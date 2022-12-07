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Splashtop20 years of trust
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A man wearing headphones sits at a desk using a computer with dual monitors. An overlay shows a remote desktop application listing multiple computers. Icons of a monitor and a play button are also displayed.

Splashtop Personal

简单的远程电脑访问，仅限个人非商业用途。商业用途包括居家办公，需要试用或购买企业版。

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深受3000万用户信赖，Capterra、G2、TrustRadius、GetApp 等平台评分高达4.7（满分5分）

从任意设备远程访问电脑

Splashtop Personal 允许通过家庭 Wi-Fi 网络免费访问任意家用设备，比如人在客厅或卧室用手机访问电脑。购买 Anywhere Access Pack 服务，即可在联网后随时随地访问家用电脑。

通过 Splashtop 扩展订购选项

适用于商业和个人用途

Splashtop Remote Access

随时随地访问家用和办公电脑。获得更多功能，如多显示器支持、文件传输、远程打印、批量许可、即时技术支持等！定价¥43/月起。

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仅供个人使用

Anywhere Access Pack

通过互联网连接远程访问，最多可访问同一网络的2台电脑。您的会话全程受保护。此服务价格¥38/月，或¥168/年。

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仅供个人使用

Productivity Pack

购买 Productivity Pack 服务，即可在使用 iPad 和安卓平板电脑远程连接时添加实时注释和屏幕快捷方式。此服务价格：¥150/年。

iPhone 不适用。

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第三方应用商店的价格可能更高。

Woman using Splashtop Personal to edit creative files

供个人使用的免费远程访问软件

Splashtop Personal 可在本地家庭网络中免费*使用，但仅限个人非商业用途。可以在家中，舒舒服服地躺在沙发上或是床上，打开 iPhone、iPad 或安卓设备就能实现移动远程访问，或者可以从一台电脑远程访问另一台电脑，最多可访问2台非业务或非商业用途的设备。

*在本地家庭网络中免费。从外部网络连接需要订购。

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Splashtop Personal特点

  • Multiple computers icon

    访问一切

    访问电脑上的所有应用软件、文件、视频和音乐；查看和编辑 Microsoft Office 和 PDF 文件；使用 Chrome、Firefox、Edge 和 Safari 浏览网页；玩图形密集型 PC 和 Mac 游戏；享受完整视频和音乐库...还有更多精彩内容等你探索！

  • Devices icon

    广泛的设备支持

    几乎可以使用任意移动设备或计算机访问 Mac 和 Windows PC。Splashtop Personal 支持多个操作系统。

  • End-User Remote Access icon

    仅限非商业用途

    Splashtop Personal 仅供非商业用途，最多可访问2台电脑。如果想将 Splashtop 用于商业用途，请使用 Splashtop Remote Access

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