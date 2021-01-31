SRS Premium

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随处访问、监控和管理计算机

  • 在无人值守的情况下安全访问 Windows、Mac 和 Android 设备

  • 获取系统健康状况洞察和可定制的通知。

  • 使用一对多操作部署更新、运行脚本和管理端点

主要功能

Connected dots icon

全面的平台支持

从任意 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备访问和控制 Windows、Mac、Linux 以及某些 Android/Chromebook 设备。还支持 VMware、Citrix、Microsoft、AWS、Azure 等平台上的 VDI。

Unattended Android access icon

无人值守的安卓访问

远程管理 Android 设备，包括智能手机、平板电脑、自助服务终端机、POS 和耐用设备。

Secure remote access management icon

用户访问&组管理

分配用户角色，将端点分组，设置个人或组级别的访问权限。

Deployment icon

易于部署

通过自定义软件包、共享安装链接或使用 MSI、EXE、GPO、Intune、JAMF 或 RMM 批量分发进行部署。

Windows Update Management icon

Windows更新管理

监控、安装和安排 Windows 更新。支持批量一对多操作。

Antivirus and Endpoint Security icon

端点安全控制面板

查看 Windows 和 Mac 端点的安全保护状态，包括 Bitdefender、Windows Defender 等。

Configurable Alerts icon

可配置的警报

为系统监控、软件更改、内存使用等设置警报，并通过电子邮件发通知。

Multiple computers icon

一对多操作

为多个端点执行批量操作，包括远程命令、脚本、文件传输、系统重启和 Windows 更新。

后台操作

无需远程会话即可访问任务管理器、注册表编辑器和服务管理器等诊断工具。

Smart Actions icon

智能操作

检测到警报时触发自动化一对多操作。

View Event Logs icon

事件日志&系统清单

快速查看 Windows 事件日志，对比一段时间内的系统清单快照。

Remote Command Prompt icon

远程命令提示符

在 Windows 或 Mac 端点上运行后台命令，包括批量执行。

Security and compliance lock icon

Splashtop Antivirus 管理

直接从 Splashtop 控制台部署和管理由 Bitdefender 提供支持的 Windows 和 Mac 防病毒软件。

End-User Remote Access icon

启用最终用户远程访问权限

最多可为托管计算机上的50个终端用户启动远程访问。如需了解其他用户选项，请联系我们。

安全是我们的首要任务

Two IT security professionals reviewing data logs

安全基础架构

Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高级安全功能

Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。

IT professional reviewing cybersecurity threats

标准与合规性

Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。

数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。

了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。

常见问题

什么是技术员/用户？
有人值守的支持功能如何运行？
一次能访问多少台电脑？
两名用户可以同时访问一台远程计算机吗？
如何升级或添加到现有订购方案？
是否支持按月订购？
如何部署到大量计算机上？
如何下载 Splashtop？

资源

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