从 Splashtop Personal 升级到 Splashtop Remote Access 的十大理由

Splashtop Personal 是一种通过家庭网络从家里任何地方访问你的电脑的好方法，也是一种从你的所有设备访问你的电脑的好方法。 在沙发上用智能手机查看电脑，或在床上用平板电脑玩电脑游戏。 Splashtop 让它变得简单。 你还可以通过可选的Anywhere Access Pack ，从家庭网络之外访问你的家庭电脑。
但是如果您想将 Splashtop 体验提升到一个新的水平，该怎么办？Splashtop Remote Access的升级为您提供了远程访问家庭和工作计算机所需的一切，以及一些令人惊叹的附加功能。
查看升级到Splashtop Remote Access这些理由
访问您的工作/商务计算机和家用计算机- Splashtop Personal 仅被授权用于个人非商业用途。获取 Splashtop Remote Access 许可证来访问您的工作和家庭计算机。
远程访问家庭网络之外的计算机- Splashtop Personal 可免费在您的家庭网络中使用。使用Splashtop Remote Access ，您可以从任何地方访问您的计算机。 如果您只想从任何地方访问您的家用电脑，那么另一种选择是CN¥150 /年个人Anywhere Access Pack 。
免费的 Splashtop iOS 应用程序- 使用 Splashtop Personal，iPad 和 iPhone 应用程序需要付费。使用 Splashtop Remote Access，所有应用程序都是免费的。
Chrome 浏览器插��件- Splashtop Remote Access 支持免费的 Chrome 浏览器插件，除了可以从其他设备访问之外，还可以从 Windows、Mac、Linux 或 Chromebook 上的 Chrome 浏览器访问您的计算机
优先支持 - 在你需要的时候获得更快的问题答案或协助。 在线，通过电子邮件或电话。
文件传输– 在计算机之间传输文件
远程打印 - 将远程计算机上的文件打印到本地打印机上
计算机和用户管理 - Web控制台管理业务情况下的用户和计算机的列表和分组，活动记录。 你还可以远程唤醒和远程重启计算机。
连接更多计算机- 您是否有很多想要访问的计算机？使用Splashtop Remote Access您最多可以访问 10 台工作和家用计算机。
高级功能- 获取注释（类似白板的功能，可在屏幕上绘图）、自定义快捷方式和游戏手柄（屏幕控制，可用于屏幕导航和游戏）。这些都包含在Splashtop Remote Access 中，无需额外付费，或者也可以在CN¥150 中以每年Productivity Pack Splashtop Personal价格购买。
重要提示：如果您目前拥有个人版付费附加订阅（Anywhere Access Pack 或 Productivity Pack），则订阅远程访问后将不再需要这些订阅。如果您直接从 购买，请务必在您订阅的 上取消这些旧订阅，或者通过 my.splashtop.comApp StoreSplashtop 控制台取消这些旧订阅。