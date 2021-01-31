SRS Premium

随处访问、监控和管理计算机
在无人值守的情况下安全访问 Windows、Mac 和 Android 设备
获取系统健康状况洞察和可定制的通知。
使用一对多操作部署更新、运行脚本和管理端点
主要功能
全面的平台支持
从任意 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备访问和控制 Windows、Mac、Linux 以及某些 Android/Chromebook 设备。还支持 VMware、Citrix、Microsoft、AWS、Azure 等平台上的 VDI。
无人值守的安卓访问
远程管理 Android 设备，包括智能手机、平板电脑、自助服务终端机、POS 和耐用设备。
用户访问&组管理
分配用户角色，将端点分组，设置个人或组级别的访问权限。
易于部署
通过自定义软件包、共享安装链接或使用 MSI、EXE、GPO、Intune、JAMF 或 RMM 批量分发进行部署。
Windows更新管理
监控、安装和安排 Windows 更新。支持批量一对多操作。
端点安全控制面板
查看 Windows 和 Mac 端点的安全保护状态，包括 Bitdefender、Windows Defender 等。
可配置的警报
为系统监控、软件更改、内存使用等设置警报，并通过电子邮件发通知。
一对多操作
为多个端点执行批量操作，包括远程命令、脚本、文件传输、系统重启和 Windows 更新。
后台操作
无需远程会话即可访问任务管理器、注册表编辑器和服务管理器等诊断工具。
智能操作
检测到警报时触发自动化一对多操作。
事件日志&系统清单
快速查看 Windows 事件日志，对比一段时间内的系统清单快照。
远程命令提示符
在 Windows 或 Mac 端点上运行后台命令，包括批量执行。
Splashtop Antivirus 管理
直接从 Splashtop 控制台部署和管理由 Bitdefender 提供支持的 Windows 和 Mac 防病毒软件。
启用最终用户远程访问权限
最多可为托管计算机上的50个终端用户启动远程访问。如需了解其他用户选项，请联系我们。
安全是我们的首要任务
安全基础架构
Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。