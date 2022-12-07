跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Woman at a computer using Splashtop Personal and the Productivity Pack Add-On

Splashtop Productivity Pack

添加屏幕上的快捷方式并在 Splashtop Personal 中的任何内容上进行注释

立即购买

Productivity Pack 包括

可配置的快捷键和游戏手柄

通过使用 Microsoft Office、游戏、媒体播放器、浏览、文件导航等的屏幕快捷方式，可以使远程桌面体验更加高效。将内置配置文件用于流行的应用程序或创建自己的配置文件。

  • 包括用于 Microsoft Office（包括 PowerPoint 幻灯片）、Media Player、QuickTime Player、浏览器、Mad OS 和 Diablo 的配置文件

  • 使用以下屏幕上的控件的任意组合，轻松创建自己的配置文件：Windows 和Mac 的组合键（例如 Ctrl-Alt-Del）、鼠标按钮和滚轮、游戏板


Whiteboard

在任何实时远程桌面屏幕上注释。非常适合演示和课堂教学。改编自我们屡获殊荣的 Splashtop Whiteboard 教育应用程序。

  • 使用手势来绘制、突出显示或覆盖任何内容

  • 使用不同颜色和大小的钢笔、邮票、荧光笔、形状、线条和文本工具

  • 在各种挂图背景上做注释

  • 使用聚光灯和屏幕阴影工具，吸引观众注意力

  • 屏幕截图后保存到图库中，以供将来参考


订阅 Productivity Pack

适用于 iOS

在 iPad 的 iOS 应用中

点击该应用右上角的齿轮图标 > 帐户> 管理订购，然后点击按钮以订购。订购费用将通过您的 iTunes 帐户从您的信用卡中扣除。查看注册页面的其他详情。

适用于安卓

在平板电脑的安卓应用中

点击菜单按钮（该应用右上角的三个点） > 设置 > Splashtop 帐户 > 在该页面查看订购内容。点击按钮以订购，订购费用将通过 Google Play 商店扣除。查看注册页面的其他详情。

在网络上

在 Splashtop 网站上订购

确保使用您的 Splashtop Personal 帐户登录

立即购买
Splashtop Personal icon

此订阅需要使用 Splashtop Personal

立即下载

注意：Productivity Pack 软件包是 Splashtop Personal 的附加组件。如果未安装 Splashtop Personal，单击此处免费下载，支持 Windows、Mac、iOS、安卓等设备。

该附加组件可在安卓（手机和平板）和 iOS（仅 iPad）上以应用内购买的方式获得。iPhone 不适用。

立即试用

立即购买，价格为$16.99/年
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号