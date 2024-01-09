Splashtop Personal
适合个人用户远程访问计算机
Windows
Splashtop Personal App
在控制端设备上安装 Splashtop Personal 应用。
Windows 11、10、8、7、Vista*、XP*
* 仅位于我们的全球（美国）数据库的帐户支持 Windows XP/Vista 和 Windows Server 2003。我们的欧盟数据库和基础架构限制访问 TLS 1.2，因为旧设备不支持访问此协议。
macOS
Splashtop Personal App
在控制端设备上安装 Splashtop Personal 应用。
MacOS 10.10*或更新版本
* 仅位于我们的全球（美国）数据库的帐户支持 macOS 10.7/10.8/10.9。我们的欧盟数据库和基础架构限制访问 TLS 1.2，因为旧设备不支持访问此协议。
Windows
Splashtop Streamer
在控制端设备上安装 Splashtop Personal 应用。
Windows 11、10、8、7、Vista*、XP*
* 仅位于我们的全球（美国）数据库的帐户支持 Windows XP/Vista 和 Windows Server 2003。我们的欧盟数据库和基础架构限制访问 TLS 1.2，因为旧设备不支持访问此协议。
macOS
Splashtop Streamer
在控制端设备上安装 Splashtop Personal 应用。
MacOS 10.10*或更新版本
* 仅位于我们的全球（美国）数据库的帐户支持 macOS 10.7/10.8/10.9。我们的欧盟数据库和基础架构限制访问 TLS 1.2，因为旧设备不支持访问此协议。