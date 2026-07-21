远程访问与支持的速度是关键

速度和性能已成为成功的分布式工作场所的关键组成部分。无论在何处办公、使用何种设备，员工都需要获得与在办公室相同的技术体验。因此，速度和性能对于远程访问和支持解决方案至关重要。
如需成功搭建兼具高性能和速度的分布式办公场所，请先考虑以下两个方面：
IT 团队需要为学生、员工、承包商或合作伙伴提供实时远程支持。
有些员工要在多种设备上使用各种大量内容和应用，他们需要高效的远程访问。
如临现场般的远程访问与支持体验
通过远程访问，用户可以访问远程工作站或计算机，利用其中的富媒体高清数字内容，视频制作、CAD（计算机辅助设计）工具等复杂软件，插件以及集成到多个系统中的专用应用程序等各种应用、内容或服务，但随之而来的是性能的降低。
为了给用户提供现场体验般的远程体验，您的远程访问解决方案必须始终对所有应用和内容进行加密、传输、解密和同步。同时最大限度地减少数据包丢失、屏幕刷新时间和延迟。
各行各业都需要高性能远程访问。比如下述几个常见的使用场景：
产品设计师在高分辨率 4K 屏幕上处理 3D CAD 模型
学生或专业电影编辑人员在安装各种后期制作软件的工作站远程办公
患者和护理人员从不同位置同时访问同一计算机屏幕
需要远程协作和办公流程的任何行业
在以上所有场景中，性能始终是高效远程体验的核心。
通过远程支持满足对速度和即时结果的需求
为用户提供快速的远程访问只是成功的一半。如果硬件或软件�问题突然出现故障，用户则需要即时帮助。您的服务台必须能够全天候实时响应用户需求。
学生和专业人员使用的设备各种各样。事实上，根据 Gartner 的预计，每名远程用户需要服务台提供支持的设备类型最多有四种。为了支持远程用户，远程支持技术员必须连接到台式机、笔记本电脑、移动设备（iOS、安卓）甚至虚拟机。
Splashtop 为您带来高性能远程访问与支持体验
Splashtop 符合高性能远程访问需求，可为各行各业提供即时的远程支持。Splashtop Enterprise 作为我们的综合性解决方案，是适用于全场景的多功能远程访问与支持应用程序。
Splashtop Enterprise 简单易用，可快速部署。通过其无人值守的计算机访问，您的员工和学生可以轻轻松松居家办公或学习，您的 IT 团队可以远程管理计算机并提供支持。仅需订购 Splashtop Enterprise，即可满足您的全部需求。
速度元素已“融入” Splashtop Enterprise 远程访问功能的多个方面，包括：
4K 流式传输，帧率高达 60fps
iMac Pro Retina：低延迟的 5k 流式传输
降低了 CPU 使用率提供更多 CPU 空闲空间以处理应用程序
Splashtop 设置的微调功能可以获得最佳性能
经过优化的编解码引擎，可利用 AMD、Intel 和 NVIDIA 的最新硬件加速
高性能远程访问可确保用户在进行视频编辑、图形设计、动画设计、编码等任务时始终保持高效。同时，将延迟降到最低。通过 Splashtop，员工能够访问其工作计算机、应用程序和数据，就像在办公现场一般。用户甚至可以访问运行云端 GPU 的虚拟机，以实现高性能云计算。
经过速度优化的远程支持
Splashtop Enterprise 的远程支持也在各个方面对速度进行了优化。任何设备的任何用户都可以通过 Splashtop SOS 应用获得即时远程支持。技术员只需生成支持链接并将其发送给最终用户。最终用户只需点击此链接下载并运行此应用。完成后，技术员即可启动远程会话。无论您需要支持企业设备还是个人设备，Splashtop 都能以同样的方式为您提供实时支持。
如果您的服务台团队收到的支持请求出现意外增长，Splashtop 可以为您提供保障。Splashtop Enterprise 具有队列功能，支持技术员管理、多层升级甚至多技术员协作，可简单地充当服务台软件。用户还可以直接从桌面应用 SOS Call 请求支持会话，仅需几分钟即可获得技术员帮助。
华纳兄弟称赞 Splashtop 的高性能和快速部署
华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队需要帮助编辑人员远程使用办公室内的 Windows 和 Mac 工作站，同时确保这些人员的工作效率。该团队现有的远程访问解决方案速度太慢，根本无法支持后期制作，为此他们感到非常忧虑。
该团队需要的解决方案要能够处理 AVID 等专业软件以及音视频编辑、视觉效果、混音、调色、配音等活动。开始使用 Splashtop 后，华纳兄弟的编辑能够在远程办公的同时保证工作效率。
“用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。我们的编辑人员没有遇到过延迟问题，他们感觉自己在远程办公时跟在现场一样。”—— WBITVP 新西兰团队的 IT 经理 Mike Marsh
快速部署也是远程访问性能指标之一。这就是为什么 WBITVP 在5小时内设置并运行 Splashtop 后如此激动。
“从初次投入使用到为用户提供远程访问，Splashtop 简单而安全的设置给我留下了深刻的印象。Splashtop 的快速部署让我们的工作流程可以顺利开展。”—— WBITVP 新西兰团队的 IT 经理 Mike Marsh
瑞德利学区为学生提供与校内支持模式相似的远程支持
瑞德利学区是美国宾夕法尼亚州特拉华县东南部的一个大型郊区公立 K-12 学区。他们需要与校内支持模式相似的远程支持流程，因为学生的技术意识和技能差异非常大。
也就是说，瑞德利学区的 IT 团队需要找到一款易于使用的支持工具。“如果看不到学生设备，我们几乎不可能指导学生手动重置和解决其他技术问题，”瑞德利学区的系统管理员兼技术支持 Tracy Dilossi 说道。
瑞德利技术总监为该 IT 部门购买了三个 Splashtop 许可证，用作学生远程支持解决方案。
“如果没有 Splashtop，我们就无法支持这么多台设备。Splashtop 让我们能更快建立支持会话。这款软件非常棒！”—— 瑞德利学区的系统管理员兼技术支持 Tracy Dilossi
“Splashtop 为在 Mac 和移动设备上的性能非常出色。”—— 瑞德利学区的系统管理员兼技术支持 Tracy Dilossi
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如需了解 Splashtop Enterprise 的高性能远程访问与远程支持的所有功能，请访问 Splashtop Enterprise 页面。您也可以直接在此页面安排演示或免费试用。