Splashtop Productivity Pack

请注意：生产力包是Splashtop Personal 版的附加组件。 如果您还没有Splashtop Personal，请单击此处免费下载适用于 Windows、Mac、iOS、Android 等的Splashtop Personal。

该插件可在Android （手机和平板电脑）和iOS（仅iPad）上以应用内购买的方式获得。 它不适用于iPhone。