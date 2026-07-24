远程访问让员工能够通过任何设备随时随地连接其工作电脑，从而实现随时随地办公。不过，如果员工未使用安全工具，这种访问也会带来安全风险。
员工需要能够在家访问工作电脑，而无需依赖未受管控的工具、存在风险的权宜之计或会危及网络安全的广泛网络访问。这可以通过企业级远程访问解决方案来实现，它可为授权用户提供对其电脑的安全访问，同时让 IT 保持控制。
下面我们来看看，安全远程访问需要具备哪些条件、变通做法可能带来哪些风险，以及企业如何推动安全的远程办公。
远程连接办公电脑最安全的方式是什么？
远程访问工作电脑最安全的方式，是使用企业级远程访问解决方案，例如 Splashtop。优秀的远程访问程序应包含以下安全功能，例如端到端加密、多因素身份验证（MFA）、集中式访问管理、基于用户的权限设置以及会话可见性，确保只有经过验证和授权的用户才能访问特定设备，并且远程会话始终保持安全。
远程访问不应是宽泛且不受限制的。相反，关键在于提供具体且受控的远程访问。员工应能够访问自己的工作电脑及其他已获授权的设备，但仅限于此。同样，IT 团队应能够管理权限、强制执行身份验证、审查活动，并在需要时调整权限。
优秀的远程访问解决方案应让员工能够访问工作所需的设备、文件和应用程序，同时又不会让办公室计算机或网络暴露给所有人。这需要结合账户安全、访问控制和策略执行，但只要实施得当，就能让远程工作既快速又高效。
为什么常见的远程访问变通方案会带来风险
但为什么专门的远程访问软件对远程办公如此重要？还有其他方式可以访问远程设备，但这些方式往往需要变通方法或工具，而且安全性可能没那么高。事实上，这些常见的变通方式存在一些已知风险：
1. 直接暴露 RDP 可能会增加攻击面
一种常见的变通做法是将桌面访问直接开放到互联网。虽然这看起来像是一种快速且简单的远程访问方式，但会给企业系统带来不必要的安全风险和暴露面。防火墙规则和端口更改或许能增加一些安全性，但它们很难持续且安全地进行管理，因此并不是十分可靠的选择。
简而言之，直接暴露 RDP 是为员工启用办公室计算机访问权限风险最高的方式之一，通常应避免。
2. VPN 访问权限可能比用户实际需要的范围更广
虚拟专用网络（VPN）通常用于帮助远程办公员工，但其设计通常是为了提供网络访问，而不是访问分配给员工的计算机。当员工只需要使用办公室设备时，提供广泛的网络访问不仅超出实际所需，还会增加额外的复杂性和风险。
3. 消费级远程桌面工具缺乏企业级管控
虽然市面上有一些面向消费者的远程访问工具，但这些工具仅供个人使用。企业远程访问需要更强的管理能力，包括集中式权限管理、身份验证控制、日志记录，以及在角色变更时移除或调整访问权限的能力。面向个人使用而设计的基础远程访问工具，通常缺少企业所需的集中控制、日志记录和策略执行能力。
4. 虚拟桌面项目的投入可能超出此使用场景的实际需求
虚拟桌面和云 PC 看起来或许很有吸引力，因为它们将物理设备完全排除在外。然而，这些方案通常需要额外的基础设施、许可、迁移规划和管理才能正常运行，尤其是在组织规模扩大时。此外，对于已经投入实体基础设施的企业来说，完全迁移到虚拟桌面可能是一项成本高昂且耗时的工程。
当企业只需要安全访问现有办公电脑时，专用远程访问解决方案比虚拟桌面实用得多。
为什么 Splashtop 更适合用于远程访问办公室电脑，也更安全
如果直接暴露 RDP、VPN 访问、虚拟桌面以及面向消费者的远程桌面工具都不足以支持安全的远程办公，那么什么才真正可行？当企业需要安全的远程访问时，Splashtop 可提供所需的易用性、无缝连接体验和企业级安全性，让员工和 IT 团队无论是在家办公还是外出途中，都能远程访问设备，同时将未经授权的用户拒之门外。
1. 仅访问已分配的工作计算机
借助 Splashtop，IT 团队可以为每位用户授予其工作电脑的访问权限，而无需开放对更广泛网络的访问。这可实现无缝远程连接，同时保障网络安全，让员工能够专注于工作。
2. 不要将远程桌面端口暴露在公共互联网中
