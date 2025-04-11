Splashtop Anywhere Access Pack
使用Splashtop Personal和Anywhere Access Pack从任何地方访问您的计算机
Splashtop Anywhere Access Pack
使用Splashtop Personal和Anywhere Access pack，您可以通过网络在任何地方访问计算机。您将获得先进的Splashtop Bridging Cloud™技术的所有好处，以及：
使用SSL和256位AES对远程连接进行完全加密，从而增强了安全性
自我优化以在变化的网络条件下提供最佳的响应能力
在所有Splashtop设备上都可以使用Anywhere Access Pack
Anywhere Access Pack是Splashtop Personal的附加组件。如果您还没有Splashtop Personal，请点击这里免费下载Windows、Mac、iOS、安卓版Splashtop Personal。
使用Splashtop Remote Access ，您可以获得 Anywhere Access Pack 的所有远程访问功能以及更多功能，并且可以访问最多 10 台计算机。如果没有 Anywhere Access Pack，Splashtop Personal 应用程序只能访问同一本地 Wi-Fi 网络上的计算机。
您可以在线或通过应用内购买来订阅Anywhere Access Pack。
订阅Splashtop Anywhere访问包
从 iOS 应用程序：单击应用右上角的齿轮图标>帐户>管理订阅，然后单击按钮进行订阅。订阅将通过iTunes帐户从您的信用卡中扣除。在注册页面上查看更多详细信息。
在安卓应用程序中 ：单击菜单按钮（应用程序右上角的三个点）>设置> Splashtop帐户>在此处查看您的购买。点击按钮进行订阅，我们将通过Google Play商店向您收费。您可以在注册屏幕上查看其他详细信息。
在 Splashtop 网站上在线订阅– 请务必使用 Splashtop Personal 帐户登录
订阅 Splashtop Remote Access 并获取 Anywhere Access Pack 的远程访问功能以及更多功能，包括：
升级到Splashtop Remote Access并获得更多！
商业/商业使用许可
每个许可证最多可远程访问10台计算机（Pro）
丰富的高级功能，包括文件传输、远程打印、屏幕注释、游戏手柄、锁定远程屏幕、远程黑屏功能等