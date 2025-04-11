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Focused woman working from home on her laptop using Splashtop for remote work

Splashtop Anywhere Access Pack

使用Splashtop Personal和Anywhere Access Pack从任何地方访问您的计算机

Splashtop Anywhere Access Pack

使用Splashtop Personal和Anywhere Access pack，您可以通过网络在任何地方访问计算机。您将获得先进的Splashtop Bridging Cloud™技术的所有好处，以及：

  • 使用SSL和256位AES对远程连接进行完全加密，从而增强了安全性

  • 自我优化以在变化的网络条件下提供最佳的响应能力

  • 在所有Splashtop设备上都可以使用Anywhere Access Pack

Anywhere Access Pack是Splashtop Personal的附加组件。如果您还没有Splashtop Personal，请点击这里免费下载Windows、Mac、iOS、安卓版Splashtop Personal。

使用Splashtop Remote Access ，您可以获得 Anywhere Access Pack 的所有远程访问功能以及更多功能，并且可以访问最多 10 台计算机。如果没有 Anywhere Access Pack，Splashtop Personal 应用程序只能访问同一本地 Wi-Fi 网络上的计算机。

您可以在线或通过应用内购买来订阅Anywhere Access Pack。

订阅Splashtop Anywhere访问包

  1. 从 iOS 应用程序：单击应用右上角的齿轮图标>帐户>管理订阅，然后单击按钮进行订阅。订阅将通过iTunes帐户从您的信用卡中扣除。在注册页面上查看更多详细信息。

  2. 在安卓应用程序中 ：单击菜单按钮（应用程序右上角的三个点）>设置> Splashtop帐户>在此处查看您的购买。点击按钮进行订阅，我们将通过Google Play商店向您收费。您可以在注册屏幕上查看其他详细信息。

  3. 在 Splashtop 网站上在线订阅– 请务必使用 Splashtop Personal 帐户登录

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订阅 Splashtop Remote Access 并获取 Anywhere Access Pack 的远程访问功能以及更多功能，包括：

升级到Splashtop Remote Access并获得更多！

  • 商业/商业使用许可

  • 每个许可证最多可远程访问10台计算机（Pro）

  • 丰富的高级功能，包括文件传输、远程打印、屏幕注释、游戏手柄、锁定远程屏幕、远程黑屏功能等


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