Splashtop 让员工能够安全连接，而不会将访问权限开放到更广泛的环境。这消除了直接暴露 RDP 和端口转发方式带�来的风险，从而在支持随时随地访问的同时提升安全性。
3. 让 IT 实现集中管控
IT 团队可使用 Splashtop 通过单一且易于使用的控制台管理用户、分配设备并强制执行身份验证设置。这将 IT 代理所需的一切集中在一个安全位置，从而提升控制力和可管理性。
4. 支持安全高效的居家办公
员工可以访问其办公电脑上已经在使用的桌面环境、文件、应用程序和设置。这样，用户在家也能获得熟悉的工作体验，同时确保访问受到企业管控。
什么让远程访问更安全？
话虽如此，与其他访问方式相比，像 Splashtop 这样的解决方案为何能让远程访问如此安全？优秀的远程访问软件包含多种安全功能，旨在保护设备和用户账户，包括：
通过多因素身份验证核验用户身份，减少仅依赖密码作为账户安全唯一保障的风险。
加密远程会话，帮助在传输过程中保护活动和数据。
基于用户的权限设置，确保员工只能访问获准的计算机。
集中式管理控制，可在用户角色发生变化时分配、更改和移除访问权限。
远程桌面端口不会暴露在公网。
通过会话日志提供活动可见性，并提升审计就绪性。
通过终端补丁管理降低过时软件带来的风险和漏洞。
设备安全控制，保护办公室内和远程设备。
当员工岗位发生变动或离职时，可快速移除访问权限。
适用于拥有多名用户和多台计算机团队的可扩展管理能力。
Splashtop 如何帮助安全地远程访问办公室设备
高效、可��靠的远程办公需要专为企业使用打造的安全远程访问解决方案。Splashtop Remote Access 可帮助员工从家中安全连接到分配给自己的办公室电脑，同时让企业获得所需的访问管理控制能力。
1. 安全远程访问办公室计算机
Splashtop 的远程访问让员工能够在家中或外出时安全连接到办公室电脑。有了它，他们就能轻松访问自己的项目、文件、应用程序和专业软件，无需开放广泛的网络访问即可实现远程办公。
2. 集中式访问管理
Splashtop 让 IT 团队能够通过集中式仪表盘管理用户、权限、身份验证设置和设备分配。这有助于组织轻松管理远程访问规则和权限，并在员工入职、离职或角色变更时，轻松完成用户的上线和管理。
3. 远程访问活动可见性
Splashtop 为 IT 团队提供远程会话和访问活动的可见性，使其能够查看谁在何时访问了哪台设备。这有助于监督远程办公、识别可疑行为，并提升审计就绪能力和 IT 合规性。
4. 使用 Splashtop AEM 进行端点管理
当 IT 团队需要对受管端点拥有更高的可见性和控制力时，Splashtop AEM 可提供补丁管理、资产清单、告警和修复功能。这可帮助团队让办公室和远程设备保持更新、持续监控且易于管理，无论用户在哪里工作。
办公室计算机安全访问检查清单
那么，使用远程访问时，如何确�保始终保持最佳安全性呢？我们整理了一份实用的远程电脑访问设置清单；按照这些步骤操作，即可安全放心地随时随地开展工作。
请确保访问仅限于已获批准的用户，以防未经授权的用户连接。
确保每位用户只被分配到其所需的计算机。
设置必需的多因素身份验证。
使用带有加密远程会话的远程访问解决方案。
确保远程桌面端口不会暴露在公共互联网中。
让 IT 统一分配并集中管理访问权限。
设置会话日志。
为办公室设备打补丁并进行监控。
确保能够快速撤销访问权限。
避免为用户提供不必要的网络访问权限。
使用 Splashtop 安全远程访问办公室电脑
安全的远程访问应让员工能够连接其工作设备，而无需暴露远程桌面端口、授予广泛的网络访问权限，或依赖缺乏管理的工具。有了合适的远程访问解决方案，无论身在何处，都能像在办公室工作一样轻松便捷且安全地开展工作，同时保护账户和设备安全。
Splashtop Remote Access 为企业提供安全且高性能的方式，让员工在家也能访问办公室电脑。它可在各种设备和操作系统之间提供安全的远程连接，并具备加密的远程会话和集中的 IT 控制。借助集中的 IT 控制，IT 团队可以轻松管理安全设置、用户和活动，确保网络安全。
准备好轻松又安全地随时随地开展工作了吗？立即开始免费试用 Splashtop。