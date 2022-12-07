从平板电脑、智能手机或另一台计算机远程访问Mac或Windows PC的更简单、更快的方法。
使用 Splashtop Personal在本地网络上免费*，从你的沙发或卧室舒适地访问你的家庭电脑。 此外，通过订阅Anywhere Access Pack ，可以在互联网的任何地方使用Splashtop 。
订阅选项继续探索
CN¥35/月，或CN¥119/年
Anywhere Access Pack
我们的全球服务器基础设施将确保你可以从任何地方远程访问你的计算机，而且你的会议总是完全安全的。
CN¥118.93/年
Productivity Pack
订购 Productivity Pack 软件包，以在使用 iPad 和安卓平板电脑远程连接时添加实时注释、屏幕快捷方式。
iPhone 不适用。
最低CN¥35 /月
Splashtop Business Access
通过高达60 fps 的先进性能架构提升远程访问质量。
享受更多功能，如多显示器支持、文件传输、远程打印、团队许可、优先实时技术支持等等！
免费远程访问供个人使用
Splashtop Personal在你的本地家庭网络中，免费*用于个人的、非商业的使用。 使用iPhone、iPad或Android 设备进行移动远程访问，或从另一台计算机访问你的远程计算机，从你的沙发或卧室舒适地访问多达5台非业务或商业用途的计算机。
*在你的本地家庭网络中免费。 要从外部网络连接，需要订阅。
Splashtop Personal特点
访问一切
访问计算机上的所有应用程序、文件、视频和音乐。查看和编辑Microsoft Office和PDF文件。使用具有完全Flash和Java支持的Chrome，IE和Firefox浏览网络。玩图形密集型PC和Mac游戏。享受整个视频和音乐库。和更多！
广泛的设备支持
几乎可以从任何移动设备或电脑访问你的Mac和Windows PC。 Splashtop Personal 在多个操作系统上工作。
仅限非商业用途
Splashtop Personal仅用于非商业用途，最多可访问5台计算机。 如果你将在工作中使用Splashtop ，请获取Splashtop 商务。