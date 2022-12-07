Splashtop Productivity Pack

Productivity Pack 包括
可配置的快捷键和游戏手柄
通过使用 Microsoft Office、游戏、媒体播放器、浏览、文件导航等的屏幕快捷方式，可以使远程桌面体验更加高效。将内置配置文件用于流行的应用程序或创建自己的配置文件。
包括用于 Microsoft Office（包括 PowerPoint 幻灯片）、Media Player、QuickTime Player、浏览器、Mad OS 和 Diablo 的配置文件
使用以下屏幕上的控件的任意组合，轻松创建自己的配置文件：Windows 和Mac 的组合键（例如 Ctrl-Alt-Del）、鼠标按钮和滚轮、游戏板
Whiteboard
在任何实时远程桌面屏幕上注释。非常适合演示和课堂教学。改编自我们屡获殊荣的 Splashtop Whiteboard 教育应用程序。
使用手势来绘制、突出显示或覆盖任何内容
使用不同颜色和大小的钢笔、邮票、荧光笔、形状、线条和文本工具
在各种挂图背景上做注释
使用聚光灯和屏幕阴影工具，吸引观众注意力
屏幕截图后保存到图库中，以供将来参考
订阅 Productivity Pack
适用于 iOS
在 iPad 的 iOS 应用中
点击该应用右上角的齿轮图标 > 帐户> 管理订购，然后点击按钮以订购。订购费用将通过您的 iTunes 帐户从您的信用卡中扣除。查看注册页面的其他详情。
适用于安卓
在平板电脑的安卓应用中
点击菜单按钮（该应用右上角的三个点） > 设置 > Splashtop 帐户 > 在该页面查看订购内容。点击按钮以订购，订购费用将通过 Google Play 商店扣除。查看注册页面的其他详情。
在网络上
在 Splashtop 网站上订购
确保使用您的 Splashtop Personal 帐户登录
注意：Productivity Pack 软件包是 Splashtop Personal 的附加组件。如果未安装 Splashtop Personal，单击此处免费下载，支持 Windows、Mac、iOS、安卓等设备。
该附加组件可在安卓（手机和平板）和 iOS（仅 iPad）上以应用内购买的方式获得。iPhone 不适用。