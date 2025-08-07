随着企业和团队采用远程和混合办公安排，远程IT管理软件变得越来越重要。当一家公司拥有分布式基础设施，员工和IT代理可以在任何地方工作，并且有一个允许员工使用自己喜欢设备的BYOD政策时，如果没有合适的工具，支持和管理每个端点可能会很具挑战性。
然而，并不是所有的IT支持工具都是一样的。许多解决方案提供不同的远程IT支持功能，而有些则臃肿或价格过高。有些甚至可能缺少关键功能，例如IT自动化工具，这对于支持远程环境至关重要。
因此，了解在为您的业务寻找最佳 IT 管理工具时需要注意什么是很重要的。那么，让我们来看看远程 IT 管理软件中需要注意的10个最重要的功能，并看看 Splashtop AEM 如何实现这一切。
1. 实时终端监控
实时监控多个远程端点的能力是可用的最重要的远程IT支持功能之一。这提供了对网络中设备健康状况的可见性和洞察，包括CPU使用率、磁盘空间、内存以及可能发生的任何崩溃事件。通过适当的端点监控，您可以在问题出现时识别并快速解决它们，以免影响用户。
2. 自动补丁�管理
在多个分布式终端上部署补丁可能是一个耗时的过程，但对于维护安全性和 IT 合规性 来说仍然是必不可少的。具有 自动补丁管理 功能的终端管理软件使 IT 团队能够在所有终端上安排和部署操作系统和第三方应用程序补丁，节省大量时间，保持每个设备和应用程序的最新状态，并确保所有终端的最新安全性。
3. 基于脚本的自动化
一些经常出现的问题足够简单，可以通过脚本解决，并且如此常见，以至于代理必须经常处理它们。基于脚本的自动化可以运行自定义的预构建脚本，以大规模修复这些问题，自动协助最终用户而无需人工干预。这节省了重复任务的时间（例如清除缓存或重启服务），同时为需要的用户提供即时帮助。
4. 自定义警报和阈值
每当出现问题时，你的 IT 团队需要立即知道。远程 IT 支持工具可以（并且应该）包括基于你选择的因素的自定义警报，例如资源使用、服务失败或其他需要立即关注的情况。这有助于你的 IT 团队设定优先级，优先处理需要解决的问题，以免小问题变成大麻烦。
5. 远程访问和支持工具
IT 支持团队必须能够连接到最终用户的设备，无论他们身在何处，无论代理或最终用户是在办公室还是在路上。远程访问 和支持工具使这变得简单，IT 代理可以快速连接到终端并提供实时故障排除，无论是通过屏幕共享指导最终用户还是直接控制设备。
这对于远程工作环境至关重要，因为它使IT代理能够在任何设备上协助远程用户，即使在移动中也是如此。即使是精简的支持团队，也可以通过 远程支持软件 的轻松和高效来支持更多用户。
6. 集中式仪表盘
当您有多个端点需要跟踪时，远程IT管理可能是一项挑战，除非您有一个集中视图。最好的端点管理软件解决方案包括一个集中式仪表盘，这样您就可以从一个界面查看和管理所有设备，而无需在工具之间切换或登录到每台机器。这使得管理分布式端点变得简单，创造了一个更高效的环境。
7. 轻量级部署和低开销
远程监控和管理 (RMM) 解决方案不幸地以臃肿和复杂而闻名。这对任何公司来说都是一个挑战，但对小型 IT 团队或资源不足的团队来说尤其不利。最好的 IT 管理工具（如 Splashtop AEM）轻量、用户友好且易于部署，无需高开销，使其成为各类企业和 IT 团队的强大解决方案。
8. 跨平台兼容性
企业在日常工作中使用各种操作系统和平台并不罕见，尤其是当您考虑到物联网（IoT）和自带设备（BYOD）政策时。这就需要具有跨平台兼容性的远程支持工具，可以管理使用Windows、macOS、两者结合及更多的环境。一个好的远程IT管理解决方案设计为跨操作系统工作，这对于使用多种设备的企业来说是理想的。
9. 与远程支持工作流程的集成
远程 IT 管理软件本身就是一个强大的工具，但它需要与远程支持工作流程集成才能发挥最佳性能。这种集成将监控、补丁和远程访问结合成一个解决方案，使 IT 团队能够简化支持��，而无需在多个工具之间切换。
10. 可扩展且具成本效益的许可
如果您想要最好的 IT 管理工具，您可能会期望支付一大笔费用，但最好的功能并不总是以最高的价格出现。例如，Splashtop AEM 旨在让各类企业都能负担得起，具有可扩展的授权，您可以获得所需的功能而无需为不需要的功能付费。这也让您可以选择一个随着您的团队和设备数量增长而扩展的定价模式，因此您的 IT 支持工具可以随着您的业务一起成长。
为什么 Splashtop AEM 拥有现代 IT 团队所需的一切
当您查看什么是最好的远程IT管理软件时，有一个解决方案拥有一切：Splashtop AEM（自主端点管理）。Splashtop AEM拥有这十个必备功能（以及更多！），并专注于简单性、安全性和价值。
使用Splashtop AEM，IT团队可以轻松管理广泛的远程设备网络，配备自动化工具、补丁管理、实时警报等。它赋予IT领导者管理所有端点的能力，而没有其他RMM解决方案的复杂性。
此外，Splashtop AEM 无缝集成了 Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise。这使 IT 团队能够轻松访问、支持和管理公司内的远程设备，包括直接访问远程设备以便从任何地方提供技术支持。
开始使用Splashtop AEM
选择合适的远程IT管理软件可以决定你团队的生产力和安全性，所以选择时要慎重。你需要超越那些华丽的仪表盘，确保选择一个具有你所需功能的解决方案，以增强你的IT团队的能力并解决你的业务问题。
Splashtop AEM 提供 IT 团队所需的自动化、可见性和控制，以高效地保护和管理他们的端点。使用 Splashtop AEM，你可以：
从单一面板仪表盘监督所有端点。
警报和补救措施可以在问题成为问题之前自动解决。
基于CVE的漏洞洞察。
为操作系统和第三方应用程序推出补丁，以自动解决出现的漏洞和关键问题。
使用基于脚本的智能操作自动化常规任务。
自定义并在所有终端上实施策略。
跟踪和管理所有终端的硬件和软件库存。
背景操作访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
还有更多！
是时候以你的业务所需的速度和效率管理所有端点了。立即开始免费试用，看看 Splashtop AEM 如何让远程 IT 管理变得简单：