop SRS 来满足公司对可扩展的 IT 远程维护解决方案的需求做出了解释。
面临的挑战：满足不断增长的 IT 基础架构需求
大多数企业的目标是不断发展。不断发展确实是一件好事，但随之而来的就是各种挑战。Heinz Hammer GmbH 公司所面临的就是这种情况。
Jens 说，“我们公司近年来发展迅速，IT 基础架构规模大幅增长，有多达80个需要远程支持的工作站和服务器。”
因此，Heinz Hammer GmbH 的 IT 部门需要找到一种解决方案，帮助公司经济高效地控制 IT 基础架构的增长。
解决方案：Splashtop SRS Premium
在寻找解决方案的过程中，该部门首先评估了 Heinz Hammer GmbH IT 部门首先评估了TeamViewer 。 "我们的IT部门首先测试了TeamViewer 和其他远程维护供应商，"Jens说。"但他们的价格/性能比较没有说服力"。
IT 团队继续评估其他解决方案，最终发现了 Splashtop SRS Premium。Splashtop SRS Premium 具有高级监控和管理功能，价格比 TeamViewer 和其他类似产品低50%。
Jens 解释说，“我们最终决定采用 Splashtop，不仅因为价格低，还因为功能更为全面。组的创建和管理很简单，尤其是通过 iPad 或 iPhone 进行管理和访问的情况，操作简单易懂，这是我们最终选择 Splashtop 的决定性因素。”
而且 Splashtop SRS Premium 支持 Bitdefender 集成，这一优势非常关键。“Bitdefender 集成让 Splashtop SRS Premium 成为一个综合软件，公司 IT 部门可以使用这个软件轻松控制、监控和全方位保护客户端电脑和服务器，”Jens 解释说。
在安全性方面，Splashtop 也毫不逊色。具备的安全功能包括：
具有 AES 256位加密的行业标准 TLS 1.2
设备认证
多级密码安全
两步验证/两因素验证
黑屏
屏幕自动锁定
会话空闲超时等更多安全功能
该部门还发现 Heinz Hammer GmbH IT 该部门还发现，Splashtop，在特定组内分组和共享技术人员的功能是有益的。 他们对轻松的远程文件传输以及在远程会话中直接联系用户的聊天功能特别满意。
最终，我们没有选择 TeamViewer 和其他类似软件，而是选择了 Splashtop SRS Premium，决定性因素就是 Splashtop 在价格、功能和安全性方面的种种优势。
结果：经济实惠的综合性远程支持解决方案，可满足不断增长的 IT 基础架构的复杂需求
在成功测试 SRS Premium 后，Heinz Hammer GmbH 的 IT 部门决定为两名 IT 技术人员购买两个高级许可证。这使他们能够从任何地方远程访问、监控和管理 Heinz Hammer GmbH 的计算机和服务器。他们还获得了无人值守和有人值守远程访问、终端管理、脚本和任务以及其他附加功能。
Heinz Hammer GmbH 公司的 IT 部门对于流畅的实施过程感到非常满意。 Jens 说，“公司 IT 部门创建了一个用于访问 Splashtop Streamer 的网页链接，这个软件包非常方便。IT 团队几分钟内就完成了安装。”
Splashtop 运行时非常流畅，Heinz Hammer GmbH 可以远程支持和维护80台计算机服务器，包括 Mac 和 Windows 系统。
此外，Heinz Hammer 最终选择了 SRS Premium，以替代 TeamViewer 或其他方案，结果成本减少了至少50%。Heinz Hammer 订购的 Splashtop 解决方案不仅经济高效，而且可以随着 IT 基础架构的持续增长而不断扩展。
—
Splashtop SRS Premium 性价比非常高，具有高性能且对用户友好，是 LogMeIn Central 等远程访问/支持方案的理想替代方案。此外还能替代更昂贵、更复杂的 RMM 工具。免费试用（无需信用卡），或可安排演示以进一步了解。
细节
关于 Heinz Hammer GmbH
Heinz Hammer GmbH 是一家位于柏林的梅赛德斯·奔驰经销店，其中一个分店位于 BerlinReinickendorf，另一个分店位于 Berlin-Pankow。Heinz Hammer GmbH 已有50年的历史了，始于 Berlin-Wedding 的 Adalbertstraße。
关于 Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium 主要面向 MSP 和 IT 人员，不仅能提供远程访问，还具备计算机管理和控制功能。
使用任意 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备支持 Windows 和 Mac 电脑。
高性能：Splashtop SRS Premium 和 Splashtop 的个人版解决方案一样，由多次获奖的远程访问引擎提供支持。具有高清音质和画质，快速的远程连接。
关键功能：Splashtop SRS Premium 具有 MSP 和 IT 团队所需的各种关键功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和计算机管理、分组等。
价格低：与其他解决方案相比，Splashtop 可立省费用高达80%。另外，与其他远程访问提供商不同的是，Splashtop 不会涨价。
客户评价
我们团队最终决定采用 Splashtop，不仅因为它价格低，还因为它的功能更为齐全。该软件平台的安全性高，群组的创建和管理操作简单，尤其是通过 iPad 或 iPhone 进行管理和访问时操作非常简单，这是我们选择 Splashtop 的决定性因素。
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH