Splashtop Productivity Pack

生产力包包括
可配置的快捷键& 游戏手柄
通过使用 Microsoft Office、游戏、媒体播放器、浏览、文件导航等的屏幕快捷方式，可以使远程桌面体验更加高效。将内置配置文件用于流行的应用程序或创建自己的配置文件。
包括用于 Microsoft Office（包括 PowerPoint 幻灯片）、Media Player、QuickTime Player、浏览器、Mad OS 和 Diablo 的配置文件
使用以下屏幕上的控件的任意组合，轻松创建自己的配置文件：Windows 和Mac 的组合键（例如 Ctrl-Alt-Del）、鼠标按钮和滚轮、游戏板
Whiteboard
在任何实时远程桌面屏幕上注释。非常适合演示和课堂教学。改编自我们屡获殊荣的 Splashtop Whiteboard 教育应用程序。
使用手势来绘制、突出显示或覆盖任何内容
使用不同颜色和大小的钢笔、邮票、荧光笔、形状、线条和文本工具
在各种挂图背景上做注释
使用聚光灯和屏幕遮光工具，使观众保持专注
对屏幕进行快照，并将其保存到图库中，以供将来参考。
订阅 Productivity Pack
适用于iOS
在iPad的iOS应用程序中
点击应用程序右上角的齿轮图标> 帐户> 管理订阅，并点击按钮进行订阅。 订阅的费用将通过你的iTunes账户从你的信用卡中扣除。 请参阅注册屏幕上的其他细节。
对于Android
在平板电脑的安卓应用中
点击菜单按钮（应用程序右上角的三个点）> 设置> Splashtop 帐户> 在此查看您的购买情况。 点击按钮订阅，你将通过Google Play商店收取费用。 请参阅注册屏幕上的其他细节。
在网络上
在Splashtop网站上订阅
请确保使用您在以下方面所使用的账户进行登录 Splashtop Personal.
请注意：生产力包是Splashtop Personal 版的附加组件。 如果您还没有Splashtop Personal，请单击此处免费下载适用于 Windows、Mac、iOS、Android 等的Splashtop Personal。
该插件可在Android （手机和平板电脑）和iOS（仅iPad）上以应用内购买的方式获得。 它不适用于iPhone。