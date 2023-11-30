Splashtop Remote Support

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Windows 11、10、8、7，Vista*，XP*

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macOS

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在被控端设备安装 Splashtop Streamer。

macOS 10.10* 或更高版本

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Chromebook

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在被控端设备安装 Splashtop Streamer。

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* 仅位于我们的全球（美国）数据库的账户支持安卓 5.0。我们的欧盟数据库和基础架构限制访问 TLS 1.2，因为旧设备不支持访问此协议。
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