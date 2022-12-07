从任意设备远程访问电脑
Splashtop Personal 允许通过家庭 Wi-Fi 网络免费访问任意家用设备，比如人在客厅或卧室用手机访问电脑。购买 Anywhere Access Pack 服务，即可在联网后随时随地访问家用电脑。
通过 Splashtop 扩展订购选项
仅供个人使用
Productivity Pack
购买 Productivity Pack 服务，即可在使用 iPad 和安卓平板电脑远程连接时添加实时注释和屏幕快捷方式。此服务价格：¥150/年。
iPhone 不适用。
第三方应用商店的价格可能更高。
供个人使用的免费远程访问软件
Splashtop Personal 可在本地家庭网络中免费*使用，但仅限个人非商业用途。可以在家中，舒舒服服地躺在沙发上或是床上，打开 iPhone、iPad 或安卓设备就能实现移动远程访问，或者可以从一台电脑远程访问另一台电脑，最多可访问2台非业务或非商业用途的设备。
*在本地家庭网络中免费。从外部网络连接需要订购。
Splashtop Personal特点
访问一切
访问电脑上的所有应用软件、文件、视频和音乐；查看和编辑 Microsoft Office 和 PDF 文件；使用 Chrome、Firefox、Edge 和 Safari 浏览网页；玩图形密集型 PC 和 Mac 游戏；享受完整视频和音乐库...还有更多精彩内容等你探索！
广泛的设备支持
几乎可以使用任意移动设备或计算机访问 Mac 和 Windows PC。Splashtop Personal 支持多个操作系统。
仅限非商业用途
Splashtop Personal 仅供非商业用途，最多可访问2台电脑。如果想将 Splashtop 用于商业用途，请使用 Splashtop Remote Access。